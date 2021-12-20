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дитячий садок (321) ОДА (1541) будівництво (763) Івано-Франківська область (724) Велике будівництво (718)

В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У с. Чорнолізці Івано-Франківської області відкрили сучасний, енергоефективний та безбар’єрний дитячий садочок "Орлятко", який звели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За оцінками фахівців Мінрегіону, цей дошкільний заклад став одним із найкращих в Україні.

Про це повідомила Івано-Франківська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"Уже незабаром майже сотня діточок зможуть відвідувати новозбудований дитячий садочок і отримувати нові знання, уміння і навички. Тут створено надзвичайно комфортні умови, які пристосовані для сучасних потреб дітлахів, кімнати оснащені якісними меблями, ігровими куточками", - зазначила голова обласної адміністрації Світлана Онищук.

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Будівельні роботи велись з 2019 по 2021 роки. Загальна вартість об’єкта склала понад 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні будується понад 150 садочків, у планах – іще 300. Також уже збудовано 200 нових шкіл.

В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА 01
В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА 02
В Івано-Франківській області збудували один із найкращих садочків в Україні, - ОДА 03
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Топ коментарі
+21
До чого тут Зеленсьаий зі своєю програмою, коли цей дитячий садочок і багато інших , почали будувати чотири роки тому 😠
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20.12.2021 10:22
+12
Запомните, зебилы: показуха - пусть в пропасть. История ничему не научила. По сути этот маразм не отличается от маразма совкового: шарики, лозунги, миру, труд, май и т.д. Чем закончилось - знают все. Зебобики, а вы знаете?
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20.12.2021 10:22
+12
Піпл схаває.
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20.12.2021 10:28
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До чого тут Зеленсьаий зі своєю програмою, коли цей дитячий садочок і багато інших , почали будувати чотири роки тому 😠
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20.12.2021 10:22 Відповісти
Піпл схаває.
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20.12.2021 10:28 Відповісти
Будівельні роботи велись з 2019 по 2021 роки. Загальна вартість об'єкта склала понад 40 мільйонів гривень. Джерело: https://censor.net/ua/p3306132
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20.12.2021 10:34 Відповісти
ну і ? а знаєте скільки в нашій бюрократичній країні потрібно часу щоб підготувати документацію та вибити гроші на початок будівництва, там явно ще за Гросі все запланували і гроші виділили.
І ще одне до якого місця тут ВБ, якщо садок будували за гроші ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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20.12.2021 12:09 Відповісти
Міст в Запоріжжі почали будувати ще при Ющенку, і що? Якщо почали будувати в 2017 році (4 роки тому), то в 2019 вже мали закінчити. Видно так само почали будувати як і міст, 10-15% робіт зробили і так залишили
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20.12.2021 10:42 Відповісти
Мост в Запорожье начали делать в 2004. Но только "начали" и х.. на то положили, включая презиков (президентов). А зе.. восстановил стройку. Поэтому на него по этой теме гнать не буду.
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20.12.2021 12:50 Відповісти
Запомните, зебилы: показуха - пусть в пропасть. История ничему не научила. По сути этот маразм не отличается от маразма совкового: шарики, лозунги, миру, труд, май и т.д. Чем закончилось - знают все. Зебобики, а вы знаете?
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20.12.2021 10:22 Відповісти
По фото на підлозі дешевий смердючий ламінат, на стелі натяжна стеля ппц взагалі для дитячого садочка... не позавидую тим дітям газова камера...
І доповняє все це одноразові стільці...
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20.12.2021 10:31 Відповісти
Пока архитекторам не станут платить хорошие гонорары -вы не увидите ничего интересного и оригинального. Обычную типовуху будут выдавать за суперпроект )) Это очень убого и печально. Украинцы достойны окружать себя и детей красотой.
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20.12.2021 10:48 Відповісти
Хвали мене мій ротику,бо до ушей роздеру. А так звичайна дешевенька хата.Але ж для лизунів це досягнення. А хто відповість за тисячі безневинних і неоправданих смертей від епідемії через некомпетентність і крадівництво. Чому бідний народ платить за останні копійки своє лікування,зате піаряться на неякісних дорогах і сумнівні проекти в будівництві. Спасайте народ,бо вимремо ,а здорові і роботящі втічуть за кордон,а залишаться.бідні,немічні та шахраї і бандюки.
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20.12.2021 10:52 Відповісти
чому бідний народ не вакцинується безкоштовно, щоб потім не платити за лікування? Може це самойний вибір бідного народу?
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20.12.2021 11:01 Відповісти
І шо , садочок Вова побудував мабуть -за свої особисті гроші ? . Чи все таки -за державні .?
В чому тут заслуга недопреЗЕдента . ?
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20.12.2021 10:54 Відповісти
Лучим садик делает не здание, и даже не год его постройки, а воспитатели, няни, и остальной пед состав, их профессионализм, терпение, любовь к работе и детям
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20.12.2021 10:55 Відповісти
я думаю малось на увазі в контексті інфраструктури. А так звичайно ви праві. у старому занедбаному садочку може працювати кращий вихователь ніж у новому та *********.
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20.12.2021 11:03 Відповісти
В статье ударение на большую стройку , мебель, с игровыми уголками.
Хотя условия для детей очень важны, но оно не может быть в приоритете для утверждения что это лучший садик в Украине .
Ребёнок определяет что ему лучше, а прийдя с садика домой, он не рассказывает какой ремонт, а рассказывает про то как провёл время, как играли с детьми, как обучались, и это в е работа педагога, а не знания
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20.12.2021 11:09 Відповісти
А не здания - опечатка
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20.12.2021 11:10 Відповісти
має бути все в комплексі, і вихователі і умови.
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20.12.2021 11:29 Відповісти
Тепер ще треба заборонити в аптеках Івано-Франківська продаж презервативів.
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20.12.2021 11:03 Відповісти
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20.12.2021 11:07 Відповісти
И тут эти ******** шарики с надписью Велике крадівництво. Это наши деньги, а не того сцикливого клоуна.
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20.12.2021 11:13 Відповісти
Угрюмый ссср. Тоска одолевает! Такое ощущение, что из-за громадного количества умственно отсталых, мы никогда не выберемся из смердячего совкового дерьма. Этот янелох не перерезал ленточку, случайно, три раза, для г+г?
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20.12.2021 11:32 Відповісти
При чем тут президент?
Он лично раствор мешал?
Кирпичи подавал?
Или может он на свои деньги садик построил?
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20.12.2021 11:38 Відповісти
З зовнішнього вигляду цієї будівлі що на фото,це крок назад,а не **********.Смішноооо!!!!
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20.12.2021 12:02 Відповісти
Хороша новина.
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20.12.2021 13:53 Відповісти
Назва садочку "Орлятко"-совдепівська.Ще-б "жовтенятко" назвали.Стелі натяжні.Після кидка першої-ж палки,удару м"яча-порветься.Ну і звичайно відкриття садочку в кращих совкових традиціях.Про кульки вже мовчу.
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20.12.2021 14:19 Відповісти
 
 