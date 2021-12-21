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Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В тексті підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко, переплутали Зеленського із Порошенком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст підозри.

"Так, 3.11.2021 Президентом України Порошенком П.О. скликано засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)...", - йдеться в тексті документу. Втім, як відомо у цей час посаду президента обіймав уже чинний глава держави Володимир Зеленський.

Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про підозру Порошенку: "Правоохоронні органи абсолютно законно виконують свою роботу"

Документ раніше оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
Стряпали на колінцях, бо Буба дригав ніжками і мало не вкакався від нетерпіння.
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21.12.2021 09:44
+40
Оговорка по Фрейду.
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21.12.2021 09:43
+40
Готували справу проти Зеленського, насправді.
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21.12.2021 09:45
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21.12.2021 10:15 Відповісти
Стойкое впечатление,что в логове зекрыс находится порохобот под прикрытием...)))
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21.12.2021 10:18 Відповісти
Пани Валерия, а мож и все проще... Вон леросо-кондомо-разумники+рыже-красная жанчына на Прямом начала последнее время трындеть против бывших зеоднопартийцев, - все в прыжке заспешили друг перед другом переобуваться... Бо зебуину пришел конец. вОТ ДВУЛИЧИЕ ЕГО НА ВИДУ У ВСЕХ... на 95-ОМ ОН СТРЕМИЛСЯ ОБЩАТЬСЯ З ПЕРЕСIЧНИМИ (за деньги) сквозь тупое квартальское словоблудие... Сейчас наоборот, буба тупо (по возможности ) шифруется, бо на этом посту тупость не проходит, шобы ею еще за гарцi и шутить. Ща он больше напоминает баб Юлю... Спит-спит, а потом взяв та й проснув, да и ляпнув ни в тын ни в ворота, шо шлепер.
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21.12.2021 10:33 Відповісти
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21.12.2021 11:41 Відповісти
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21.12.2021 10:20 Відповісти
...взагалі-то, переплутали дату: не 2021р. а 2014, а не президентів.

