Неадекватний водій у Києві розгромив понад 10 авто, надів маску і втік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У Києві сталася масова ДТП. Водій Toyota Camry врізався в припарковані машини, що стояли біля проїжджої частини. В результаті було пошкоджено понад 10 авто, а транспорт винуватця аварії після зіткнення загорівся.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку dtp.kiev.ua.
Автомобільна троща сталося вночі біля ЖК "Парковий" на вулиці Вишгородській, 45, на масиві Вітряні Гори в Подільському районі.
Зазначається, що водій, який влаштував справжній погром на дорозі, поводився неадекватно, а після ДТП вибрався зі своєї "Тойоти", надів маску і просто втік. Сама ж машина винуватця аварії спалахнула.
"За свідченням очевидців, постраждало 15 автомобілів, багато сильно розбиті", - йдеться в повідомленні.
Також свідки аварії розповідають, що водій їхав на величезній швидкості. Спочатку він зачепив одну машину, що стояла біля узбіччя, через що його повело, і далі "Тойота" протаранила ще з десяток авто.
Також прибули співробітники поліції, рятувальники і медики "швидкої допомоги". Правоохоронці з'ясовують деталі та обставини нічної автотрощі.
Наразі відомостей про можливих постраждалих немає.
Будь ласка, зачекайте...
Найдут дятла до завтра-послезавтра.
В страховых не идиоты работают.
В Киеве появился очень мотивированный сотрудник!
(Потенциальный)
Чесне слово, аж верне від собачого нарєчія. Ще й у столиці.
В принципі, так і є. Народжувати дітей треба коли хоч приблизно знаєш, що будеш здатний забеспечити їй відповідні умови.
Тож не треба свою безвідповідальність перекладати на інших.
А яким місцем вони думали, коли купували житло в чєловєйніках, де навкруги нема інфраструктури у потрібному об'ємі (парковки, дитячі садочки, школи, лікарні тощо)? Вони не бачили, що там утримувати навіть одне авто на квартиру будет проблемою через брак місць?
Остатки былой роскоши употребил.....
посмотрите как они под дороги перегораживают !!! Ещё не понятно кто виноват . Вполне можно повернуть дело и против героев парковки . Там вообще то знак висит парковка запрещена . Так вот мало что паркуются так ещё и поперёк дороги . Перегораживая и заезды и выезды .