Хортиця визнана найкращим безбар'єрним туристичним об'єктом України. ФОТО

Острів Хортиця, на якому цього року були проведені масштабні роботи з відновлення об'єктів культурно-історичної спадщини, став переможцем головної туристичної премії України "Ukraine Tourism Awards 2021" у номінації "Доступний туризм. Безбар'єрна культура".

Відновлення Хортиці проводиться у межах програми "Велика реставрація", що входить до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", передає Цензор.НЕТ.

Учасниками конкурсу "Ukraine Tourism Awards 2021" стали найкращі гравці ринку, які продовжували роботу в умовах пандемії, показали приклад нестандартних рішень, підвищували рівень обслуговування та приділяли особливу увагу інклюзивному туризму. Їхня діяльність оцінювалася в 14 номінаціях.

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Національний заповідник "Хортиця" за неповний рік перетворень зміг стати першим в Україні безбар'єрним островом, на якому створено комфортні умови для всіх відвідувачів – батькам з колясками, людям похилого віку та людям з інвалідністю.

Зокрема, на оглядовий майданчик "Пагорб Єдності" був створений повністю інклюзивний підйом з мінімальним кутом та місцями для відпочинку. Вся навігація тут продубльована шрифтом Брайля, а доріжки позначені тифлоплиткою.

Раніше перша леді України Олена Зеленська під час відвідування Хортиці ще на етапі відновлювальних робіт наголосила на тому, що енергія та сила острова має бути доступна всім за рахунок забезпечення його інклюзивності.

"Філософія безбар'єрності Хортиці у тому, щоб острів ділився своєю силою з усіма – постійно, легко та всюди", – сказала Олена Зеленська.

Виконавці робіт на Хортиці зазначають, що під час відновлення об'єктів острова буде повністю збережено його культурно-історичну ідентичність.

Туристичну премію "Ukraine Tourism Awards 2021" організувала Київська Туристична Асоціація та громадська спілка Visit Ukraine за підтримки Державного агентства розвитку туризму України та партнерів.

Для Хортиці нагорода за інклюзивність стала вже третьою цього року. Раніше на міжнародному конкурсі LIT Lighting Design Awards у Лос-Анджелесі було відзначено інтерактивне лазерне шоу "Трансформація через історію". Окрім цього бренд Хортиці став бронзовим призером авторитетної міжнародної премії "Epica Awards".

Нагадаємо, у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року стартувала програма "Велика реставрація", якою передбачено відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини в усіх регіонах України.