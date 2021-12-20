Агітаційний намет "Партії Шарія" порізали в Одесі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Агітатори "Партії Шарія" встановили агітаційний намет біля залізничного вокзалу, але його порізали противники політсили.
Про це повідомляє у фейсбуці одеський активість Дем’ян Ганул, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні представники проросійської "партії Шарія" встановили намет біля залізничного вокзалу в Одесі. Як завжди, агітували за "руський мир" відверто антиукраїнськими листівками. "Невідомі" патріоти трішки стилізували той намет з поганою агітацією, і тепер він виглядає краще", - написав він.
Ганул звернувся до Президента України стосовно запровадження санкцій не лише проти лідера цієї політсили, а й членів партії.
"У голову не вкладається, як ця партія ще існує? Володимир Зеленський, коли будуть санкції Ради національної безпеки і оборони України не тільки проти "лідера" який ховається за кордоном, а й проти всієї шайки "шаріївців"?" - додав активіст.
У поліції на інцидент поки що не відреагували.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=H0AA-U8l1u8
- як що? - Різати москалів при кожному зручному випадку
Усі приміщення (навіть, намети) мають добре вентилюватися, щоб протидіяти розповсюдженню інфекції.
Шарія" порізали в Одесі.
ФОТО
(лапки тільки не в касу, а взагалі збсь була б новина!)
Українофоба Каурова
https://www.youtube.com/watch?v=LEQwLWopJnU
Ненависть, вражда, разделение на своих и чужих.
"Патриоты" выбирают вторую категорию.