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Зеленський запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну наступного року, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з послами G7 та Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава держави також розповів учасникам зустрічі про важливі кроки на шляху перетворень в Україні, зокрема про перебіг реформ.

"Ми розблокували судову реформу. Запустили надважливий процес деолігархізації", - зазначив президент.

Окрему увагу учасники заходу приділили обговоренню безпекової ситуації на кордонах України та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський наголосив на важливості активізації роботи всіх переговорних форматів для деескалації ситуації.

Глава держави запросив лідерів країн G7 та Європейського Союзу відвідати Україну.

"Чекаю всіх лідерів ваших країн наступного року в Україні", - сказав Зеленський.

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Зеленський запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну наступного року, - ОП 01
Зеленський запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну наступного року, - ОП 02
Зеленський запросив лідерів країн G7 та ЄС відвідати Україну наступного року, - ОП 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
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17.12.2021 17:49
+11
Желательно при другом президенте.
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17.12.2021 17:23
+10
В штаб ФСБ на Банковой? Интересно, в какой форме опудало пошлют к такой-то матери?
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17.12.2021 17:23
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В штаб ФСБ на Банковой? Интересно, в какой форме опудало пошлют к такой-то матери?
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17.12.2021 17:23 Відповісти
Такі досягнення, аж дух п ер ехоп лює. А в реальності ніхрена не робиться.
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17.12.2021 17:43 Відповісти
Желательно при другом президенте.
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17.12.2021 17:23 Відповісти
Це вже шосте брехло на посаді президента. Буде й сьоме таке саме?
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17.12.2021 17:44 Відповісти
Юля-Юля...де ти?!
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17.12.2021 17:50 Відповісти
Максим Желізняк, гайдамака-де ти?
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17.12.2021 18:15 Відповісти
Щось бабаюля розбуянилась, шухер якийсь занюхала?
Ще трохи і в неї лице розклеїться )
кумир молодьожі(кому за 70) !!!
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17.12.2021 18:22 Відповісти
ЗЕ-беня запросив на інагурацію пьятого-сьомого Президента
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17.12.2021 18:50 Відповісти
На хату гогішвілі?
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17.12.2021 17:23 Відповісти
В официальных документах название будет другое)
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17.12.2021 17:28 Відповісти
Это шмаркля их приглашает к ермаку на приём ?
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17.12.2021 17:24 Відповісти
Судя по работе ОАСК - разблокировали так разблокировали....
Судя по Бениным делам - деолигархизация так и прёт.....
П.С. Врать, врать и ещё раз врать - девиз преЗедента!
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17.12.2021 17:26 Відповісти
"...Ми розблокували судову реформу..."
------
"сУдову" чи "сАдову"? Хіба не про "мільярд_дерев" ідеться?
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17.12.2021 17:34 Відповісти
Пусть им Юзик билеты въездные продаст на Шапито!!
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17.12.2021 17:35 Відповісти
Господи ...представляете ,какого профессиональным дипломатам слушать это гундосое тупое чмо и не засмеяться...
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17.12.2021 17:44 Відповісти
Вы не знаете, куда делся Дерьмак? Почему он доверил Зеленскому отнимать у послов их драгоценное рабочее время? Собрали послов для пофотографироваться? Вова, так глав государств не приглашают -"Я жду ваших президентов в Украине".... Так можно приглашать киркоровых или прочую шваль...
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17.12.2021 18:03 Відповісти
На дорожку і сюрреалізм ва всьей красье.
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17.12.2021 18:10 Відповісти
Я в шоці.
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До парламенту проходять шість партій. Лідирують "Слуга народу" та "ОПЗЖ"
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17.12.2021 17:45 Відповісти
Ой, мені тут дворнічка тікі шо з району за бубу проценти принесла! Каже, шо повбиває всіх, хто за цього дебіла голосував нах! Питає, чього ж ти нас не переконувала?! Ти ж грамотна!
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17.12.2021 18:00 Відповісти
Если это более-менее правдоподобный соцопрос, то у Украины почти нет шансов на нормальное развитие. Мудрый нарід угондонит её. С таким количеством недоумков не одна страна в мире не сможет нормально существовать. Жаль.
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17.12.2021 18:06 Відповісти
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17.12.2021 17:45 Відповісти
Ти диви, яке це хрипло криворогате є оптимістичне! Ти ще до свого Ізраїлю доповзи, чьморидло квартальне! Якщо дозволимо...
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17.12.2021 17:47 Відповісти
Бурба со своими бойцами его и там достанут !
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17.12.2021 17:48 Відповісти
Ваші слова та богу в ухо !
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17.12.2021 18:12 Відповісти
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17.12.2021 17:48 Відповісти
Картина "Рыцарь без совести и мозгов"
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17.12.2021 17:51 Відповісти
"Всцатый воен"
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17.12.2021 17:54 Відповісти
https://youtu.be/7Mm4DN94duk гарне відео...про наших війскових...
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17.12.2021 17:49 Відповісти
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17.12.2021 17:49 Відповісти
+++++
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17.12.2021 18:13 Відповісти
Только сейчас заметил - Зеленский красит волосы, как Кобздон, выбирает самый радикально чёрный цвет. Выглядит это жутковато неестественно... Пусть попробует перекись - побудет блондином , как Сергей Зверев...
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17.12.2021 17:53 Відповісти
Лучше бы ЗЕ цианид попробовал.
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17.12.2021 17:55 Відповісти
Когда придётся выбирать между длительным сроком заключения и вечной свободой, не исключено, что оманский лыжник выберет....
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17.12.2021 18:07 Відповісти
Аж ніяк, топитиме всіх, піде по головах щоб спасти свою нікчемну шкуру.
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17.12.2021 18:14 Відповісти
Слабое, запуганное, закомплексованное существо. Что может быть хуже для воюющей страны, когда такое недоразумение во главе.
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17.12.2021 17:59 Відповісти
Щас, ломануться! Побачили, почули і досить, інтерес втрачений.
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17.12.2021 18:01 Відповісти
Невже 95-й на інгліш забакланить. Сумніваюсь одноко, англіцкій юмор криварагульним **********. Фейк.
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17.12.2021 18:02 Відповісти
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17.12.2021 18:05 Відповісти
А запросив "на кінець січня - початок лютого"?
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17.12.2021 18:05 Відповісти
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17.12.2021 18:09 Відповісти
Надо было им пообещать сбацать на рояле, сто пудов бы прискакали
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17.12.2021 18:13 Відповісти
І літьел он на раялі нажімая на підалі ! Чим ?
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17.12.2021 18:29 Відповісти
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17.12.2021 18:25 Відповісти
Послы смогут остановиться в доме у гогилашвили
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17.12.2021 19:00 Відповісти
Когда визит руководителей стран ЕС состоится , что будет писать ботва ?
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17.12.2021 19:37 Відповісти
Пусть посетят вымирающие украинские села, школы с выгребными ямами вместо туалета, поликлиники в райцентрах где что бы сделать анализ на ковид нужно выстоять 2-3 часа на улице в любую погоду. Это как нужно ненавидеть украинцев, что бы так поступать с страной?
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17.12.2021 20:36 Відповісти
"Печерский холм"

