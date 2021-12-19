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Київ (13851) Новий рік (422) ялинка (104)

Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вчора, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Головну ялинку країни підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Главком. 

Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

Головна ялинка країни цього року – штучна, заввишки 31 м. Її підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.

Основа ялинки має вигляд Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та "космічного" вигляду ялинці надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба.

Довкола ялинки розташовані розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забави, майстерня та музей новорічних прикрас, фуд-корти та теплі зони для відпочинку. Дух Нового року та Різдва на Софійській площі пануватиме до 16 січня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві 01
Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві 02
Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві 03
Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві 04
Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві 05
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Топ коментарі
+26
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19.12.2021 14:59
+20
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19.12.2021 15:24
+14
Мені більше от така подбається -
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19.12.2021 15:21
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Язичницька ялинка щображає сцену народження ісуса... Якби попи вірили більше в бога, аніж в гроші, то не мовчали б. Ще й біля Софії.
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19.12.2021 14:59 Відповісти
В Западной Украине во всех населенных пунктах ставят ШОПКУ.
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19.12.2021 15:06 Відповісти
А в КИЕВЕ ЁЛКУ.
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19.12.2021 15:14 Відповісти
І шо? Хай ставлять на здоров'я.
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19.12.2021 15:18 Відповісти
Вы явно малорос 😀
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19.12.2021 15:31 Відповісти
Краще напиши, що ставлять в Одесі.
Я впевнений, що ти - циганва, і шо?
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19.12.2021 15:45 Відповісти
Мнение дикаря , не уважающего ШОПКУ, для меня ничего не значат 😀😀
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19.12.2021 15:58 Відповісти
Прикинь, цыганва, даже в Белом доме ШОПКУ не ставят, дикари.
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19.12.2021 16:00 Відповісти
Дикарь , смотри
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19.12.2021 19:11 Відповісти
https://www.elledecoration.ru/life/stars/melaniya-tramp-ukrasila-belyiy-dom-k-rojdestvu/

В одном из залов Белого дома расположился театрализованный рождественский вертеп - одно из любимых праздничных развлечений детей и взрослых.

НА ЭТОМ ОБЩЕНИЕ С ДИКАРЯМИ ЗАКОНЧЕНО
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19.12.2021 19:14 Відповісти
"И это не первое нарушение Иночкина: в день приезда он фехтовался на палках, а вслед за ним все стали фехтоваться.

Даже девочки.

Ночью, под одеялом, он зажег фонарик и читал книгу.

И все стали читать книги!

А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а?"
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19.12.2021 15:47 Відповісти
На теренах Західної України шопку і в досовєцкі часи не в кожній хаті ставили, щось таке приблизно як яслі під різдвяним столом клали - солома, а в ній яблука, горіхи, печиво, побагатші то цукерки і подарунки. Ялинку ставили вдома, але на старий новий рік. Приблизно до початку 70х років на 1 січня не ставили принципово - бо то був совіцкий празник. Потім усе знівелювалось
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19.12.2021 16:09 Відповісти
Зараз у селах і містах коло мерій ставят шопки , або у соборах
ТЕРНОПІЛЬ СОБОР
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19.12.2021 19:00 Відповісти
Веря дело личное и не стоит навязывать, да ещё в категоричной форме, своё видение веры другим людям.
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19.12.2021 15:15 Відповісти
С какого перепугу ты решил, что елка языческая?
"Формирование современного рождественского ритуала произошло в немецкой традиции уже в конце Средневековья и начале Нового времени. Рождественская ель восходит к «райскому дереву» предрождественской мистерии - театрализованной постановки, посвящённой истории грехопадения, поскольку 24 декабря западными христианами отмечалась память Адама и Евы. В качестве декорации, учитывая зимнее время, использовали хвойное дерево, которое украшали яблоками (символ запретного плода) и вафлями или печеньем (символ гостии - причастия и искупления)[9]. Реквизит и образы этой мистерии, аналогично рождественскому вертепу, внедрились в домашний обрядовый обиход".
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19.12.2021 15:15 Відповісти
Елка це дійсно германський символ. В англосаксів
Jingle bells (Бубенцы), в німців
O, Tannenbaum (Ах, ёлочка)
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19.12.2021 15:32 Відповісти
На Западной Україні вертеп роблять та по хатам ходять
Вертеп - це різдвьяні традиції цівілізованого миру
живий вертеп в Словенії
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19.12.2021 19:07 Відповісти
А де ж Зеленяцьке шапіто з зайцями?
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19.12.2021 15:46 Відповісти
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19.12.2021 14:59 Відповісти
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19.12.2021 15:24 Відповісти
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19.12.2021 15:26 Відповісти
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19.12.2021 15:27 Відповісти
Да там лезть - один прыжок.
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19.12.2021 17:19 Відповісти
это стройному и спортивному - да, один... а тем? упитанным и воспитанным))) оно надо???)))
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19.12.2021 17:28 Відповісти
Ціну оголосіть, будь ласка. З того, що я чула, буквально сьогодні, то це лям доларів.
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19.12.2021 14:59 Відповісти
Ну если этой елкой занималась найвелычниша ЗЕлена шмаркля или его шакалы, то вполне может быть.
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19.12.2021 15:11 Відповісти
Таки правда.

Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні

"Такого ще не було! Скільки буде коштувати головна ялинка країни цієї зими
Ялинка та декорації, які будуть на Софійській площі, коштують 25-27 млн гривень"

ВАЗеленсмькому на шоу бабла не шкода, не своє. Піар, так піар !!! Рейтинг, так рейтинг !!!
Військові почекають, разом з медиками і шатхарями.
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19.12.2021 15:25 Відповісти
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19.12.2021 15:04 Відповісти
А Вы положили конфетки детям под подушки от СВЯТОГО МИКОЛАЯ ?
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19.12.2021 15:05 Відповісти
Вот я положил.. Хотя ребенку уже за 30... А вискаря под подушкой у себя не нашел. Пичалька.
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19.12.2021 15:18 Відповісти
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19.12.2021 15:59 Відповісти
Мамі треба було у два рази більше грошей покласти. Але Миколай вже не той - за гендерну рівність
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19.12.2021 16:31 Відповісти
Яка краса !!!
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19.12.2021 15:10 Відповісти
КРАСИВОЕ ....
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19.12.2021 15:16 Відповісти
Чудово.
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19.12.2021 15:19 Відповісти
Мені більше от така подбається -
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19.12.2021 15:21 Відповісти
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19.12.2021 15:22 Відповісти
Мне и в 2014-м было понятно, что юля на той елке лишняя. Лучше б в качановке оставалась
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19.12.2021 15:50 Відповісти
Если на ней не болтаются подвешенные за яйца вислюк с дерьмаком - никакого праздника.
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19.12.2021 15:23 Відповісти
Согласен. Этого кремлёвского недоростка пукина вислюка давно пора повесить вместе с шойгу сурковым и прочим масковским дерьмом
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19.12.2021 15:30 Відповісти
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19.12.2021 15:24 Відповісти
Благодаря продуктивной работе команды Президента Зеленского и ёлка на месте и всё хорошо
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19.12.2021 15:27 Відповісти
Богато жить не запретишь...*)
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19.12.2021 15:28 Відповісти
А я такого Грандиозного ёлочного сооружения никогда ранее не видел даже! Круто, надо признать. Выше цену озвучили. Я верю, что тут лям баксов точно присутствует.
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19.12.2021 15:29 Відповісти
krasyvaja jiolka
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19.12.2021 15:44 Відповісти
Так це просто елка-палка якась.
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19.12.2021 15:52 Відповісти
А ты хотел ёлку-мочалку?
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19.12.2021 15:56 Відповісти
лисички взяли спички.... и зажгли ))))
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19.12.2021 16:18 Відповісти
И там все ужаленные с сертификатами ?
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19.12.2021 17:04 Відповісти
3-я фотка - мабуть побоялися обличчя фоткати, бо масок майже нема.
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19.12.2021 17:41 Відповісти
Яка нереальна краса!!!
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19.12.2021 17:11 Відповісти
а где кипа с пейсами??
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19.12.2021 20:44 Відповісти
хорошо, красиво.
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19.12.2021 22:08 Відповісти
А где колпак клоунский, тот , что был в прошлый раз на ёлке?
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20.12.2021 14:18 Відповісти
 
 