Агітаційний намет "Партії Шарія" порізали в Одесі. ФОТО

Агітатори "Партії Шарія" встановили агітаційний намет біля залізничного вокзалу, але його порізали противники політсили.

Про це повідомляє у фейсбуці одеський активість Дем’ян Ганул, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представники проросійської "партії Шарія" встановили намет біля залізничного вокзалу в Одесі. Як завжди, агітували за "руський мир" відверто антиукраїнськими листівками. "Невідомі" патріоти трішки стилізували той намет з поганою агітацією, і тепер він виглядає краще", - написав він.

Ганул звернувся до Президента України стосовно запровадження санкцій не лише проти лідера цієї політсили, а й членів партії.

"У голову не вкладається, як ця партія ще існує? Володимир Зеленський, коли будуть санкції Ради національної безпеки і оборони України не тільки проти "лідера" який ховається за кордоном, а й проти всієї шайки "шаріївців"?" - додав активіст.

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У поліції на інцидент поки що не відреагували.