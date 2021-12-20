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Жінка під наркотиками вкрала яхту, щоб дістатися з Одеси до Миколаєва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Жінка під наркотиками вкрала яхту, щоб дістатися з Одеси до Миколаєва. ФОТО

Майже одразу вона врізалася в бетонну огорожу в морі, а невдовзі її затримали поліцейські.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

Про зникнення яхти повідомив її власник. Поруч із причалом поліцейські "виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі".

"На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва", - йдеться у повідомленні.

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Жінка під наркотиками вкрала яхту, щоб дістатися з Одеси до Миколаєва 01
Жінка під наркотиками вкрала яхту, щоб дістатися з Одеси до Миколаєва 02

Під час перевірки через бази даних МВС з’ясувалося, що жінка перебуває в розшуку. Не неї двічі за рік складали протоколи за кермування в стані "алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння".

"На громадянку склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим", - підсумували в поліції.

Також читайте: Патрульна поліція запустила Telegram-бот для боротьби з "закладками"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+49
Лєнка?
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20.12.2021 21:07
+37
Пираты Карибского моря уже не те
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20.12.2021 21:15
+24
видно вона з родини зеленських.
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20.12.2021 21:11
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Лєнка?
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20.12.2021 21:07 Відповісти
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20.12.2021 21:14 Відповісти
Если хотите узнать,что Бог думает о деньгах,то посмотрите на тех,кому он их даёт!
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20.12.2021 21:30 Відповісти
Это яхта ?
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20.12.2021 22:52 Відповісти
Да.Трехпалубная.Правда,удобства во дворе в море.
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20.12.2021 23:37 Відповісти
Корабельна сосна
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20.12.2021 23:50 Відповісти
Лєнкор
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22.12.2021 13:34 Відповісти
Класс!!!
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20.12.2021 21:09 Відповісти
не хіло так вштирило
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20.12.2021 21:10 Відповісти
яхта "Беда"
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20.12.2021 21:11 Відповісти
Так яхта вроде бы и не причём...
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20.12.2021 21:18 Відповісти
видно вона з родини зеленських.
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20.12.2021 21:11 Відповісти
врагу нe здайотся наш гордий варяг
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20.12.2021 21:11 Відповісти
Пираты Карибского моря уже не те
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20.12.2021 21:15 Відповісти
да... не Джек Воробей а.... Елена Воробей))))
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20.12.2021 22:06 Відповісти
Слуга урода.
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20.12.2021 21:17 Відповісти
Примерно так выглядел Остап Бендер когда убегал из СССР!
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20.12.2021 21:19 Відповісти
Да , шубейка у яхтсменки знатная , я тоже обратил внимание. Бранзулеток правда маловато)))
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20.12.2021 21:27 Відповісти
Это фото которое сделали полицейские, кто знает как она выглядела до их появления.
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20.12.2021 21:29 Відповісти
Як смоктала і давала = так і має
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20.12.2021 21:36 Відповісти
Ага. На одній руці С.Л.О.Н. (Смерть Легавым От Ножа), на іншій Ж.У.К. (Желаю Удачной Кражи)
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20.12.2021 22:41 Відповісти
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20.12.2021 23:38 Відповісти
Я вам не скажу за всю Одессу...
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20.12.2021 21:22 Відповісти
за ней гнались.. и даже черти!.. вы что не видите?
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20.12.2021 21:29 Відповісти
Ха ха ха !!!! А мож то плавучий бордель, га ? Після оргії всі розійшлись, одна була ужрата в стєльку і десь закотилась під ліжко. Очухалась і з бодуна почала шарпати різні ручки як це робив її разводящій - власник яхти.
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20.12.2021 21:35 Відповісти
Очень даже правдоподобная версия
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20.12.2021 21:39 Відповісти
Может просто отшвартовала???А может они бухали вместе с хозяином?Хозяин сошел на берег за догонкой,отрубился,пришел в чувства-нету яхты)похмелье,паника.

