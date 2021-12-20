УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15920 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
6 101 55
нагорода (1107) туризм (782) Хортиця (35) інклюзія (37) Велике будівництво (718)

Хортиця визнана найкращим безбар'єрним туристичним об'єктом України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Острів Хортиця, на якому цього року були проведені масштабні роботи з відновлення об'єктів культурно-історичної спадщини, став переможцем головної туристичної премії України "Ukraine Tourism Awards 2021" у номінації "Доступний туризм. Безбар'єрна культура".

Хортиця визнана найкращим безбарєрним туристичним обєктом України 01

Відновлення Хортиці проводиться у межах програми "Велика реставрація", що входить до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", передає Цензор.НЕТ.

Хортиця визнана найкращим безбарєрним туристичним обєктом України 02

Учасниками конкурсу "Ukraine Tourism Awards 2021" стали найкращі гравці ринку, які продовжували роботу в умовах пандемії, показали приклад нестандартних рішень, підвищували рівень обслуговування та приділяли особливу увагу інклюзивному туризму. Їхня діяльність оцінювалася в 14 номінаціях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО

Національний заповідник "Хортиця" за неповний рік перетворень зміг стати першим в Україні безбар'єрним островом, на якому створено комфортні умови для всіх відвідувачів – батькам з колясками, людям похилого віку та людям з інвалідністю.

Хортиця визнана найкращим безбарєрним туристичним обєктом України 03

Зокрема, на оглядовий майданчик "Пагорб Єдності" був створений повністю інклюзивний підйом з мінімальним кутом та місцями для відпочинку. Вся навігація тут продубльована шрифтом Брайля, а доріжки позначені тифлоплиткою.

Раніше перша леді України Олена Зеленська під час відвідування Хортиці ще на етапі відновлювальних робіт наголосила на тому, що енергія та сила острова має бути доступна всім за рахунок забезпечення його інклюзивності.

"Філософія безбар'єрності Хортиці у тому, щоб острів ділився своєю силою з усіма – постійно, легко та всюди", – сказала Олена Зеленська.

Виконавці робіт на Хортиці зазначають, що під час відновлення об'єктів острова буде повністю збережено його культурно-історичну ідентичність.

Туристичну премію "Ukraine Tourism Awards 2021" організувала Київська Туристична Асоціація та громадська спілка Visit Ukraine за підтримки Державного агентства розвитку туризму України та партнерів.

Для Хортиці нагорода за інклюзивність стала вже третьою цього року. Раніше на міжнародному конкурсі LIT Lighting Design Awards у Лос-Анджелесі було відзначено інтерактивне лазерне шоу "Трансформація через історію". Окрім цього бренд Хортиці став бронзовим призером авторитетної міжнародної премії "Epica Awards".

