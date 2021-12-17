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катування (521) розбій (204) СБУ (10042) Івано-Франківська область (724)

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і тримало у страху жителів Івано-Франківської області. У ході масштабної спецоперації затримано лідерів та учасників банди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.

Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.

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Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тис. дол. за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.

Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози насильством.

За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

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Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за:

  • ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
  • ст. 186 (грабіж),
  • ст. 187 (розбій),
  • ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 01
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 02
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 03
СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті 04

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Операцію із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Зазвичай таке відбувається під кришою смотрящого який башляє місцевим мусорам.
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17.12.2021 22:31
+6
зачем рыла рузкомировцев скрывать?
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17.12.2021 22:36
+5
Это прежде всего слабость осознания народом что пока не нация мы. Есть конституционное базовое право на личную защиту. Базовое составляющее в любой конституции, любой страны. Право на личное оружие в рамках закона! Не путать с охотничьим---это узкая специализация, охота. Наличие личного оружия по закону сразу меняет всю конфигурацию поведения в обществе всех. Не обязательно покупать всем, и не бегут покупать (по статистике) все когда разрешают. Но осознание того что оно возможно есть у любого останавливает тех прежде всего, у кого оружие вне закона на руках---банальных уголовников. Не было бы подобного почти в стране, если бы был такой принят закон. Напоминаю---в Молдове так с 1993г.
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17.12.2021 23:28
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Зазвичай таке відбувається під кришою смотрящого який башляє місцевим мусорам.
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17.12.2021 22:31 Відповісти
зачем рыла рузкомировцев скрывать?
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17.12.2021 22:36 Відповісти
эти заточки хтось ещё думает выкорыстаты...
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17.12.2021 22:40 Відповісти
У меня такой же вопрос..вот например какие то потерпевшие могли бы узнать в них обидчикво..а так фигушки...
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18.12.2021 17:51 Відповісти
повне свідчення слабкості влади та силових інституцій - прогнило , все на інтересах та баблі ....
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17.12.2021 23:01 Відповісти
Это прежде всего слабость осознания народом что пока не нация мы. Есть конституционное базовое право на личную защиту. Базовое составляющее в любой конституции, любой страны. Право на личное оружие в рамках закона! Не путать с охотничьим---это узкая специализация, охота. Наличие личного оружия по закону сразу меняет всю конфигурацию поведения в обществе всех. Не обязательно покупать всем, и не бегут покупать (по статистике) все когда разрешают. Но осознание того что оно возможно есть у любого останавливает тех прежде всего, у кого оружие вне закона на руках---банальных уголовников. Не было бы подобного почти в стране, если бы был такой принят закон. Напоминаю---в Молдове так с 1993г.
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17.12.2021 23:28 Відповісти
Влада -всі попередні і ця, страшено бояться свого народу. Українці -то не білорусси, терплячі, але здатні захищати себе,родину, близьких , свою гідність. Справедливо боїться влада.Теперешня -до вс""чки. Але озброюватись ( звісно законно) нам треба.
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17.12.2021 23:57 Відповісти
Из охотничьего ружя нельзя убить преступника?
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18.12.2021 01:16 Відповісти
Майже ні. У нас абсолютно по-ідіотськи написаний закон про самозахист. Он недавно засудили чувака на рік за те, що він вбив У СЕБЕ ВДОМА нападника ножем, коли той його почав душити. Засудили за перевищення самооборони та за те, що не виплатив компенсацію вдові загиблого злочинця. Щоб ви розуміли, якщо вашого сусіда будуть різати та вбивати одного за одним його дітей на ваших очах і ви використаєте свою мисливську зброю проти зловмисників, які це роблять - ви отримаєте по повній - так, ніби ви йшли по вулиці і застрелили ні в чому не винних людей.
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18.12.2021 11:32 Відповісти
частково погоджуюсь...
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18.12.2021 11:11 Відповісти
"Повне свідчення слабкості влади та силових інституцій - прогнило , все на інтересах та баблі "

Яке там прогнило, воно на світ з'явилося мертвонародженим...
Старі кадри там правлять бал, навіть будучи не на посадах. Тільки схеми, кругова порука, та "крыша" на найвищому рівні.
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18.12.2021 00:26 Відповісти
погоджуюсь повністью...- тільки скажіть коли у новітній істроії було інакше ...
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18.12.2021 11:09 Відповісти
Ніколи.
Принаймні на моїй пам'яті. ))
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18.12.2021 12:00 Відповісти
Треба зміни в кримінальне право. Зараз при совокупності злочинів дають покарання за найтяжчий, а інші ігнорують. Треба як в багатьох країнах - сумувати терміни. Ці нелюди підозрюються у вчиненні злочинів за:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
ст. 186 (грабіж),
ст. 187 (розбій),
ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу
Цім покидькам світило б років під 30, ізоляції від людей.
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17.12.2021 23:51 Відповісти
менять некому
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18.12.2021 02:51 Відповісти
Зате хрестик великий. Віруючі такі віруючі.
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18.12.2021 11:34 Відповісти
Ага. Я теж звернув увагу що падло ще хрестик вдягнуло!!!
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20.12.2021 03:26 Відповісти
Навіщо падлюка мерзотна вдягає хрестик? Не допоможе - горітимеш в аду!
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20.12.2021 03:27 Відповісти
Навіщо цю худобу взагалі було затримувати? Пристрелити скотів на місті та закопати в загальній могилі, як біовідходи.
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20.12.2021 07:55 Відповісти
 
 