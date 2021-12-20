В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У с. Чорнолізці Івано-Франківської області відкрили сучасний, енергоефективний та безбар’єрний дитячий садочок "Орлятко", який звели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За оцінками фахівців Мінрегіону, цей дошкільний заклад став одним із найкращих в Україні.
Про це повідомила Івано-Франківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"Уже незабаром майже сотня діточок зможуть відвідувати новозбудований дитячий садочок і отримувати нові знання, уміння і навички. Тут створено надзвичайно комфортні умови, які пристосовані для сучасних потреб дітлахів, кімнати оснащені якісними меблями, ігровими куточками", - зазначила голова обласної адміністрації Світлана Онищук.
Будівельні роботи велись з 2019 по 2021 роки. Загальна вартість об’єкта склала понад 40 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні будується понад 150 садочків, у планах – іще 300. Також уже збудовано 200 нових шкіл.
Будь ласка, зачекайте...
І ще одне до якого місця тут ВБ, якщо садок будували за гроші ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
І доповняє все це одноразові стільці...
В чому тут заслуга недопреЗЕдента . ?
Хотя условия для детей очень важны, но оно не может быть в приоритете для утверждения что это лучший садик в Украине .
Ребёнок определяет что ему лучше, а прийдя с садика домой, он не рассказывает какой ремонт, а рассказывает про то как провёл время, как играли с детьми, как обучались, и это в е работа педагога, а не знания
Он лично раствор мешал?
Кирпичи подавал?
Или может он на свои деньги садик построил?