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Одеса (4021) Шарій Анатолій (214)

Агітаційний намет "Партії Шарія" порізали в Одесі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Агітаційний намет

Агітатори "Партії Шарія" встановили агітаційний намет біля залізничного вокзалу, але його порізали противники політсили.

Про це повідомляє у фейсбуці одеський активість Дем’ян Ганул, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представники проросійської "партії Шарія" встановили намет біля залізничного вокзалу в Одесі. Як завжди, агітували за "руський мир" відверто антиукраїнськими листівками. "Невідомі" патріоти трішки стилізували той намет з поганою агітацією, і тепер він виглядає краще", - написав він.

Ганул звернувся до Президента України стосовно запровадження санкцій не лише проти лідера цієї політсили, а й членів партії.

"У голову не вкладається, як ця партія ще існує? Володимир Зеленський, коли будуть санкції Ради національної безпеки і оборони України не тільки проти "лідера" який ховається за кордоном, а й проти всієї шайки "шаріївців"?" - додав активіст.

Також читайте: Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"

У поліції на інцидент поки що не відреагували.

Агітаційний намет Партії Шарія порізали в Одесі 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Все зробили згідно з протиковідним законодавством.

Усі приміщення (навіть, намети) мають добре вентилюватися, щоб протидіяти розповсюдженню інфекції.
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20.12.2021 21:51
+27
іще "в касу" гламура

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20.12.2021 22:08
+22
що робити українцям ?
- як що? - Різати москалів при кожному зручному випадку
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20.12.2021 22:05
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Вторгнення Росії: що робити українцям

https://www.youtube.com/watch?v=H0AA-U8l1u8
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20.12.2021 21:47 Відповісти
що робити українцям ?
- як що? - Різати москалів при кожному зручному випадку
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20.12.2021 22:05 Відповісти
Не робіть дурних, провокативних закликів!
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20.12.2021 22:10 Відповісти
Провокація, це коли збожевілий дід буде розказувати Україні про намальовані в його мозоку якісь червоні лінії...
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20.12.2021 22:17 Відповісти
Провокація-це коли один бовдур тут бовкнув дурість, а в ерефіі на каналах скабеевих-соловйових круги пішли до ватних вух з конкретним(правдивим) посиланням на конкретних(правдивих) недоумків. Ось він- фашизм, дивіться!
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21.12.2021 09:45 Відповісти
АКАКАЯРАЗНІЦА ????
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20.12.2021 22:17 Відповісти
Все правильно он говорит,100% колоборанты будут резать украинцев,как это было на Донбассе.
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20.12.2021 23:35 Відповісти
Жаль что агитаторов заодно с палаткой не порезали..
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20.12.2021 21:49 Відповісти
... или хотя бы обмазали гуано и посыпали пухом
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20.12.2021 21:54 Відповісти
Вы украли у меня текст - хотел написать именно это . Я бы ещё и подсрачников надавал бы агитаторам, чтобы не могли сесть пару месяцев ....
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20.12.2021 23:34 Відповісти
им на бутылках привычнее
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21.12.2021 05:45 Відповісти
Все зробили згідно з протиковідним законодавством.

Усі приміщення (навіть, намети) мають добре вентилюватися, щоб протидіяти розповсюдженню інфекції.
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20.12.2021 21:51 Відповісти
выжигать нужно. напалмом.
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20.12.2021 21:51 Відповісти
А "патріот" Льошик Гончаренко нічого не коментув з приводу того, що в його рідному місці таке робиця?
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20.12.2021 22:05 Відповісти
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20.12.2021 21:54 Відповісти
На екрані смартфона зачітне перенесення заголовка вийшло - другим і третім рядком:
Шарія" порізали в Одесі.
ФОТО

(лапки тільки не в касу, а взагалі збсь була б новина!)
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20.12.2021 21:54 Відповісти
іще "в касу" гламура

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20.12.2021 22:08 Відповісти
****. Це відео розірвало б Порнхаб
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20.12.2021 22:30 Відповісти
в смысле "дам"? ударю?
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21.12.2021 00:05 Відповісти
Мабуть, це вона мала на увазі - але через гранично низький IQ контекст вийшов дуже сороміцьким та інтригуючим...
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21.12.2021 09:33 Відповісти
вона хоч зрозуміла що написала?)))
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21.12.2021 00:38 Відповісти
Щоб розуміти, треба щось мати проміж вух, окрім ниточки.
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21.12.2021 01:40 Відповісти
краще рідким гімном ******, щоб смерділи "русским миром", як колись
Українофоба Каурова

