До міськради Львова увірвався чоловік із пістолетом, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Львові озброєний чоловік увірвався до міської ради. Він розмахував пістолетом, а при собі мав речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління поліції охорони у Львівській області у фейсбуці.
"На головний пульт централізованого спостереження центру технічної охорони УПО Львівської області надійшов сигнал "Тривога" з приміщення Львівської міської ради.
На площу Ринок 1, негайно прибув наряд реагування батальйону № 1 полку поліції охорони. У ході обстеження об’єкта було виявлено та затримано невідому особу, яка зайшовши в приміщення ЛМР, розмахувала предметом схожим на пістолет. Під час огляду у молодика було виявлено подріблену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну", - повідомили у поліції.
Зазначається, що затриманим виявився житель міста Львова 1995 року народження.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Львівського районного Управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а "єдна гривень" то так по *********... Молодь зараз така, з "єден гривень" світ перевернуть отой увесь.
Ну якщо щось має руківя схоже на зівізьдулєт але в другу стор\рону повернуте значить то антамапт.
Речник ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук підтвердив ZAXID.NET інформацію про те, що Любомир Сопільник є помічником начальника обласної міліції Львівщини Богдана Щура.
Також, за словами Дениса Харчука, в структурі ГУ МВС Львівщини відбудуться штатні зміни і Сопільника буде переведено на іншу посаду. Про це він повідомив 10 травня у коментарі ZAXID.NET .
Водночас наголосимо, що сьогодні під час прес-конференції заступник начальника ГУ МВС у Львівській області Михайло Курочка заявив, що внаслідок подій 9 травня у Львові затримано 9 осіб. Щодо інциденту з пострілом у помічника депутата із травматичної зброї, Михайло Курочка повідомив лише прізвище особи, яка застосувала зброю. «Його прізвище є Сопільник.То є син», - уточнив Курочка.
Як повідомили ZAXID.NET представники ВО «Свобода», постріл було здійснено з травматичної зброї, зареєстрованої за номером ХК 0821; йдеться про пристрій для відстрілу гумовими кулями.
Так вот ты какой, загадочный и необъяснимый избиратель зеледента...
"Он размахивал предметом, похожим на пистолет, а при себе имел вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое."
А так - нисчитается - до постановления суда это наклёп на гражданина.