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Російський корвет "Проворный" за 30 млрд руб. вщент згорів на верфі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
17 грудня згорів військовий корвет "Проворный", що будувався на "Північній верфі" в російському Санкт-Петербурзі.
Фото наслідків пожежі оприлюднили у телеграм-каналі "Военный Осведомитель", інформує Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар19.12.2021 19:11
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показати весь коментар19.12.2021 19:05
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Будь ласка, зачекайте...
пятницо (совпадение?). в конеце рабочей недели в бригадах маляров, имеющих допуск к покраске секретного железа, - николаи, николаевичи ипримкнувшиекнимвсеостальные решили отметить наступающий день своего ангела так удачно подвернувшейся им под руки канистрой спиртяги, недопитой электрониками, отмечавшими накануне окончание настройки гипер-зас аппаратуры. удобно накрыв поляну в лакокрасочных парах ходовой рубки, бригадный капитан перевёл ручку машинного телеграфа в положение -"полный вперёд!"и веселье начало набирать обороты. когда гуляющие, к 18.00 потеряли счёт побитым склянкам, под радостный возглас тостующего - "наконец-то сегодня пятница, а не завтра, как вчера" именинники начали запускать фейерверки не выползая из под "кто куда на какую палубу закатился". и 30 млрд деревянных исчезли из виду в клубах чёрнейшего дыма с проблесками огня. технология стелс сработала!!
(ну или где-то так) ))
пока есть..
ваша истово-тупая вера в исключительность говорит о вашем низком интеллекте и принесёт вам в будущем колоссальные страдания..
Мы - Хунта, нам положить с приборром на ваше вяканье о манерах!!!
у ***** спрроси про моветон - это оно насчитало эти 10 долларов этим несчатным женщинам.......
Но , с чего ты взял , что , хоть кому ни будь интересно мнение бесчестных убийц-оккупантов? Вот ты туиспражнился своим грязным ротом? И на утро тебя тут не будет, будешь новый прокси брать и регатся за ново.... ты просто грязь на подошвах истории
Гори, гори ясно👍😄
прям на смене - крепко пил,
вечно к издил электроды ...
и "Проворный"- подпалил
Вот в три раза больший ХЕР я ложил на тебя, твои советы и мысли, и на твою кацапщину!!!!!
ты не скроешь - это именно твоё- сидеть на бутылке!
Да както в падлу всякой чепухе фсбшной писать грамотно...
Андерстенд , макшанский индус?
Ты уже на бутылке?