https://www.youtube.com/watch?v=LEQwLWopJnU
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20.12.2021 21:56 Відповісти
головне питання6 хто цій потворі дав право заважати руху поставивши намет в самому людному місті міста ?! там лоток за скажений хабар не втулити, а тут ціла будка з агітацією
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20.12.2021 21:57 Відповісти
кроме местной власти вряд ли кто-то со стороны
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20.12.2021 22:00 Відповісти
"...головне питання6.." - трухло, хто ж іще
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20.12.2021 22:25 Відповісти
треба було і наволоч в тій палатці порізати
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20.12.2021 22:01 Відповісти
порізали Шарія, відрізали яйка... тьху, всього навсього намет порізали...
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20.12.2021 22:03 Відповісти
зараз він мочить Зе та його посіпак....
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20.12.2021 22:27 Відповісти
7 лет войны...более 15 000 погибших украинцев....порезали палатку проросийской !!! партии в Украине?((
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20.12.2021 22:20 Відповісти
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20.12.2021 22:23 Відповісти
А одеська поліція в кого на службі, кому присягу давала ? Труханову ? Чому каракулі на будці іноземною мовою, де закон. Мастирский ти що теж в долі у ЗЕкодляка
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20.12.2021 22:23 Відповісти
А трухе тот шарий нахрен не упал..воровать не помогает..только проблемы создает своей палаткой
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20.12.2021 22:31 Відповісти
Шарика порезали..
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20.12.2021 22:24 Відповісти
БРАВО. Все сработало как планировалось. Именно для информационного шума эта палатка там и стояла. Делайте рекламу Петушарию.
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20.12.2021 22:30 Відповісти
Больше стоять не будет
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20.12.2021 23:23 Відповісти
Я думал, болгаркой . . .
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20.12.2021 22:31 Відповісти
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20.12.2021 22:34 Відповісти
Только порезали ?
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20.12.2021 22:35 Відповісти
телеканал Дом полностью русскоязычный тоже существует . Зеленский дал добро, а закон что 75 % контента должно быть на украинском почему то для этого телеканала не работает. Странно.
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20.12.2021 22:55 Відповісти
Не странно, а закономерно. Нынешняя власть - пятая колонна оккупантов.
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20.12.2021 23:47 Відповісти
У дырявого петуШария, дырявая палатка
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20.12.2021 23:11 Відповісти
У Полиграф Полиграфовича появится ще больше шариковцев..
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20.12.2021 23:29 Відповісти
теперь патриотов за хулиганство притягнуть
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20.12.2021 23:46 Відповісти
Правильно сделают. Закон есть закон, иначе мы никогда из этого дерьма не выберемся.
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21.12.2021 08:37 Відповісти
Законы действуют в цивилизованных странах. сегодня нашу страну таковой назвать сложно. увы( Партия петушария за свою антиукраинскую деятельность должна была быть давно запрещена. продажные суды не способны отстаивать интересы общества. поэтому патриоты занимаются этим.
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21.12.2021 16:56 Відповісти
Гопота это, а не патриоты! Рогатые безграмотные черти повылазили из нор и бродят по нашим улицам. Не сидится дома - на фронт, там есть чем заняться
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29.12.2021 16:16 Відповісти
тут тоже фронт , ватной падали нельзя позволить разрушать страну из нутри. ты по ходу тоже адепт русского мира?
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29.12.2021 17:42 Відповісти
Боже этот ПЕТУШАРИК еще может гдето у нас свободно палатку поставить??
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20.12.2021 23:59 Відповісти
ну, и как теперь проводить перепись круглошарых идиотов?
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21.12.2021 00:09 Відповісти
Плюрализм, демократия, свобода слова.
Ненависть, вражда, разделение на своих и чужих.
"Патриоты" выбирают вторую категорию.
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21.12.2021 00:28 Відповісти
иди дружи с ******..
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21.12.2021 01:20 Відповісти
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21.12.2021 01:47 Відповісти
Українці - якщо ***** таки зовсім їбанеться і все ж полізе далі вглиб України, нам всім треба перш за все мати на увазі: не так можуть зашкодити москальські воші - як їх українські гниди!! Чому?? 🤔🤨Та тому що вони живуть ПОРУЧ із вами: це ваші рюзьгємірно-ватяні сусіди (любителі шаріїв-мертвечуків та лукагниди з *****м), колеги по роботі та іноді навіть ваші знайомі! Вони ПЕРШИМИ встромлять вам ножа в спину(якщо їм дати змогу прожити довше ніж одну хвилину після можливого широкомасштабного вторгнення *****),бо вони знають вашу патріотичну позицію, знають де мешкає ваша сім'я та багато іншого! Тому тримайте їх у полі зору, і при першій нагоді тягніть вилупків без найменших церемоній до найближчої гіляки! Вибір в нас(якщо "понесеться") не дуже великий: або вони разом з кацападлівськими орками знищать нас - або ми остаточно вичистимо нашу землю від всього цього рюзьгємірного біосміття!!!
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21.12.2021 01:52 Відповісти
Тебе напомнить, что петушарий - это один из тех кто привел к власти в Украине клоунов-мародеров?!
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21.12.2021 08:08 Відповісти
А главред цензора за бубочку ни ни? Коротка и избирательна ваша память.
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21.12.2021 08:40 Відповісти
лошарий это не сила а проституция.
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21.12.2021 11:01 Відповісти
Ушлепки из нацкорпуса сегодня режут палатки, а завтра людей - как сделал Стерненко. Не понимаю радости комментаторов - завтра Вас на улице какое-то чмо тыкнет ножом за то, что Вы ему не нравитесь - причины придумают позже - говорил по-русски, не зиговал, не кричал со всеми "Слава Украине - слава нации - смерть врагам..." и прочее. Люди - Вы вообще в адеквате? Партия Шария - можно по-разному относиться - не запрещена в Украине. На каком основании кто-то режет палатку? Если сейчас этих рогатых чертей не загнать под шпонку, потом поздно будет! Читайте историю - с чего начинался фашизм в Германии. или мы хотим такого будущего себе?
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21.12.2021 18:41 Відповісти
Беззаконие вот что сейчас видит европа в Украине..... Большинство комментариев как будто звери какие то пишут, а не люди..... Порезать, избить, сжечь, повесить .... Ужас , что вы несёте???
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26.12.2021 12:53 Відповісти
 
 