Виходить - злодій у злодія ціпка поцупив. Агов! Редактори?
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21.12.2021 10:20 Відповісти
Все равно можете этой бумажкой теперь подтереться -что бы там не перепутали)
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21.12.2021 10:38 Відповісти
...тобто "какая разніца", тепер козир порохотягів? Забавно.
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21.12.2021 10:44 Відповісти
Просто если в документах что либо "перепутано",то документ автоматически становится не действительным -странно,что не до всех это доходит...хотя чему удивляться -кацапьо вот вот в атаку пойдет,а у нас главнокомандующий наркоман из "рассмеши комика"-теперь я видела все,наверно)
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21.12.2021 10:55 Відповісти
кацапьо вот вот в атаку пойдет,а у нас главнокомандующий наркоман
--------------------------------------------------
так що, на фронті вас можно не чекати?
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21.12.2021 11:03 Відповісти
"так що, на фронті вас можно не чекати" - ми устали ат вайны
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21.12.2021 11:10 Відповісти
Вы шо в лужу пернул...
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21.12.2021 11:17 Відповісти
Косарь о фронте говорит?)
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22.12.2021 07:56 Відповісти
эти могли и звездочками забить
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21.12.2021 10:24 Відповісти
- Зачитайте текст підозри!
- П.О.Порошенко підозрюється в державній зраді інтересів РФ!
- Зачекайте! Якої російської федерації?!!! Ми в українському суді!
- Дайте нам 5 хвилин! Нам треба відкорегувати текст!
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21.12.2021 10:29 Відповісти
Да какая разница! зе-лох будет и так сидеть по статье держзрада!
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21.12.2021 10:33 Відповісти
симоненко это кореш татарчонка. а коменты лишний раз свидетельствуют что там никто ничего не читает. Эта пидозра нужна поцу для придания легитимности и нужности в одиноком взгляде фюрера. Иначе не поймут лаптеногие. Только время и место выбраны неудачно и свидетельствует о давнем желании поца отомстить Байдену за Монику 2019.
и во вторых, его бакланы взяли с Вити Ростовского кучу бабла для его оправдания. И теперь когда Верховный суд поставил жирную точку, и чувствуя одним местом что с них будут "спрашивать" и порвут их зады на британский флаг( там ножичков на всех хватить) решили таки пожертвовать остатками вменяемости поца. Пройдет немного времени и тот же Симоненко напишет явку с повинной и уведомит, что это его поц заставлял выписать пидозру, но он сознательно допустил ошибку. Но перед Витей Ростовским это не проканает.
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21.12.2021 10:35 Відповісти
Вдолбили в мозг Порошенко так оно им при слове президент другой фамилии и в мыслях нет...
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21.12.2021 10:37 Відповісти
Да ничего там не путали. Люди то понимают абсурдность обвинений.....так почему не довести дело до смешного ? В годы репрессий обвиняемые часто признавались в работе на десяток "империалистических" разведок....дескать,ну видно же что даже не знаю где та Бразилия.
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21.12.2021 10:37 Відповісти
Тоже вариант,что спецом перепутали,чтоб был маневр отступления
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21.12.2021 10:41 Відповісти
Чё радуешься -запороли зекрысы подозрение)а ты так надеялся ,дебил...
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21.12.2021 10:42 Відповісти
Зеленский: Дончане захватили танк? Молодцы!!!
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21.12.2021 11:17 Відповісти
У Голобородьки маниакальная мечта обосрать Пороха...,а у Путлера и ********** точно такая же мечта...Совпадение? Не думаю...три дебила это сила...
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21.12.2021 10:39 Відповісти
спасибо за красоту слов - три дебила это сила
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21.12.2021 10:58 Відповісти
"Вообще-то это были ополченцы. Туда идут добровольно. Во время войны не только в Киеве воевали ополченцы." - Зеленский
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21.12.2021 11:15 Відповісти
"автоФелляция" - чемпионат имени Зе
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21.12.2021 12:06 Відповісти
А вы думаете налепить такую говнянку на 10 страниц про роль Порошенко в разрушении ООН - просто?
Ну устал человек, потерял концентрацию....
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21.12.2021 10:44 Відповісти
Лучше всех ситуацию вычислил с Голобородькой Дмитрий Чекалкин дня три назад в Ютьюбе... Жалкое, лживое существо,точнее и не скажешь.....Дима Гений...и всего 2 слова...
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21.12.2021 10:44 Відповісти
у зесрани все через жопу
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21.12.2021 10:44 Відповісти
Ну,вообще-то год попутали,а не фамилии."Цензор" так спешил с сенсацией,что и сам буквы с цифрами попутал)
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21.12.2021 10:50 Відповісти
Так в итоге все равно пидозра ваша не действительна)а вот сделано ли это спецом или реально у зекрыс все поголовно тупые -вопрос
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21.12.2021 11:43 Відповісти
Казалось бы-мелочь,НО.Это была бы мелочь,если бы даты попутал пьяный слесарь при написании заявы на отгул.Та и то-не мелочь.Написанное учат проверять(по крайней мере-должны)еще в школе.А тут...Понятно,что это простой ляп,но этот ляп-наглядная проекция происходящего.Опасно с кривыми руками на велосипед садиться)А вообще:почему Вы против "дела"?Виновен-пусть ответит,не виновен-будет повод поштрыкать под нос Зеле этим делом.А Ваш гнев по поводу того,что открыли дело может оказаться таким же напрасным,как и а расследовании Иловайска.Может призабыли,так я напомню:визжали всем стадом,что то Семенченко отдал приказ,даже не думая КАК мог Семенченко отдавать приказы подразделениям ВСУ.Поливали грязью,излевки,смешочки.Как обычно.Что оказалось?Приказ отдал Муженко.Слышали что-то плохое потом на Муженко со стороны поклонников Порошенко?Нет,естественно.Почему?Потому,что не надо быть гением,чтоб понять-Муженко не принял бы решение самостоятельно.Вот вам и цена:вранье,попытки переложить свою вину на других.Поэтому,воздержитесь от комментариев,а ото хз,как еще все обернется)
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21.12.2021 13:17 Відповісти
На Рождество, под елочку, вручим повесточку с подозрением...Это мог придумать только полнейший Маразматик и негодяй...,с больной психикой от наркомании...тяжкий диагноз для 73 % дебилятков...
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21.12.2021 10:52 Відповісти
Боюсь , шо это мелочь. Боюсь , шо это стартонула предвыборная кампания. Какое же зебло сц.кло, с начала своей каденции так бояться Пороха.
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21.12.2021 11:12 Відповісти
ві нє панімаїтє.......єта другоє
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21.12.2021 10:55 Відповісти
А Клован теж сяде? Накрутив на 2 довічних.
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21.12.2021 10:56 Відповісти
31 декабря надо повторить попытку опричникам Голобородьки...
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21.12.2021 10:56 Відповісти
прокурорская история. Г.Брест,70 годы. прокурор одного из районов достал всех независимо от половых признаков. Все таки родственник в ЦК КПБ. В одну из суббот прокурор выдал чистые подписанные бланки постановлений на арест поймали группу лиц, арест немедленный. Какая то подлая душа вписала в постановление ФИО самого прокурора м отправила явно сфальсифицированное постановление Генпрокурору Руденко. Реакция была молниеносной, уволили по статье. Родственники не помогли. Ротозей, а ту подлую душу так и не установили. И тогда Руденко приказал, перед тем как подписывать читайте, Не прочитал а подписал вон из прокуратуры.
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21.12.2021 10:57 Відповісти
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21.12.2021 10:59 Відповісти
Це називається - підозра по Фрейду
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21.12.2021 11:01 Відповісти
ЖЫЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЗЕБЕЛЯТ !!!!!
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
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21.12.2021 11:05 Відповісти
Кремлёвские не палятся:

20 декабря - день ФСБ
- подозрение Порошенко

23 февраля
- арестовали Стерненко
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21.12.2021 11:15 Відповісти
Я вообще не совсем въезжаю в суть ....законного Зе высера???

В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт угля увеличился в 2,6 раза, или на 201,097 млн долларов, до 327,498 млн долларов.Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.В то же время уголь не экспортировался.Украина импортировала уголь в ноябре преимущественно из РРосси!!!????...... (196,745 млн долларов). В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года импорт угля увеличился на 32,7%, или на 510,199 млн долларов, до 2 068,688 млн долларов, экспорт - в 4 раза, или на 0,598 млн долларов, до 0,800 млн долларов.
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21.12.2021 11:16 Відповісти
Прокуроры пытаются в своем документе показать, что Порошенко заставил РНБО выйти за рамки своих полномочий, установленных Законом про РНБО. Они не поняли, что уже подготовили основание для привлечения Зеленского к уголовной ответственности за то, что он сотворил с РНБО за время своего преЗеденства.
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21.12.2021 11:48 Відповісти
Аби написати заголовок, щоб читали. Дату переплутали, а не прізвища.
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21.12.2021 12:24 Відповісти
Госп.Бутусов Ю. подскажите, пожалуйста, когда Генеральная прокуратура, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщат Мамчуру Ю.В. о подозрении в государственной измене, предательстве и лишат его высокого звания "Герой України"???!!! Может необходимо оформить петицию?
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21.12.2021 12:50 Відповісти
А 03.11.2021 Зеленский хіба скликав рнбо? Помилились в році, а не в президентах.
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21.12.2021 13:02 Відповісти
в президентах никто не может "помилитися", потому что раньше был президент, а теперь **********.
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21.12.2021 13:22 Відповісти
Так давайте посадимо Зеленського за зраду, а Порошенко хай готовить країну до відбиття кацапської агресії...
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21.12.2021 13:22 Відповісти
дату перепутали.
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21.12.2021 14:47 Відповісти
Клоунам премию Дарвина!!!
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21.12.2021 21:50 Відповісти
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