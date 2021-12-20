Жінка під наркотиками вкрала яхту, щоб дістатися з Одеси до Миколаєва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Майже одразу вона врізалася в бетонну огорожу в морі, а невдовзі її затримали поліцейські.
Про це повідомляє Патрульна поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.
Про зникнення яхти повідомив її власник. Поруч із причалом поліцейські "виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі".
"На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва", - йдеться у повідомленні.
Під час перевірки через бази даних МВС з’ясувалося, що жінка перебуває в розшуку. Не неї двічі за рік складали протоколи за кермування в стані "алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння".
"На громадянку склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим", - підсумували в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
во дворев море.
Я не думаю,что яхтой так легко рулить,нужно хоть какие то знания
Если дама попала один раз, то второй раз её надо изолировать... По идее, владелец яхты должен подавать на полицию о взыскании за физический и моральный урон...
рыбачка Соня как-то в мае
причалив к берегу баркас
...........
"вы интересная чудачка
но дело (ч. 3 ст. 130 ) , видите ли, в том.....
Которые потом отвезли бы её в Николаев ...
Её прав лишили, или хотя бы штрафанули за несоблюдение ПДД?
А то ведь так и будет дальше ширнутая, или бухая за штурвалом моря рассекать. Никаких бетонных ограждений не напасёшься.
це не оправдуе, це констатуе...
Если она была в состояние "горе от ума", то вполне возможно, что она вообразила, что они у неё есть, и может даже пыталась их предъявить. А "доблестные" блюстители правопорядка просто не смогли бы ей не подыграть, по старой "доброй" привычке не проходить мимо "упущенной выгоды". ))
"Вся наша жизнь - игра".
Дивно як вона ще на парасольці додому не полетіла.
завести двигатель и
выйти в фарватер порта -
не каждый моряк сможет в Украине !
Медаль ей - заслуженной морячки Одессы -будущей Хайфы..