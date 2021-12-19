Смертельна ДТП під Кривим Рогом: "ЗАЗ Sens" зіткнувся з фурою та згорів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На в'їзді до Кривого Рогу Дніпропетровської області сталася смертельна аварія за участю фури. Друге авто після зіткнення загорілося.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що ДТП сталася напередодні ввечері на трасі Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв. На місці рятувальники встановили, сталося зіткнення двох автомобілів - вантажівки MAN і "ЗАЗ Sens". Після удару легковий автомобіль загорівся.
"При ліквідації пожежі в легковому автомобілі "ЗАЗ Sens" співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя (водій транспортного засобу)", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановлює обставини ДТП.
Топ коментарі
+8 СТАС ЧОРНИЙ
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+4 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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+3 Иван Кравченко 507ed38e
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- помните рекламу?
Ланос 1,5 куб - Сенс 1,3 куб
Метал и защита - бумага - жинку на капот не посадишь если что..
У меня самого есть Ланос с двигателем Опель - ни как не могу расстаться - экономный, дешевый и без заморочек..
Рабочая лошадь, которую не жалко..
Говорят сталь почти та же самая которую потом на БТРы ставили
Клепали на заводе, который вывезли с Германии после 2-й мировой..
Мотор находят в багажнике..
- читайте новость, но про Победу пока не ясно - был бы труп или нет
мне не покатило так..
Максимум на чем ездил из старого на Газ-21
что еще можно сказать?
Водятел тоже наверняка думал что в таком большом и дорогом внедорожнике ему вообще ничего не угрожает.
https://www.youtube.com/watch?v=D2x1akiZC1s
Взрыв бензовоза на Гаити: погибло очень много людей
Сообщается, что цистерна с горючим столкнулась с мотоциклом и опрокинулась.
https://antikor.com.ua/articles/504719-vzryv_benzovoza_na_gaiti_pogiblo_ochenj_mnogo_ljudej