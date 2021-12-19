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Антарктида (84) снігопад (397)

20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна кількість снігу. Такої висоти полярники не фіксували вже 20 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

"До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж… 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років", - повідомили в центрі.

Попередній рекорд, як зазначили в антарктичному центрі, було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 метра, що на 10 сантиметрів менше, ніж цьогоріч.

"На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінятка не постраждали", - додали в центрі.

20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 01
20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 02
20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну продовжує засипати снігом посеред весни. ВІДЕО + ФОТОрепортаж з різних регіонів


20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 04
20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 05
20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науковці України та ПАР планують спільне дослідження Антарктики з використанням криголама "Ноосфера", - посол Абравітова


20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 0720-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 0820-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу 09

Читайте також: Український криголам "Ноосфера" вирушить до Антарктиди в середині січня, - Національний антарктичний науковий центр
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Топ коментарі
+9
це диво! сніг в Антарктиді!)
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19.12.2021 16:57
+9
Опять рекорд. Молодец все же Президент
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19.12.2021 17:26
+7
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19.12.2021 17:15
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глобальне потеплыння ))
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19.12.2021 16:49 Відповісти
Опять рекорд. Молодец все же Президент
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19.12.2021 17:26 Відповісти
Именно. Глобальное потепление означает что диапазон температур становится больше. Как максимально высокая повышается так и максимально низкая повышается, но средняя в целом повышается. Как пример. Если есть 10 точек замеров температур то допустим в один месяц средние за месяц 202х года будут значения: 0 0 -5 -5 -10 10 -20 10 10 10 : средняя 0. А в на след год в этот же месяц -5 6 -10 -10 10 20 -20 10 10 -10 : средняя чуть больше 0, но разброс значений больше. Так что глобальное потепление абсолютно не означает что холода перестанут существовать. Как видно в двух первых городах раньше было возле нуля температура, а стало как холоднее так и жарче, со смещением средней температуры вверх.
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19.12.2021 17:54 Відповісти
в кінці посту смайлики бачимо - смисл розуміемо ....- агов, 40 років тому ми на Чернівецьких- Комаровських озерках 9 сьогоднішній Парк Жовтневий - та район готелю Черемош) в цей час були по самі вуха в обмерзлячках ..... лазили - катались хто на чому ...- снігу було по пояс та - 5- 10 мінусова ...))))
А сьогодні було + 6...
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19.12.2021 18:06 Відповісти
з 10 до 14 століття в Європі було тепліше та вологіше ніж зараз. середньовічний кліматичний оптимум. а потім почався малий льодовиковий період, кінець якого ми зараз фактично і спостерігаємо.
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19.12.2021 22:31 Відповісти
Одним пингвинам все пофигу!
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19.12.2021 16:53 Відповісти
А какая разница?! Хуже не будет!1
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19.12.2021 23:05 Відповісти
А нам впаривают глобальное потепление. Накормите Грету снегом чтобы аж ****лезло
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19.12.2021 16:53 Відповісти
Дайте Грете бокал Туборг.
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19.12.2021 17:01 Відповісти
Посмотри контуры ледников Антарктиды в 60-х годах прошлого века и сейчас, проффесор.
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19.12.2021 17:02 Відповісти
Проффесор, к твоему сведению там где сейчас ледники раньше динозавры с мамонтами ходили и травку жевали. Так что скорее сейчас аномальное глобальное похолодание а не потепление.
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19.12.2021 17:05 Відповісти
Болван, сейчас идёт потепление и нарастание температуры по Циклу Вильсона, учи матчасть.Повышенное испарение воды и дают увеличение осадков и снега.
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19.12.2021 18:10 Відповісти
годі розумакувати - набери рік (год) Платона.
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19.12.2021 19:50 Відповісти
Бестолочь, ты на севере был хоть раз? Снег идёт преимущественно в тёплую погоду и это не признак холода.
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19.12.2021 17:04 Відповісти
Бестолочь ето ты. Ледники ето и есть прессованный тысячелетиями снег.
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19.12.2021 17:08 Відповісти
Болван, при чем тут ледники? Тем более если они усиленно тают.
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19.12.2021 17:51 Відповісти
Болван, дубль два - снег на севере падает преимущественно при потеплении.Поэтому ты оказался тупее Греты.
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19.12.2021 17:49 Відповісти
смущает лопата на фото...єто и вся снегоуборочная техника?!
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19.12.2021 16:55 Відповісти
Интересная работа- поехать на полгода и бросать снег с места на место
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19.12.2021 16:56 Відповісти
Едь, в чем проблема? Конкурс объявляют каждые полгода или год.
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19.12.2021 17:54 Відповісти
я б більше здивувся якби там банани почали рости
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19.12.2021 16:56 Відповісти
це диво! сніг в Антарктиді!)
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19.12.2021 16:57 Відповісти
Сенсація! Новина ТОР! Сніг в Антарктиді! Я в шоке!
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19.12.2021 18:03 Відповісти
А где хотя бы на одной фотке украинский флаг? В любой другой стране флаг бы точно присутствовал...
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19.12.2021 16:57 Відповісти
Увидел) На одной есть!
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19.12.2021 16:58 Відповісти
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19.12.2021 17:18 Відповісти
Позитивная новость.....а то все Россия ...США или зрада
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19.12.2021 17:01 Відповісти
Відкопуйтесь, хлопці! Та пінгвінчиків підгодовуйте! В нас тут з зеленими ідіотами не краще. Тримаймося! Все в нас буде добре! І не таке перетравлювали...

