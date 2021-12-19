Російський корвет "Проворный" за 30 млрд руб. вщент згорів на верфі. ФОТОрепортаж

17 грудня згорів військовий корвет "Проворный", що будувався на "Північній верфі" в російському Санкт-Петербурзі.

Фото наслідків пожежі оприлюднили у телеграм-каналі "Военный Осведомитель", інформує Цензор.НЕТ.

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