Я не думаю,что яхтой так легко рулить,нужно хоть какие то знания
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20.12.2021 21:38 Відповісти
А как эта дебилка смогла ее вооружить...даже если бы пыталась выйти под стакселем...
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20.12.2021 21:39 Відповісти
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20.12.2021 21:41 Відповісти
"На неї двічі за рік складали протоколи за кермування в стані "алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".
Если дама попала один раз, то второй раз её надо изолировать... По идее, владелец яхты должен подавать на полицию о взыскании за физический и моральный урон...
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20.12.2021 21:58 Відповісти
Ах вот ты какая, депутатская сосна..
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20.12.2021 22:01 Відповісти
а буває і навпаки: жінки під яхтою крадуть наркотики
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20.12.2021 22:06 Відповісти
****
рыбачка Соня как-то в мае
причалив к берегу баркас
...........
"вы интересная чудачка
но дело (ч. 3 ст. 130 ) , видите ли, в том.....
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20.12.2021 22:13 Відповісти
мож она хотела протиф вражеского флота воевать а менты не дали ..
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20.12.2021 22:20 Відповісти
Фанатка World of Warships))
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22.12.2021 13:37 Відповісти
Управлять плавсредством - это тебе не на велосипеде...
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20.12.2021 22:21 Відповісти
Там нет педали тормоза.
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20.12.2021 23:15 Відповісти
А що у неї з руками?
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20.12.2021 22:29 Відповісти
Вище озвучили версію, що татуювання на пальцях. Ну там С.Л.О.Н., З.Л.О., Ж.У.К., А.У.Е...
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20.12.2021 22:37 Відповісти
Можливо. А може серія та номер паспорта?
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20.12.2021 22:47 Відповісти
Она, видно, думала встретить на паруснике команду матросов.
Которые потом отвезли бы её в Николаев ...
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20.12.2021 22:35 Відповісти
Думаю,Слуги зарахують її в свій резерв,своя людина!
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20.12.2021 22:41 Відповісти
Буде замом головнокомандувача морської охорони України та розпочне рейд на морях та річках для перевірки власного впізнання серед офіцерів морської охорони, рибалок, мандрівників, потопаючих тощо.
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22.12.2021 13:48 Відповісти
Может возьмём её в команду?Вместо Барбосы?
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20.12.2021 22:46 Відповісти
Не гуляй в тундре под наркотиками...
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20.12.2021 22:50 Відповісти
як скучно я живу ....
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21.12.2021 00:29 Відповісти
Вот *****! ))
Её прав лишили, или хотя бы штрафанули за несоблюдение ПДД?
А то ведь так и будет дальше ширнутая, или бухая за штурвалом моря рассекать. Никаких бетонных ограждений не напасёшься.
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21.12.2021 00:48 Відповісти
А ШО, У НЕЕ ЕСТЬ КОРОЧКИ матроса?
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21.12.2021 07:07 Відповісти
корочки не корочки але щось в неї е чого в опі на банковій нема зовсім.
це не оправдуе, це констатуе...
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21.12.2021 07:13 Відповісти

Если она была в состояние "горе от ума", то вполне возможно, что она вообразила, что они у неё есть, и может даже пыталась их предъявить. А "доблестные" блюстители правопорядка просто не смогли бы ей не подыграть, по старой "доброй" привычке не проходить мимо "упущенной выгоды". ))
"Вся наша жизнь - игра".
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21.12.2021 11:35 Відповісти
Весёлый роджер взвился в небеса!
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21.12.2021 08:46 Відповісти
Що за кермом, що на яхті одного кольору - синього
Дивно як вона ще на парасольці додому не полетіла.
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21.12.2021 20:37 Відповісти
це буде наступним номером програми, після зустрічі з пухнастою білочкою.
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21.12.2021 21:08 Відповісти
GTA: Odesa City
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22.12.2021 13:32 Відповісти
Отшвартовать яхту -
завести двигатель и
выйти в фарватер порта -

не каждый моряк сможет в Украине !
Медаль ей - заслуженной морячки Одессы -будущей Хайфы..
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22.12.2021 13:58 Відповісти
 
 