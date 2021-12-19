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армія РФ (13505) війна (56581) ОБСЄ (3404) Донбас (21733) мінські угоди (2216) СЦКК (642) Об'єднані сили (596)

РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку операції Об’єднаних сил.

Отже в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ за межами виділених місць зберігання озброєння в районі Тернового виявлено 34 танки Т-72, 14 танки Т-64, 16 ББМ; з порушенням ліній відведення - 4 САУ 2С1, 3 буксирувані гаубиці Д-30. Поблизу Покровки за межами виділених місць зберігання озброєння виявлено 15 танків Т-72, 2 танки Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.

В зоні дій так званого 2 армійського корпусу PA РФ, в районах Паньківки, Стукалової Балки, Смілого та Новогригорівки під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність військ РФ на Донбасі згідно з розрахунком поставок продовольства у рішенні суду РФ - від 26 до 32 тисяч осіб, - Бутусов

Також окупанти перешкоджали роботі СММ ОБСЄ.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмують в повідомленні.

РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС 01

Також читайте: З початку доби на Донбасі поранено одного українського воїна. Окупанти 7 разів порушили режим перемир'я, - штаб ООС

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Меркель поставила раком Германию перед рашкой:

1. вывела из генерации АЭС
2. пролоббировала СП-2

результат - энергозависмость Германии от рашки
и угроза европейской безопастности

Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
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19.12.2021 00:56
+9
вот тебе хорошие новости на ночь - а я баиньки.

Fuat


@lilygrutcher

·
1 ч

Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.

Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.

German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
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19.12.2021 00:59
+7
Виновник такой цени на газ в ЕС---- Германия и Меркель!!!!!! И Макрон
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19.12.2021 00:50
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Та їм пох на це все
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19.12.2021 00:40 Відповісти
так і нам пох на них !
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19.12.2021 00:43 Відповісти
респект Резнікову !
хоч хтось чинному в керівництві Держави працює !

Украина будет сама защищаться в случае вторжения России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения.Об этом сообщает Скептик со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.По его словам, для сдерживания агрессии России Украине нужна реальной помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.«Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного», - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматические люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.«Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главное помощь оружием Вооруженным силам Украины.
Защищаться мы будем сами, но помогите нам», - сказал Резников.Министр добавил, что Украине нужны средства киберзащиты радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.«Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет», - резюмировал Резников.
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19.12.2021 00:42 Відповісти
у меня оборонительное -стена, наступательное - полкирпича
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19.12.2021 06:16 Відповісти
Напиши його досягнення на минулій посаді? Резнікова взяли в МОУ тому що він говіркий навідміну від попереднього міністра.
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19.12.2021 09:37 Відповісти
ГерманиЯ союзник России и нужно к ней вводить санкции и не цацкаться!!!
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19.12.2021 00:48 Відповісти
Виновник такой цени на газ в ЕС---- Германия и Меркель!!!!!! И Макрон
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19.12.2021 00:50 Відповісти
Меркель поставила раком Германию перед рашкой:

1. вывела из генерации АЭС
2. пролоббировала СП-2

результат - энергозависмость Германии от рашки
и угроза европейской безопастности

Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
показати весь коментар
19.12.2021 00:56 Відповісти
вот тебе хорошие новости на ночь - а я баиньки.

Fuat


@lilygrutcher

·
1 ч

Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.

Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.

German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
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19.12.2021 00:59 Відповісти
Danke schon fur gute Nachrichten !
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19.12.2021 01:15 Відповісти
И что дальше, у всех вызвала как всегда по этому случаю глубочайшая обеспокоенность. И на этом все.
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19.12.2021 00:53 Відповісти
РФ ПОРУШИЛА МІНСЬКИ ДОМОВЛЕНОСТИ !!!
цікаво , а шо про це думае комсомолка МЕРКЕЛЬ ?
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19.12.2021 00:55 Відповісти
Ее так возмутил один Байрактар .
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19.12.2021 00:56 Відповісти
Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
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19.12.2021 00:57 Відповісти
Друзья живут в Мюнхене 30 лет , так говорят что западные немцы ее терпеть не могли , а вот восточные немцы ( гдр) за неё держались .
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19.12.2021 01:02 Відповісти
осси так и остались совками
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19.12.2021 01:16 Відповісти
При этом справно голосовали за коалицию в парламенте, выходит таки могли терпеть, учитывая что Осси это всего 20% электората.
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19.12.2021 02:21 Відповісти
Вы забываете о послевоенном комплексе немцев . Потому так и голосовали . Но на кухнях говорят о другом - о том , что Меркель наполнила страну средневековыми мигрантами и немцам приходится их содержать
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19.12.2021 02:25 Відповісти
Может и так, не буду спорить, в тематике не разбираюсь чтобы адекватно аргументировать свое мнение о выборах в ФРГ.
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19.12.2021 02:41 Відповісти
танки 64-го року... У ********* світі це варвари з палицями та камінням. Бензоколонку поставлять на місце швидко, і без пострілів.
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19.12.2021 00:58 Відповісти
Єгипет - Армія Єгипту: 1 005 M1A1, танки спільного виробництва США та Єгипту.[46]

саме так:
Єгипет має 1 000 танків Абрамс
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19.12.2021 01:12 Відповісти
А т-72 це по вашому танки 72-року?
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19.12.2021 02:17 Відповісти
так!!! )) А Су-27 та Міг-29... А до того Міг-15...17..19...21....23... Так згідно рокам і випускали..))))) А у американців F-35... яке ж старе )))
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19.12.2021 18:04 Відповісти
Это ж какие омереканцы нищие раз летают на B1 Lancer
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19.12.2021 18:06 Відповісти
Кремляди должны помнить..
https://censor.net/ru/resonance/421940/shturm_groznogo_1_yanvarya_1995go_22_goda_nazad_chechenskie_opolchentsy_nanesli_grandioznoe_porajenie



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19.12.2021 01:13 Відповісти
покажіть мені краще на нічь копченого бурята!

це заспокоює ....
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19.12.2021 01:17 Відповісти
для щирого українця то як філіжанка валеріанки ! 😂

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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19.12.2021 01:50 Відповісти
Галльо, модєр!

А де мій копчений бурят під подушку ?! 😢
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19.12.2021 01:51 Відповісти
Модер мабуть дуже хвилюється за нестійку психіку солдат армії оккупантів.
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19.12.2021 01:57 Відповісти
Я вважаю, що знайдені мною фотофакти чеченської війни з загиблими оккупантами не гірші ніж, ті що виклав колись цензор. Як кажуть застереження запорука невчинення злочинних дій.
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19.12.2021 02:04 Відповісти
хочу копченого бурята !!!!!!!
бурята !!!!!
а-а-а-а- !

.
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19.12.2021 15:38 Відповісти
Треба не карти малювати, а байрактари запускати.
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19.12.2021 05:34 Відповісти
Треба їх превентивно ракетами знищити. Якщо б наприклад зробити мор на території па раші і ордло та вбити б мінімум усіх їх солдатів, то не було б кому наступати. Але ні вся худоба думає якби та чим замирити іншу хвору на сказ худобу...
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19.12.2021 13:45 Відповісти
 
 