Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ

В тексті підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко, переплутали Зеленського із Порошенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст підозри.

"Так, 3.11.2021 Президентом України Порошенком П.О. скликано засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)...", - йдеться в тексті документу. Втім, як відомо у цей час посаду президента обіймав уже чинний глава держави Володимир Зеленський.







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Документ раніше оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку.