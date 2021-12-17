Зеленський запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну наступного року, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами G7 та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави також розповів учасникам зустрічі про важливі кроки на шляху перетворень в Україні, зокрема про перебіг реформ.

"Ми розблокували судову реформу. Запустили надважливий процес деолігархізації", - зазначив президент.

Окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації.

Глава держави запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну.

"Чекаю всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні", - сказав Зеленський.

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