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19.12.2021 17:04 Відповісти
"... пінгвінчиків підгодовуйте!"
*********************************
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19.12.2021 17:14 Відповісти
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19.12.2021 17:15 Відповісти
Как же теперь в футбол играть?

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19.12.2021 17:04 Відповісти
покажите это биллу гейтсу,а то он все про какое-то глобальное потепление говорит
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19.12.2021 17:06 Відповісти
***
Серед птахів є і ті,
Хто ні разу у житті,
В небо не зумів злетіти,
Про це правду ніде діти.

Ось відомий всім пінгвін,
Житель Антарктиди він.
По снігу глибокім ходить,
І в мороз дітей виводить.

А ще плаває, пірнає,
Під водою мов літає.
А на суші, хоч старався,
В небо так і не піднявся..

Ось так ! Хоча і крила має
Але не літає!

Мирослав В.
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19.12.2021 17:11 Відповісти
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19.12.2021 17:12 Відповісти
Теперь ясно чего туда едут
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19.12.2021 23:06 Відповісти
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20.12.2021 00:35 Відповісти
Куда люди только не едут, лишь бы коммуналку не платить
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19.12.2021 17:15 Відповісти
Таки машина часу працює прокинувся у 2036 році
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19.12.2021 17:20 Відповісти
Пля, сколько миллионов тратится на содержание кораблей и всю эту свору по наблюдению за пингвинами... пипецпля...

Ещё бы несколько ледоколов для Ураины нужно прикупить и пару министерств создать - всё на благо пингвинов...
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19.12.2021 17:23 Відповісти
Та не - там миллиарды разворовываются ...
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19.12.2021 17:24 Відповісти
А на как-ОЙ хрен Украине эта Антартида здалась вообще?
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19.12.2021 17:32 Відповісти
та спитайте клоуна про це.
Це він так майстерно розподіляє наш бюджет сформований між тим із зовнішніх боргів також
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20.12.2021 02:59 Відповісти
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19.12.2021 17:54 Відповісти
До чего же люди тупые. По их мнению пару метров снега в один какой то день могут компенсировать таяние сотен миллионов тонн льда за последние 20 лет и опровергнуть глобальное потепление. Аномальная жара в Канаде в этом году вообще ни о чем. Если пошел снег в Антарктиде значит глобальное потепление отменяется. Л-логика
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19.12.2021 17:58 Відповісти
Пингвины не жалуются
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19.12.2021 18:17 Відповісти
Скоро значить САМ туди прибуде, відкривати велике пінгвінобудівництво
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19.12.2021 20:25 Відповісти
хай дома сидить, ще пінгвіни повиздихують, або ураган на станцію налетить.......
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20.12.2021 15:42 Відповісти
зрада. при предыдущнике такого не было.
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19.12.2021 21:37 Відповісти
1. Країна в стані війни
2. Країна винна ВСІМ
АЛЕ ми витрачаємо мійлькони долларів для ЧОГО? ПонТи? Ми ВСІ винні грошей. ЯКОГО біса роблять ці люди зрін знає де і саме головне для чого????
Логічно, що ці кошти краще витрати на напрямок "АРМІЯ" - дітям сиротам, вдовам, інвалідам.... А ми срані сраки пінгвінів рахуємо. МАРАЗМ. Коли ця колективна шизофренія закнічиться?
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19.12.2021 22:19 Відповісти
Засыпало снегом из-за глобального потепления...
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20.12.2021 00:00 Відповісти
Вован, даешь на Вернадском Вэлыкэ Тэрмоутэплэння!!!
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20.12.2021 07:50 Відповісти
Даєш Велике Пінгвінівництво або Велику Антарктидизацію!
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20.12.2021 15:44 Відповісти
 
 