СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і тримало у страху жителів Івано-Франківської області. У ході масштабної спецоперації затримано лідерів та учасників банди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.
Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.
Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тис. дол. за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.
Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози насильством.
За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за:
- ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
- ст. 186 (грабіж),
- ст. 187 (розбій),
- ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
Операцію із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Яке там прогнило, воно на світ з'явилося мертвонародженим...
Старі кадри там правлять бал, навіть будучи не на посадах. Тільки схеми, кругова порука, та "крыша" на найвищому рівні.
Принаймні на моїй пам'яті. ))
ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),
ст. 186 (грабіж),
ст. 187 (розбій),
ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу
Цім покидькам світило б років під 30, ізоляції від людей.