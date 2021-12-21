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ППО (1861) СБУ (10084) військова контррозвідка (30)

Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Військова контррозвідка СБУ системно протидіє розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти оборонного потенціалу нашої держави. У Дніпропетровській області викрито колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних військових відомостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України.

Встановлено, що цей колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.

Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили:

  • флеш-носії з таємною військовою інформацією;
  • комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України 01
Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України 02
Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України 03
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+8
Одного поймали а тысячи вражеских агентов по стране бродят. Может все таки перекроете границу с РФ и закроете вражеское посольство? Ато все страны уже тревогу бьют а Украина с Рашкой дверь нараспашку держит
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21.12.2021 11:00
+5
В нашому ППО є щось невідоме мокшам?
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21.12.2021 10:57
+5
я лише попереджую, про небезпеку на цьому фронті.... попереджений - значить озброєний!
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21.12.2021 11:00
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а хочете взнати, що з ваших роутерів зібрав яндекс браузер, комета браузер та додатки вконтакте, одноглазнікі ?

http://3wifi.stascorp.com/map

ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin
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21.12.2021 10:55 Відповісти
В нашому ППО є щось невідоме мокшам?
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21.12.2021 10:57 Відповісти
я лише попереджую, про небезпеку на цьому фронті.... попереджений - значить озброєний!
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21.12.2021 11:00 Відповісти
раджу не заходити за цією адресою
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21.12.2021 13:43 Відповісти
Бетман спалився =)
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21.12.2021 10:56 Відповісти
так, бетмен вже не той!
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21.12.2021 11:02 Відповісти
То кацапская версия "Бэтмэна".Как и кацапская версия авианосца,ничего общего с оригиналом не имеет))
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21.12.2021 11:15 Відповісти
Одного поймали а тысячи вражеских агентов по стране бродят. Может все таки перекроете границу с РФ и закроете вражеское посольство? Ато все страны уже тревогу бьют а Украина с Рашкой дверь нараспашку держит
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21.12.2021 11:00 Відповісти
граніцу перекрьілі...
"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг. Джерело: https://censor.net/ua/n3306281
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21.12.2021 13:11 Відповісти
Враг готовится к новому нападению.
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21.12.2021 11:04 Відповісти
майка з "бетменом"
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21.12.2021 11:05 Відповісти
Лейтенант Баканов... вы Штирлица Путлера,поймали?Нет Пане Голобородько працюю...
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21.12.2021 11:18 Відповісти
Навіщо наросіянам ці розвідгрупи, коли можна просто подзвонити Єрмаку і той все розкаже.
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21.12.2021 11:18 Відповісти
Розстріл на місці. Йде війна. Хто колись церемонився зі зрадниками!
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21.12.2021 11:19 Відповісти
На кол, суку....но, сначала, всю инфу по кураторам вытянуть...
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21.12.2021 11:20 Відповісти
Имею сомнение что у нас вообще ПВО есть.
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21.12.2021 11:25 Відповісти
Тільки навколо Києва - завдяки Рошену.
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21.12.2021 11:26 Відповісти
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21.12.2021 11:31 Відповісти
їх так єсть, шо б'ют-ломают, доламать нє могут

Бот Савчука 25%@ihor108

В жовтні з'явилась дуже тривожна та ганебна інформація. Вперше з 2014 року - виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна-П» КБ «Луч» не отримало жодного замовлення на 2022 рік.
Я сьогодні ще раз перевірив цю інформацію. Може щось змінилося. Нічого не змінилося. Міноборони не замовляє протитанкові комплекси - про це повідомив голова КБ 16 грудня. Зрозуміло що в цьому році вже ніхто нічого не замовить.
На нашому кордоні стоїть ворог, і керівництву МО прекрасно відомо що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. На армію зелена влада реально поклала болт. Мало того що зарплата у військових з 2019 року не збільшувалась, та ще і заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже більше 2,325 млрд грн!!! І борг постійно росте.
Сьогодні говорив з знайомим підполковником. Сказав що такого трешака ще не було ніколи! Тобто гниди роблять все, щоб ослабити українську армію. Саме цікаве, що ці "зелені" кроти не рівно дишуть саме до українських виробників ракет.
Весь 2020 рік не було фінансування виробництва твердого ракетного палива яке виробляють на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) тобто було зупинено виробництво та випробовування ракет Вільха та Нептун.
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21.12.2021 11:27 Відповісти
Жах
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21.12.2021 11:32 Відповісти
Шпиён пошел совсем не опытный...из любителей. Собирает,накапливает...видать повезет в пустом каблуке. Надо таким детективы читать,там подробно написано ,как с заказчиком контактировать.
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21.12.2021 11:28 Відповісти
і я про це )))
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21.12.2021 11:30 Відповісти
може цього спєцом злили під підвищення іншого крота у СБУ
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21.12.2021 13:46 Відповісти
я дивуюсь як той "шпіон" не робив десь "закладки " ....- він напевне не знае як і що "оцифровуеться" та всі інше із цим повязане ....- напевне " шпійон" ще той - ідейний, із часів СєРєСєР. ...
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21.12.2021 11:29 Відповісти
А что не так-то ? На уровне сегодняшнего высшего рукоблудства Украины почти открыто гостайны сливаются за поребрик, саботируются все действия, связанные с обороноспособностью страны. И почему какому-то вояке нельзя на этом-же немного заработать ?
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21.12.2021 11:33 Відповісти
Шановне товариство! Слухайте, а навіщо цього ************* треба було брати живим?Треба цю мразоту та його рідню знищувати фізично, як бурян на городі. От тоді і буде бажаний результат. А так... поки зберуть всі докази, поки роздупляться прокурори, поки відбудеться суд, той забудуть самі заради чого ось ця возня. А так як на мене пристрілили підара тай діло з кінцем. Слава Україні!!! Смерть її ворогам!!! А і ще одне забув: як би знайшовся хоча б один боєць із спецпідрозділу, щоб зміг ліквідувати кремлівського педофіла - *****, то його самого та його сімю можна булоб канізувати, як святих. СМЕРТЬ КРЕМЛІВСЬКОМУ ПЕДОФІЛУ -***** ТА ВСІМ ЙОГО **************.
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21.12.2021 11:37 Відповісти
На шибеницю гниду кацапську. Бо інакше толку не буде.
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21.12.2021 11:57 Відповісти
"...через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Джерело: https://censor.net/ua/p3306367
Мощнейшие и непреодолимие інформаційні системи - що це за системи коли в них проникає перший ліпший ватнік ? ПС за відкат купили якусь крякнуту кацапську версію ? А логіни, паролі - напевне разом з командиром підрозділу бухають і ходять в баню, як в Криму, живуть в одному підїзді
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21.12.2021 12:55 Відповісти
І знову спіймали аноніма, а хлопчик був?
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21.12.2021 13:48 Відповісти
замечательно..
баклановцы, когда главных засланцев, дермака и зелю с бандой, будете брать?.. или хотя бы минимизировать ущерб принесённый элитными кротами, пока они банкуют ещё два года?
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21.12.2021 20:26 Відповісти
Как вообще можно давать доступ на монтирование флешки в секретных частях?
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21.12.2021 22:32 Відповісти
 
 