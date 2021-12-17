СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке викрадало і катувало людей на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

СБУ нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало і тримало у страху жителів Івано-Франківської області. У ході масштабної спецоперації затримано лідерів та учасників банди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

За даними слідства, вони викрадали людей, чинили насильство та "вибивали" з потерпілих гроші. У разі несплати – погрожували вбивством.

Встановлено факт викрадення місцевого підприємця, який займається ремонтом комп’ютерної техніки. Зловмисники катували чоловіка та пограбували його.

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Ще в одного мешканця регіону учасники банди вимагали майже 40 тис. дол. за повернення неіснуючого боргу. При цьому погрожували потерпілому фізичною розправою з його родиною.

Крім того, зловмисники намагались "вибити" 1 млн грн з місцевої жительки. Для цього вони застосовували психологічний тиск та погрози насильством.

За інформацією досудового розслідування, до складу угруповання входило 8 осіб. Серед них – колишній міліціонер, якого звільнили з правоохоронних органів у 2015 році.

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Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів за:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини),

ст. 186 (грабіж),

ст. 187 (розбій),

ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.









Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність учасників угруповання до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Операцію із викриття і затримання зловмисників проводили співробітники Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.