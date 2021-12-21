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Газ вибухнув у житловому будинку у Кам'янському, госпіталізовано людину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Через вибух у м. Кам'янське (Дніпропетровська область) було госпіталізовано одну людину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 грудня о 16 год. 45 хв. у м. Кам’янське в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням", - повідомили у ДСНС.

Вогнем пошкоджено домашнє майно у квартирах № 15 та №16 на загальній площі 50 кв. м.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1994 року народження. З попереднім діагнозом "50% опіки тіла" працівниками екстреної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення "Міської лікарні швидкої медичної допомоги".

Вибухом пошкоджено вікна та двері у квартирі №15, зруйновано міжкімнатні перестінки у квартирі № 15 та між квартирами № 15 і № 16. Після ліквідації пожежі виявлено тріщини та деформацію міжповерхової плити перекриття у квартирі № 19 на п’ятому поверсі.

Від газопостачання повністю відключено перший під’їзд будинку (квартири 1-20).

На гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Газ вибухнув у житловому будинку у Камянському, госпіталізовано людину, - ДСНС 01
Газ вибухнув у житловому будинку у Камянському, госпіталізовано людину, - ДСНС 02
Газ вибухнув у житловому будинку у Камянському, госпіталізовано людину, - ДСНС 03
Газ вибухнув у житловому будинку у Камянському, госпіталізовано людину, - ДСНС 04
Газ вибухнув у житловому будинку у Камянському, госпіталізовано людину, - ДСНС 05
Газ вибухнув у житловому будинку у Камянському, госпіталізовано людину, - ДСНС 06
Фото: ДСНС
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Підозрюю, що таких випадків цієї зими буде багато. У людей просто немає коштів привести до порядку системи газообігріву. Швидше за все грілися від запалений конфорок.
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21.12.2021 08:31 Відповісти
Это - хрущёвка. Какая нах система газообогрева? Там водяное отопление. И откуда вы такие дятлы берётесь?
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21.12.2021 09:07 Відповісти
Мєрзкій, ти мабудь не знаєш, що у деяких українських містах, як у моєму системи централізованого опалення вже давно немає. І навіть у хрущовках зроблене індивідуальне газове опаленняяа водяне, так і конвекторне. Та й українські закони дозволяють за умови згоди всіх жильців відключати централізоване і робити індивідуальне опалення. Оскільки ти деградарт, газет не читаєш, як і книжок, то я вірю, що ти про це не знав.
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21.12.2021 09:25 Відповісти
Мабуть покращення від зевлади почалося ....🙁
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21.12.2021 08:44 Відповісти
Слово "ПОРОШЕНКА" Google-перекладач з сербської мови перекладає як "ПОРОСЯ"
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21.12.2021 09:32 Відповісти
 
 