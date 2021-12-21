Офіс генпрокурора у тексті підозри переплутав Зеленського з Порошенком. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В тексті підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенко, переплутали Зеленського із Порошенком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст підозри.
"Так, 3.11.2021 Президентом України Порошенком П.О. скликано засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО)...", - йдеться в тексті документу. Втім, як відомо у цей час посаду президента обіймав уже чинний глава держави Володимир Зеленський.
Документ раніше оприлюднив у блозі на Цензор.НЕТ адвокат Порошенка Ілля Новіков.
Як повідомлялося, 20 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку.
Будь ласка, зачекайте...
Виходить - злодій у злодія ціпка поцупив. Агов! Редактори?
--------------------------------------------------
так що, на фронті вас можно не чекати?
- П.О.Порошенко підозрюється в державній зраді інтересів РФ!
- Зачекайте! Якої російської федерації?!!! Ми в українському суді!
- Дайте нам 5 хвилин! Нам треба відкорегувати текст!
и во вторых, его бакланы взяли с Вити Ростовского кучу бабла для его оправдания. И теперь когда Верховный суд поставил жирную точку, и чувствуя одним местом что с них будут "спрашивать" и порвут их зады на британский флаг( там ножичков на всех хватить) решили таки пожертвовать остатками вменяемости поца. Пройдет немного времени и тот же Симоненко напишет явку с повинной и уведомит, что это его поц заставлял выписать пидозру, но он сознательно допустил ошибку. Но перед Витей Ростовским это не проканает.
Ну устал человек, потерял концентрацию....
ДВА НЕСОКРУШЫМЫХ АРГУМЕНТА!!!
1. Покупать электричество в Расии сейчас - хорошо и правильно, потому что народ иначе мёрзнет!
2. Покупать уголь в ОРДЛО тогда - плохо и преступно потому, что фамилия презедента была не Зеленский, а Порошенко!
20 декабря - день ФСБ
- подозрение Порошенко
23 февраля
- арестовали Стерненко
В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт угля увеличился в 2,6 раза, или на 201,097 млн долларов, до 327,498 млн долларов.Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.В то же время уголь не экспортировался.Украина импортировала уголь в ноябре преимущественно из РРосси!!!????...... (196,745 млн долларов). В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года импорт угля увеличился на 32,7%, или на 510,199 млн долларов, до 2 068,688 млн долларов, экспорт - в 4 раза, или на 0,598 млн долларов, до 0,800 млн долларов.