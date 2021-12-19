Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти. ФОТОрепортаж

У Бахмачі Чернігівської області працівники поліції затримали 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У місті Бахмач Чернігівської області поліцейські затримали водія автомобіля, 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

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На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

"Поліція встановила особу водія автомобіля - це 54-річний депутат міської ради. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - уточнили в поліції Чернігівщини.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нині поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Досудове розслідування триває.

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