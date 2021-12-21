Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Військова контррозвідка СБУ системно протидіє розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти оборонного потенціалу нашої держави. У Дніпропетровській області викрито колишнього посадовця одного з підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних військових відомостей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до РФ під виглядом відвідування родичів.
У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ вилучили у зловмисника незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України.
Встановлено, що цей колишній військовослужбовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Зловмисник незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.
Отримані секретні матеріали зберігав за місцем свого проживання.
Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили:
- флеш-носії з таємною військовою інформацією;
- комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
- ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.
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ось карта, на якій видно роутери, до яких добралися росіяни. Якщо ваш роутер (MAC) та назва сітки сітка є на карті - рекомендую змінити пароль на роутері для wifi та не використовувати wps pin
"Завершено ремонт ділянки автомобільної дороги Р-65 КПП "Миколаївка" - Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП "Катеринівка". Маршрут починається у Сумській області від кордону з РФ, а закінчується на тому ж кордоні, тільки вже у Чернігівській області", - розповіли у Державному агентстві автомобільних доріг. Джерело: https://censor.net/ua/n3306281
Бот Савчука 25%@ihor108
В жовтні з'явилась дуже тривожна та ганебна інформація. Вперше з 2014 року - виробник протитанкових ракет «Корсар» та «Стугна-П» КБ «Луч» не отримало жодного замовлення на 2022 рік.
Я сьогодні ще раз перевірив цю інформацію. Може щось змінилося. Нічого не змінилося. Міноборони не замовляє протитанкові комплекси - про це повідомив голова КБ 16 грудня. Зрозуміло що в цьому році вже ніхто нічого не замовить.
На нашому кордоні стоїть ворог, і керівництву МО прекрасно відомо що у нас недостатня кількість протитанкових ракет для відбиття агресії. На армію зелена влада реально поклала болт. Мало того що зарплата у військових з 2019 року не збільшувалась, та ще і заборгованість Міноборони щодо виплати військовослужбовцям обов'язкових видів грошового забезпечення вже більше 2,325 млрд грн!!! І борг постійно росте.
Сьогодні говорив з знайомим підполковником. Сказав що такого трешака ще не було ніколи! Тобто гниди роблять все, щоб ослабити українську армію. Саме цікаве, що ці "зелені" кроти не рівно дишуть саме до українських виробників ракет.
Весь 2020 рік не було фінансування виробництва твердого ракетного палива яке виробляють на Павлоградському хімічному заводі (ПХЗ) тобто було зупинено виробництво та випробовування ракет Вільха та Нептун.
Мощнейшие и непреодолимие інформаційні системи - що це за системи коли в них проникає перший ліпший ватнік ? ПС за відкат купили якусь крякнуту кацапську версію ? А логіни, паролі - напевне разом з командиром підрозділу бухають і ходять в баню, як в Криму, живуть в одному підїзді
баклановцы, когда главных засланцев, дермака и зелю с бандой, будете брать?.. или хотя бы минимизировать ущерб принесённый элитными кротами, пока они банкуют ещё два года?