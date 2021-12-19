Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Вчора, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Головну ялинку країни підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Главком.
Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.
Головна ялинка країни цього року – штучна, заввишки 31 м. Її підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.
Основа ялинки має вигляд Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та "космічного" вигляду ялинці надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба.
Довкола ялинки розташовані розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забави, майстерня та музей новорічних прикрас, фуд-корти та теплі зони для відпочинку. Дух Нового року та Різдва на Софійській площі пануватиме до 16 січня.
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Я впевнений, що ти - циганва, і шо?
В одном из залов Белого дома расположился театрализованный рождественский вертеп - одно из любимых праздничных развлечений детей и взрослых.
НА ЭТОМ ОБЩЕНИЕ С ДИКАРЯМИ ЗАКОНЧЕНО
Даже девочки.
Ночью, под одеялом, он зажег фонарик и читал книгу.
И все стали читать книги!
А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а?"
ТЕРНОПІЛЬ СОБОР
"Формирование современного рождественского ритуала произошло в немецкой традиции уже в конце Средневековья и начале Нового времени. Рождественская ель восходит к «райскому дереву» предрождественской мистерии - театрализованной постановки, посвящённой истории грехопадения, поскольку 24 декабря западными христианами отмечалась память Адама и Евы. В качестве декорации, учитывая зимнее время, использовали хвойное дерево, которое украшали яблоками (символ запретного плода) и вафлями или печеньем (символ гостии - причастия и искупления)[9]. Реквизит и образы этой мистерии, аналогично рождественскому вертепу, внедрились в домашний обрядовый обиход".
Jingle bells (Бубенцы), в німців
O, Tannenbaum (Ах, ёлочка)
Вертеп - це різдвьяні традиції цівілізованого миру
живий вертеп в Словенії
Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
"Такого ще не було! Скільки буде коштувати головна ялинка країни цієї зими
Ялинка та декорації, які будуть на Софійській площі, коштують 25-27 млн гривень"
ВАЗеленсмькому на шоу бабла не шкода, не своє. Піар, так піар !!! Рейтинг, так рейтинг !!!
Військові почекають, разом з медиками і шатхарями.