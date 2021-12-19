Депутат міськради Бахмача на смерть збив велосипедиста та намагався втекти. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Бахмачі Чернігівської області працівники поліції затримали 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівської області.
"18 грудня близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Батуринській у Бахмачі сталася ДТП: водій легкового автомобіля зіткнувся з велосипедистом. Після цього водій намагався залишити місце події, однак не впорався з кермуванням і з’їхав у кювет.
Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.
У місті Бахмач Чернігівської області поліцейські затримали водія автомобіля, 54-річного депутата міської ради. якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП.
На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту поліції області.
"Поліція встановила особу водія автомобіля - це 54-річний депутат міської ради. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - уточнили в поліції Чернігівщини.
За цим фактом поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
Нині поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
звісно МоняСтирський , знаєте такого міністра , який зайняв кабінет Авакова😠
А все через кустарне тонування колісниці фараона місцевого.