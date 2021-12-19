РФ, порушуючи Мінські домовленості, стягнула до лінії фронту на Донбасі 102 одиниці військової техніки, - пресцентр ОС. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку операції Об’єднаних сил.
Отже в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ за межами виділених місць зберігання озброєння в районі Тернового виявлено 34 танки Т-72, 14 танки Т-64, 16 ББМ; з порушенням ліній відведення - 4 САУ 2С1, 3 буксирувані гаубиці Д-30. Поблизу Покровки за межами виділених місць зберігання озброєння виявлено 15 танків Т-72, 2 танки Т-64, 1 САУ 2С1, 13 ББМ.
В зоні дій так званого 2 армійського корпусу PA РФ, в районах Паньківки, Стукалової Балки, Смілого та Новогригорівки під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.
Також окупанти перешкоджали роботі СММ ОБСЄ.
"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.
Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмують в повідомленні.
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хоч хтось чинному в керівництві Держави працює !
Украина будет сама защищаться в случае вторжения России. Однако для этого нужно не только оборонительное, но и наступательные вооружения.Об этом сообщает Скептик со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.По его словам, для сдерживания агрессии России Украине нужна реальной помощь от стран НАТО и ЕС. Она должна включать в себя вооружения и технологии, что может остановить Москву и не позволит ей начать наступление.«Вооружением, имею в виду, не только оборонительного характера, но и наступательного», - подчеркнул Резников на встрече с министром обороны Дании Рине Брамсеном.Резников подчеркнул, что в Кремле находятся очень прагматические люди, которые очень хорошо умеют оценивать финансовые риски. Если в Москве будут понимать, что цена вторжения в Украину непомерна, то откажутся от этих планов.«Это и экономические санкции, политические, финансовые санкции и главное помощь оружием Вооруженным силам Украины.
Защищаться мы будем сами, но помогите нам», - сказал Резников.Министр добавил, что Украине нужны средства киберзащиты радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы и оборудование для усиления флота.«Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет», - резюмировал Резников.
1. вывела из генерации АЭС
2. пролоббировала СП-2
результат - энергозависмость Германии от рашки
и угроза европейской безопастности
Меркель - мудрый правитель на 13 лет, бл.. !
Fuat
@lilygrutcher
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1 ч
Комитет по иностранным делам парламента Германии отвергает требование Путина положить конец расширению НАТО на восток.
Германия постепенно меняется. Вчера новый министр иностранных дел Анналена Баербок уволила двух пророссийских чиновников. Хорошо, что Меркель больше нет.
German Parliament's Foreign Affairs Committee rejects Putin's demand for an end to NATO's eastward expansion.
Germany is gradually changing. New FM Annalena Baerbock fired two pro-Russian FM officials yesterday. It's good Merkel's gone.
цікаво , а шо про це думае комсомолка МЕРКЕЛЬ ?
саме так:
Єгипет має 1 000 танків Абрамс
https://censor.net/ru/resonance/421940/shturm_groznogo_1_yanvarya_1995go_22_goda_nazad_chechenskie_opolchentsy_nanesli_grandioznoe_porajenie
це заспокоює ....
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
А де мій копчений бурят під подушку ?! 😢
бурята !!!!!
а-а-а-а- !
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