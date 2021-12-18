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Загострення миролюбності, путінська квітка, Зе!РАДА. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Надайте нам гарантії!!!
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"Все не так одозначно"
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Діалог
Помилився адресою
Зе!РАДА
Загострення миролюбності
Далі буде...
Типи головного болю
Колись світ таке вже чув
Путінська квітка
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А Макарон теж хоче медальку. ЗеВофка і Додона, Земана, та Ко нагородить.
Бо ж він на посту президента вміє тільки підписувати і нагороджувати.
Диалог...это уже не диалог а белочка
Але нам варто пам'ятати, ХТО привів ЗЕ до влади.