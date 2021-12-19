Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж

Вчора, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Головну ялинку країни підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Главком.

Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.



Головна ялинка країни цього року – штучна, заввишки 31 м. Її підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 20 тис. іграшок.



Основа ялинки має вигляд Різдвяного вертепу, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та "космічного" вигляду ялинці надають підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба.

Довкола ялинки розташовані розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забави, майстерня та музей новорічних прикрас, фуд-корти та теплі зони для відпочинку. Дух Нового року та Різдва на Софійській площі пануватиме до 16 січня.

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