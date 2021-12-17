УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14153 відвідувача онлайн
Новини Фото СуспільствоВійна в Україні Війна
7 826 35
війна (56544) лікування (561) реабілітація (287) 24 омб імені князя Данила Галицького (186)

Боєць 24-й ОМБр Андрій Дячишин, який в серпні зазнав наскрізного кульового поранення в голову, почав ходити. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїн 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Дячишин, що був важко поранений наприкінці серпня російським снайпером у голову, почав ходити та має успіхи в процесі реабілітації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі журналістів "Еспресо".

"Поранення було дуже важке. І давати гарантії на життя міг мало хто… Щодня він все краще виходив на свідомість. Спершу почав більше реагувати очима, з’явилися незначні рухи рук і ніг, став відповідати на запитання", – розповіла лікарка Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Наталія Ридзевська.

Фізичний терапевт Назар Стебніцький зазначив, що протягом трьох місяців фахівці працювала над тим, щоби пацієнт ставав більш самостійний, ще перебуваючи в ліжку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко. ФОТО (оновлено)

"У нас є спеціальна підвісна система (типу Гульдма), у ній ми вчилися заново ходити. Спершу було важко, потрібна була допомога кількох людей. Наступний крок – ходьба біля брусів", – розказав терапевт і додав, що Андрій дуже мотивований та позитивний.

Сьогодні Дячишин ходить із тростиною, виконує вправи у тренажерному залі та тішиться досягнутими результатами.

"Працюю, роблю все, що кажуть реабілітологи. Щодня нові результати. Все йде на покращення… У мене є велика підтримка, я не маю права зараз опускати руки. Я був командиром опорного взводного пункту, дзвоню зараз побратимам на передову, мушу… Вони розповідають про справи, надсилають фото. Ми стоятимемо до кінця", – наголосив військовий.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Важко пораненому українському офіцеру Андрієві Дячишину потрібна допомога. ФОТО

Російський снайпер влучив голову 27-річного Андрія Дячишина 29 серпня. На позиції воїну надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в Дніпро – у лікарню імені Мечникова.

Він боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На війні – з 2014 року. У лікарню він був доправлений у комі під апаратом ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важко пораненого на Донбасі бійця 24-ї ОМБ Андрія Дячишина доставили у військовий госпіталь у Львові

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+57
Дай бог ему здоровья и сил!
показати весь коментар
17.12.2021 20:34
+43
Храни Господь тебе, Героє !
показати весь коментар
17.12.2021 20:41
+38
Дуже радію. Нехай Андрій швидше одужає.
показати весь коментар
17.12.2021 20:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай бог ему здоровья и сил!
показати весь коментар
17.12.2021 20:34 Відповісти
Козак, що повернувся з того світу. 10 днів у комі. 23 дні в реанімації. Кульове діаметральне поранення голови на виліт. Перша думка - шансів немає... https://censor.net/ua/n3289857
показати весь коментар
17.12.2021 21:43 Відповісти
Козарлюга !!!
показати весь коментар
18.12.2021 16:25 Відповісти
💪✊
показати весь коментар
17.12.2021 20:37 Відповісти
Храни Господь тебе, Героє !
показати весь коментар
17.12.2021 20:41 Відповісти
Дуже радію. Нехай Андрій швидше одужає.
показати весь коментар
17.12.2021 20:43 Відповісти
Яка гарна новина !

Андрію, одужуйте, відновлюйтеся і все буде добре !
показати весь коментар
17.12.2021 20:52 Відповісти
Мабуть, жінка гаранта його відвідає перед Миколаєм, за 2.5 роки жирування…
показати весь коментар
17.12.2021 20:57 Відповісти
спасибо врачам от Бога, их знаниям и умениям...
спасибо Воину за мужество и силу духа...
видимо у Боженьки на тебя, Андрейка, другие планы !!!
показати весь коментар
17.12.2021 20:58 Відповісти
Тримайся вояче, слава герою.
показати весь коментар
17.12.2021 20:59 Відповісти
Слава Богу! Здоров'я і сил Воїну!
показати весь коментар
17.12.2021 21:04 Відповісти
Треба з зарплатні його сестрі ще грошей перекинути. Приємно бачити його успіхи на шляху одужання.
показати весь коментар
17.12.2021 21:19 Відповісти
А в каком он госпитале? Если можно. Часом не в Киеве?
показати весь коментар
18.12.2021 00:19 Відповісти
Львів.
показати весь коментар
18.12.2021 00:36 Відповісти
Блин. Жаль. Нам с друзяками далековато. Если вдруг пересечетесь, скажите что поддерживает вся Украина. Чем сможем - поможем.
показати весь коментар
18.12.2021 01:01 Відповісти
Блин, слово жаль - как -то не в тему. Ну ты понял.
показати весь коментар
18.12.2021 01:03 Відповісти
Приемна новина,а то все про той цирк шапіто!Одужання повного тобі,воїн!
показати весь коментар
17.12.2021 21:29 Відповісти
Здоров'я і наснаги, тобі, Воїн. Хай Господь допомагає у швидкому одужанні. А на рахунок матерільної допомоги можна було б і скинутись перед святами, ми ж це можемо, правда? У кого є реквізити, скиньте. Наші прості люди ніколи не байдужі, тим більше тим, хто нас захищає.
показати весь коментар
17.12.2021 21:31 Відповісти
5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Николаевна Источник: https://censor.net/ru/n3286292
показати весь коментар
17.12.2021 21:32 Відповісти
Дякую, це приват?
показати весь коментар
17.12.2021 21:33 Відповісти
Щасти тобі, Андрію. Герою слава !!!
показати весь коментар
17.12.2021 21:55 Відповісти
Важко тобі наш захисник. Але ти вистоїш. Хай тобі Господь допомагає. Слава тобі герой!
показати весь коментар
17.12.2021 22:23 Відповісти
Здоровья бойцу!
показати весь коментар
18.12.2021 00:01 Відповісти
Слава Богу! Здоров'я і сил Воїну!
Радостная новость ! Приятно осознавать что в этом есть и наша посильная лепта.
показати весь коментар
18.12.2021 00:20 Відповісти
Як же тішать такі новини!!! Скорішого відновлення та одужання Герою! Дякую за захист!
показати весь коментар
18.12.2021 09:10 Відповісти
Молодець Андрію. Віримо в тебе. Ти повністю відновишся. Ти вже переможець в цій війні. Побратими обов'язково дадуть гадам гідну відповідь за тебе.
показати весь коментар
18.12.2021 11:17 Відповісти
Россияне - это враги!!
показати весь коментар
18.12.2021 11:32 Відповісти
И те, кто ими управляет.
показати весь коментар
18.12.2021 16:28 Відповісти
Выздоравливай, брат! Здоровья тебе!!!
показати весь коментар
18.12.2021 13:16 Відповісти
І лікарі світлі люди. І фахівці. Респект !
показати весь коментар
18.12.2021 16:27 Відповісти
 
 