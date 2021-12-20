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Новини Фото Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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контррозвідка (455) Луганщина (4423) СБУ (10078) ФСБ (1348) Донбас (21703)

ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Контррозвідкою СБУ було встановлено, як Росія управляє окупованими територіями Донбасу. ФСБ відправили оперативні групи та спецназ до Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію контррозвідки СБУ.

У СБУ зазначають, що РФ управляє Донбасом за допомогою так званих "міністерств державної безпеки", співробітників управління "В" (групи "Вимпєл") та оперативних груп ФСБ.

"У Луганську зазначена група складається орієнтовно з 13 осіб, у Донецьку - близько 15. Їх очолюють кадрові співробітники центрального апарату Федеральної служби безпеки Російської Федерації та їх особовий склад складається з кадрових оперативних співробітників ФСБ РФ. Як правило, це співробітники Воронезького, Ростовського та Краснодарського регіональних управлінь ФСБ. Ротації періодичні, два чи чотири місяці - залежить від обставин", - стверджує представник контррозвідки СБУ.

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У відомстві назвали імена п'ятьох керівників цих груп, які періодично бувають на Донбасі. Це Олександр Шингирьов (позивний "Арбат"), Олексій Корнєв (позивний "Айсберг"), Костянтин Максимов (позивний "Карел"), Станіслав Полянцев (позивний "Бродяга"), Андрій Курилкін (позивний "Дипломат"). Вони відповідають за кілька напрямків роботи.

ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ 01

"Забезпечення контррозвідувального режиму на окупованих територіях, контроль за так званими органами влади окупованих територій. Це і організація охорони кордону ДНР-ЛНР з Російською Федерацією, з підконтрольними територіями Україні. Це і шифрований спеціальний зв'язок. Тобто всі функції, властиві органам безпеки - розповіли в СБУ.

При цьому "відомства ЛДНР" допомагають Росії. Їхні співробітники - це колишні працівники українських відомств. Проте керівні посади тепер обіймають громадяни РФ. Вони працюють під вигаданими іменами. Голова так званого "МДБ" "ЛНР" Анатолій Антонов насправді Рашид Садиков. Справжнє ім'я керівника "МДБ" угруповання "ДНР" Володимира Павленка – Володимир Євдокімов. Також громадянами Росії є співробітники "МДБ" "ЛНР" Микола Куренков і Микола Кравцов. Їхні справжні прізвища Курочкін і Крайній.

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ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ 02

Також, за даними контррозвідки СБУ, на Донбасі перебувають бойові групи російського спецпідрозділу "Вимпєл". Здебільшого вони складаються із п'яти військовослужбовців. До їхніх функцій входить супроводження російських посадовців, які інкогніто приїжджають на Донбас, а також виконання бойових завдань на лінії фронту.

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Топ коментарі
+6
ну, не тільки донбасом...

Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:11
+5
Мосад знае що із такими робити ....- а наші бігають по фірмочкам та борються - ОБІЛЕЧУЮТЬ тур фірмочки що роблять Ковід сертифікати ....- борцуни хренові ...
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20.12.2021 15:15
+3
Так где конкретная работа против этих групп? Где наш ответ Чемберлену? Или охраной всякого непотрибу в Киеве и решением своих финансовых вопросов заняты соответствующие органы?
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20.12.2021 15:41
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ну, не тільки донбасом...

Згоріла хата, гори й сарай. Чи навпаки...
Пройшла інформація, що Порошенкові підписана підозра за двома статтями, включаючи державну зраду.
Що ж, у Зеленського не захотіли це зробити повільно і печально. Їм припекло швидко і яскраво, як петарда під хвостом.
Країна довго балансувала на краю, і от Вова дав їй щирого пенделя під зад. Обравши ідеальний момент, саме тоді, коли путін збирає засідання Радбезу.
Не здивуюся, якщо вони спробують закрити ПП у день російського наступу.
Як вам здається, це вже достатньо велика купа під новорічною ялинкою, чи вони зможуть навалити ще більшу?

Від сьогодні особисто для себе закриваю дискусію: хто Зе такий - ідіот чи зрадник? Відповідь - какая разніца.
Треба поїхати іще комплект термобілизни купити для мітингів. - https://t.me/nuts_roses/442
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20.12.2021 15:11 Відповісти
за Пороха мазу взяв сам вуйко Байден .....- зЄля просто ставку піднімае - типу у нас незалежні правоохоронні органи, і він на них не може впливати - за що ратуе той же вуйко Байден ....- така собі зЄ ходовочка ....
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20.12.2021 15:18 Відповісти
говорят ,что арестовывать зекрысы сцут -они так рейтинг думают себе поднять и помешать Пороху ездить на встречи и конференции ...Но ПАП теперь надо мочить этого припадочного гундоса по жёсткому - назвать нашу Армию террористической группировкой могло только полное чмо...
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20.12.2021 15:49 Відповісти
Мосад знае що із такими робити ....- а наші бігають по фірмочкам та борються - ОБІЛЕЧУЮТЬ тур фірмочки що роблять Ковід сертифікати ....- борцуни хренові ...
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20.12.2021 15:15 Відповісти
Ну не керуе, скорее косит бабло)))
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20.12.2021 15:35 Відповісти
Главное не рассказывайте про это верховному уклонисту, а то он сильно расстраивается, что там бабло косят кацапы, а не его концертная труппа......
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20.12.2021 15:37 Відповісти
Та кто б сомневался…
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20.12.2021 15:41 Відповісти
Так где конкретная работа против этих групп? Где наш ответ Чемберлену? Или охраной всякого непотрибу в Киеве и решением своих финансовых вопросов заняты соответствующие органы?
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20.12.2021 15:41 Відповісти
а вы думаете там МОТОРОЛЫ , ГИВИ и ЗАХАРЧЕНКИ ???)))) ну знаете и что теперь ??? за ЖАБРЫ и в Украину !!!
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20.12.2021 15:42 Відповісти
а как же внешнее управление...
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20.12.2021 15:43 Відповісти
Ну, а как вы представляете без него.
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20.12.2021 15:51 Відповісти
А вы как там в Московии?
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20.12.2021 15:55 Відповісти
сложно..
между дацзыбао и шариатской бутылкой..
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20.12.2021 16:52 Відповісти
Так единорос Пушилин недавно сам сказал- все эти годы тут ВСЕМ руководила Единая Россия.
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20.12.2021 15:54 Відповісти
капец..... цуко.... глаза открыли...
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20.12.2021 18:05 Відповісти
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24.12.2021 23:31 Відповісти
 
 