У журналистов проекта «Слiдство.Iнфо», опубликовавших вчера расследование о совместном проживании в одном особняке супружеской четы Гогилашвили-Левченко и начальника ГУР генерала Буданова, могут начаться большие проблемы. Ребята рискуют пережить ряд нападений «пьяных гопников», разгромов машин и подобного.
Наши источники сообщили, что Зеленский по возвращении из-за границы приказал категорически: «Залошить, чтобы другим было уроком».
На полицию (после истории с Гогилашвили) и на СБУ (там откровенный саботаж) полагаться нельзя. Поэтому решить проблему поручили депутату Коле Тищенко. Он должен задействовать свои бандитские связи так, чтобы атаковали журналистов уличная шпана и уголовники, а не спецслужбы.

Все прекрасно понимают, что «Слiдство.Iнфо» - это журналистка Анна Бабинец, то есть, международный проект OCCRP. Тот самый, который опубликовал информацию об оффшорах Зеленского-Шефира, ставшие сенсацией. Запад точно отреагирует, то есть слив такого приказа по линии спецслужб сейчас - более чем вероятен. А уголовники - везде уголовники. Пользуясь случаем, сообщаем об этом журналистам. Предупрежден - вооружен.

Им передадут, мы знаем.
...
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17.12.2021 21:50 Відповісти
"Печерский холм"
...
Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.

«Печерский холм»
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17.12.2021 21:52 Відповісти
 
 