Нагадаємо, у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року стартувала програма "Велика реставрація", якою передбачено відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини в усіх регіонах України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Хортица действительно замечательный остров! Отчасти завидую запорожанам, которые имеют возможность там бывать часто.
показати весь коментар
20.12.2021 12:43
+5
Хортиця має позитивну енергетику.
показати весь коментар
20.12.2021 12:52
+2
Вы правы, там красиво и уютно. Надеюсь сюда никто сей час не приплетет политики или еще что то. Просто совет всем, побывать там и насладится моментом.
показати весь коментар
20.12.2021 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хортица действительно замечательный остров! Отчасти завидую запорожанам, которые имеют возможность там бывать часто.
показати весь коментар
20.12.2021 12:43 Відповісти
Вы правы, там красиво и уютно. Надеюсь сюда никто сей час не приплетет политики или еще что то. Просто совет всем, побывать там и насладится моментом.
показати весь коментар
20.12.2021 12:47 Відповісти
Хортиця має позитивну енергетику.
показати весь коментар
20.12.2021 12:52 Відповісти
так. але до чього тут ЗеЛєнкіна піарщина?
не здивуюся, якщо конкурс вона й очолювала.
Хортиця-Хортицею, а конкурсують, чомусь, ЗеЛєнкіно зпаплюження кургану.
де хрест діли, іроди?
показати весь коментар
20.12.2021 13:22 Відповісти
Хрест для пейсатих ніщо.
показати весь коментар
20.12.2021 13:27 Відповісти
Звичайно, що ні до чого. Але цю нашу духовну скарбницю привели до ладу за 2 останні роки. Всі решту 28 років на цьому тільки піарилися різні гетьмани.
показати весь коментар
20.12.2021 13:59 Відповісти
до якого ладу? ото доріжки навколо зробили. та ліхтарями підсвитіли?
ну, не знаю. там ще "кам'яні баби"по всьому острову стирчать. може їх теж слід пофарбувати та підсвітити, щоб було не як 28 років поспіль?
показати весь коментар
20.12.2021 14:11 Відповісти
Ти коли був там останнім разом? Я три ролки потому.
показати весь коментар
20.12.2021 14:14 Відповісти
десь років п'ять тому.
показати весь коментар
20.12.2021 14:21 Відповісти
І що , не бачиш різниці, окрім ліхтариків? Тоді тобі до офтальмолога.
показати весь коментар
20.12.2021 14:31 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 14:42 Відповісти
Які ще кам'яні баби на Хортиці? Є тільки на "Скіфському стані" але по тим бабам дуже великі питання були свого часу.
показати весь коментар
20.12.2021 14:32 Відповісти
та й ті, що біля самого музею теж. але там є ще кам'яні святилища. бог-зна якого року, але ж теж можна пофарбувати та підсвітити. фонтани поряд збудувати. вічние полум'я запалити, тощо.
показати весь коментар
20.12.2021 14:47 Відповісти
Піаніну встановити.
показати весь коментар
20.12.2021 14:54 Відповісти
До якого ладу привели Хортицю? Сумнівним образом щось з курганом зробили, лазерне шоу яке нищить птахів. та великий флагшток це привели до ладу? А потім оголосили конкурс на якому самі себе визначили переможцями? Звісно це не піар. Зовсім ні. Та бубочкина мадам, звісно до цього піару не має ніякого відношення.
показати весь коментар
20.12.2021 14:38 Відповісти
Скажи, що заважало зробити це 5-10-15 років до цього. Я, коли був там, бачив повну занедбаність і розруху. Мені не важливо, хто там зробив місце для гордості містян. Мені важливо, що воно зявилося на 30 році незалежності.
показати весь коментар
20.12.2021 14:43 Відповісти
Що заважало зробити цю фігню яку зробили 5-10-15 років тому? Будь ласка не пишіть про те що зробили як про велике досягнення. Хортиця як була так і залишилась досить занедбаним місцем. Тільки для піару бубочкиної мадам вкинули гроші щоб зробити досить сумнівні декорації.
показати весь коментар
20.12.2021 14:51 Відповісти
не бачу чим пишатися. раніше можна було сфотатись на фоні Днипрогесу з даху музею чи зі скелі, там де електричні вежі стирчать. природа, аутентично. а зара мов з ейфелової вежі фотаєся.
можна ще Асканію-Нову в асфальт закатати, та зебр по ньому ганяти, щоб зручно було сфотатись.
показати весь коментар
20.12.2021 14:55 Відповісти
Не бачиш- не дивись! Нехай дивляться і отримують задоволення ті, хто бачить!
показати весь коментар
20.12.2021 17:02 Відповісти
Ще й яку!!!
показати весь коментар
20.12.2021 13:57 Відповісти
3 Вежі, що праворуч, стоять на кам"янистому плато. Там і була справжня Січ. Знайдені обгорілі залишки будівель.
показати весь коментар
20.12.2021 12:46 Відповісти
Так вроде Сечь была на соседнем острове - Малая Хортица. Там и остатки крепости и пр.
показати весь коментар
20.12.2021 12:50 Відповісти
Там був замок Байди-Вишневецького.
показати весь коментар
20.12.2021 12:53 Відповісти
Не було Січі на Хортиці. Отой самий замок Байди і вважають прообразом майбутньої Січі
показати весь коментар
20.12.2021 13:15 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 13:18 Відповісти
та-та... й оборонних споруд з гарматами не було. то усьо в плавнях нижньої частини ховалося.
давай сюди - до музею. там тобі усе розкажуть та покажуть.
показати весь коментар
20.12.2021 13:30 Відповісти
Були споруди, але ж Січі не було
показати весь коментар
20.12.2021 13:35 Відповісти
якщо так глибоко копати, то сама Січ була на лівому березі. а на Хортиці були не тільки споруди для захисту. там була маленька частина великої Січі для загальних потреб захистників. вона й була відтворена.
а о.Байди тільки по однієї з версій був Січею.
показати весь коментар
20.12.2021 14:00 Відповісти
Замок Байди і знаходився на острові Байда, она же Малая Хортица
показати весь коментар
20.12.2021 15:07 Відповісти
а поряд там Кам'яна Могила, найдавніше святилище Таврії

