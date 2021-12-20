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Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

20 грудня у місті Новодружеськ Луганської області відбулася церемонія прощання з Станіславом Олександровичем Запорожцем. Станіслав був старшим солдатом, військовослужбовцем 74-го окремого розвідувального батальйону. Він загинув 16 грудня в районі села Павлопіль Волноваського району на Донеччині внаслідок смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться в матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

Станіславу було 30 років. До лав ЗСУ він потрапив у 2019-му, служив у розвідбаті.

За словами побратимів, Станіслав був патріотом та мав гарне почуття гумору.

"Станіслав запам’ятається назавжди душею компанії. Він сам особисто сильно дбав про згуртування військового колективу, мав виразне почуття гумору", - зазначив побратим загиблого Дмитро.

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Едуард, загинув розвідник від кулі снайпера, 16 грудня, в районі Павлополя, що на Донеччині.

Також читайте: 16 грудня у зоні ООС загинув воїн 74-го окремого розвідбатальйону Станіслав Запорожець. ФОТО

"Виконував завдання на бойовій позиції. Так сталося, що куля снайпера влучила в нього. Він отримав поранення, несумісне з життям. Загинув він миттєво. При цьому він був і в бронежилеті, і в касці. Порушень з його боку ніяких допущено не було. Це було ввечері, в темну пору доби", — розповів Едуард.

У Станіслава залишилась мати та молодший брат.

Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині 01
Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині 02
Загиблого захисника України Станіслава Запорожця провели в останню путь на Луганщині 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Козак з козацького роду. Вічна пам'ять.
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20.12.2021 18:34
+25
Вічна пам'ять, царство небесне Герою!
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20.12.2021 18:36
+16
Вічна память герою ! Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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20.12.2021 19:10
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Козак з козацького роду. Вічна пам'ять.
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20.12.2021 18:34 Відповісти
Вічна пам'ять, царство небесне Герою!
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20.12.2021 18:36 Відповісти
С.У.М.
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20.12.2021 18:59 Відповісти
Вічна память герою ! Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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20.12.2021 19:10 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським вбивцям на нашій землі 😡
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20.12.2021 19:26 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.12.2021 19:29 Відповісти
Смерть москалям!
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20.12.2021 20:01 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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20.12.2021 20:11 Відповісти
Зі святими упокой,Господи...
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20.12.2021 20:50 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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20.12.2021 21:10 Відповісти
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20.12.2021 21:12 Відповісти
надеюсь, больше у полезных кремлю дебилов не повернется язык говорить что Донбасс - не Украина и его жители - не патриоты Украины.
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20.12.2021 21:13 Відповісти
Герої не вмирають
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20.12.2021 21:48 Відповісти
Обидно.Запорожца убили,а шмаркля живёт.
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20.12.2021 21:51 Відповісти
Передають що без втрат, а через пару днів ховають Воїнів...
Царство Небесне захиснику України....
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20.12.2021 22:04 Відповісти
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять
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20.12.2021 22:43 Відповісти
 
 