Смертельна ДТП під Кривим Рогом: "ЗАЗ Sens" зіткнувся з фурою та згорів. ФОТОрепортаж

На в'їзді до Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася смертельна аварія за участю фури. Друге авто після зіткнення загорілося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що ДТП сталася напередодні ввечері на трасі Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв. На місці рятувальники встановили, сталося зіткнення двох автомобілів - вантажівки MAN і "ЗАЗ Sens". Після удару легковий автомобіль загорівся.

"При ліквідації пожежі в легковому автомобілі "ЗАЗ Sens" співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя (водій транспортного засобу)", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини ДТП.





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