МОГИЛА ТІНЕЙ | Петрогліфи і тайни Кам'яної Могили (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=0VplHjk9ako&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
показати весь коментар
20.12.2021 13:12 Відповісти
Для кульгавого собаки 100 км не гак? Кам'яні могили біля Мелітополя.
показати весь коментар
20.12.2021 13:17 Відповісти
Нет. Они возле меня, то есть- возле Мариуполя.
показати весь коментар
20.12.2021 13:23 Відповісти
нісенітниця
показати весь коментар
20.12.2021 13:25 Відповісти
Ты ты шо! От моего дома расстояние 59 км, по Запорожской трассе. И я там ежегодно.
показати весь коментар
20.12.2021 13:26 Відповісти
я не знаю де Ви мешкаєте, але від Маріуполя до Кам'яної Могили 200 км
показати весь коментар
20.12.2021 13:32 Відповісти
Я не знаю- где вы проживаете, но ловите:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B
Я даже слегка ошибся, при печати. Расстояние 50 км, точнейшим образом.
показати весь коментар
20.12.2021 13:33 Відповісти
Так Ви про заповідник "Кам'яні Могили", а я про Кам'яну Могилу https://7chudes.in.ua/nominaciyi/kamyana-******/
показати весь коментар
20.12.2021 13:38 Відповісти
Я написал так, как вы ранее написали! А написали вот так: "Кам'яні могили". Не могила, верно?!
показати весь коментар
20.12.2021 13:40 Відповісти
Так я не до Вас звертався, мова то йшла про Запоріжжя, й відео з ютюба про Могилу, що біля Мелітополя. Гарного Вам дня!
показати весь коментар
20.12.2021 13:52 Відповісти
Надо же! Что никак невозможно признать свою(!) ошибку, да? Вы- ошиблись! Потом, попытались меня оскорбить, написав "нісенітниця "(с).
А вот теперь- и вам всего хорошего.
показати весь коментар
20.12.2021 13:56 Відповісти
Визнаю, помилився стосовно нісенітниці
показати весь коментар
21.12.2021 10:37 Відповісти
Вважається що це льодовик горнув каміння широким фронтом.
показати весь коментар
20.12.2021 13:33 Відповісти
Так и есть, судя по внешнему виду!
показати весь коментар
20.12.2021 13:34 Відповісти
А де козаки діли той льодовик ?
Хай би сунув аж до Петербурга.
показати весь коментар
20.12.2021 14:18 Відповісти
Туди їхати далеченько по дорозі до Азовського моря. Я був там.
показати весь коментар
20.12.2021 13:20 Відповісти
Подивимось, як довго стоятиме
показати весь коментар
20.12.2021 12:49 Відповісти
я думав Хортиця 0.5
показати весь коментар
20.12.2021 12:50 Відповісти
Хортица и до Ленки была. И после Ленки останется(надеюсь).
показати весь коментар
20.12.2021 13:19 Відповісти
А вот такая сейчас елка, в Мариуполе. Мачту уже увезли, наверное- укреплять как-то, а пластиковые ветки в контейнер 40-футовый складывают.
показати весь коментар
20.12.2021 13:20 Відповісти
А дерево должно быть живое, с энергетикой, чтобы чистило окружающих.
показати весь коментар
20.12.2021 14:21 Відповісти
Не, железяка, аки ствол и пластик... Хорошо, что прибила никого! А могла, по крайней мере- четверых. Чудом уцелели!
показати весь коментар
20.12.2021 14:24 Відповісти
вброс...там кривое гомно недедлка и дырка в анус кольцо
показати весь коментар
20.12.2021 14:51 Відповісти
Кільце це скоро взагалі мемом у запоріжців буде.
показати весь коментар
20.12.2021 15:10 Відповісти
Обидно что застраивают остров говном всяким. Ещё и музыкальныеные концерты проводят(.
показати весь коментар
20.12.2021 15:22 Відповісти
Оці страшні паркани, які не вписуються у природній ландшафт, і іржаве очко на кургані виглядає жахливо. Справжня Хортиця там де немає людських слідів.
показати весь коментар
20.12.2021 19:23 Відповісти
 
 