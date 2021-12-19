20-річний рекорд: українську станцію в Антарктиді засипало майже 3-метровим шаром снігу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, випала рекордна кількість снігу. Такої висоти полярники не фіксували вже 20 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
"До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж… 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років", - повідомили в центрі.
Попередній рекорд, як зазначили в антарктичному центрі, було встановлено у 2016 році. Тоді рівень снігу становив 2,65 метра, що на 10 сантиметрів менше, ніж цьогоріч.
"На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінятка не постраждали", - додали в центрі.
Будь ласка, зачекайте...
А сьогодні було + 6...
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Серед птахів є і ті,
Хто ні разу у житті,
В небо не зумів злетіти,
Про це правду ніде діти.
Ось відомий всім пінгвін,
Житель Антарктиди він.
По снігу глибокім ходить,
І в мороз дітей виводить.
А ще плаває, пірнає,
Під водою мов літає.
А на суші, хоч старався,
В небо так і не піднявся..
Ось так ! Хоча і крила має
Але не літає!
Мирослав В.
Ещё бы несколько ледоколов для Ураины нужно прикупить и пару министерств создать - всё на благо пингвинов...
Це він так майстерно розподіляє наш бюджет сформований між тим із зовнішніх боргів також
2. Країна винна ВСІМ
АЛЕ ми витрачаємо мійлькони долларів для ЧОГО? ПонТи? Ми ВСІ винні грошей. ЯКОГО біса роблять ці люди зрін знає де і саме головне для чого????
Логічно, що ці кошти краще витрати на напрямок "АРМІЯ" - дітям сиротам, вдовам, інвалідам.... А ми срані сраки пінгвінів рахуємо. МАРАЗМ. Коли ця колективна шизофренія закнічиться?