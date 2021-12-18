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Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Надайте нам гарантії!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо "гарантій безпеки": США повинні виключити розширення НАТО на схід

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

"Все не так одозначно"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Кротяча нора. Все про зв'язки Буданова, Гогілашвілі, брехню в документах і російський паспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливе громадянство РФ та проживання в будинку "схемщика" разом із головою ГУР: Що ЗМІ дізнались про ексзаступника голови МВС Гогілашвілі

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Діалог

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Помилився адресою

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Зе!РАДА

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Загострення миролюбності

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Далі буде...

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Типи головного болю

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Колись світ таке вже чув

Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Путінська квітка

Більше фотошопів дивіться тут
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На злобу часу. Епічна жаба.

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18.12.2021 09:14 Відповісти
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18.12.2021 09:15 Відповісти
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18.12.2021 09:18 Відповісти
А ЗеВофка нагородив "фрау-Робінтроп" орденом-медаллю, за те що вставляла "палки в колеса" Україні та лизалася з Путлером.
А Макарон теж хоче медальку. ЗеВофка і Додона, Земана, та Ко нагородить.
Бо ж він на посту президента вміє тільки підписувати і нагороджувати.
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18.12.2021 09:20 Відповісти


Диалог...это уже не диалог а белочка

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18.12.2021 09:42 Відповісти
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18.12.2021 09:56 Відповісти
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18.12.2021 09:58 Відповісти
Скоро зеленського будуть мочити всі. Тому це паньство намагається потрапити у мейнстрім.
Але нам варто пам'ятати, ХТО привів ЗЕ до влади.
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18.12.2021 10:16 Відповісти
Це якби збірна Німеччини з футболу вийшла зі свастикою на футболках.
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18.12.2021 10:29 Відповісти
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18.12.2021 10:54 Відповісти
 
 