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ДТП (4213) Чернігівщина (1313)

Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Бахмачі Чернігівської області працівники поліції затримали 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівської області.

"18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.

Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

У місті Бахмач Чернігівської області поліцейські затримали водія автомобіля, 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.

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Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 01
Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 02
Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 03
Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти 04

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.

"Поліція встановила особу водія автомобіля - це 54-річний депутат міської ради. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - уточнили в поліції Чернігівщини.

За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Нині поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Досудове розслідування триває.

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Автор: Вадим Куц
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Как то даже не удивляет после трухиных и пьяных ментов за рулем. Было бы удивительно, если бы он поступил по закону и не пытался скрыться с места дтп.
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19.12.2021 14:22 Відповісти
Инстинкт самосохранения, тем более когда не было свидетелей.
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19.12.2021 14:31 Відповісти
"Инстинкт самосохранения,...." - как у животного
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19.12.2021 14:48 Відповісти
100% депутат від слуги урода , так як тільки вони тікають з місця злочину😠
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19.12.2021 14:25 Відповісти
Есть еще зажопные депутаты, так что можно делать ставки.
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19.12.2021 14:40 Відповісти
В местном совете три с возрастом 54 года, кто из них?
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19.12.2021 14:29 Відповісти
А кто фамиоию запретил публиковать?
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19.12.2021 14:31 Відповісти
Хто заборонив фамілію публікувати ,
звісно МоняСтирський , знаєте такого міністра , який зайняв кабінет Авакова😠
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19.12.2021 14:41 Відповісти
А вдруг от "слуг"-еще один зашквар.
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19.12.2021 14:44 Відповісти
Не того зеПЕДа сбил...
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19.12.2021 14:35 Відповісти
Судя по машине в декларации, этот деятель - https://chernigiv-rada.gov.ua/deputat/id-1391/
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19.12.2021 15:06 Відповісти
ашан байк не велик
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19.12.2021 18:49 Відповісти
Навіть освітлена дорого не допомогла....
А все через кустарне тонування колісниці фараона місцевого.
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20.12.2021 10:10 Відповісти
 
 