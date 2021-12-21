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амністія (148) податки (1499) Гетманцев (435)

Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Економіка

Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%

Про це повідомив у Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень. – Ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", – написав він.

Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн, додав Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про податкову амністію: Основний масив платників, на яких ми розраховували, ще не декларує - це нас непокоїть

Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.

Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев 01
Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Про Гетманцева :

На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Даниил, шо там с маминой декларацией ???
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21.12.2021 10:53
+8
Да гениальный ты Гетманцев! Успокойся мы верим!
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21.12.2021 10:51
+8
брешет как обычно...
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21.12.2021 10:51
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Нянічка ...
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21.12.2021 10:51 Відповісти
В уранову шахту таку падлу нянічку.
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21.12.2021 10:54 Відповісти
милльярд купоно гривно карбованцив в мечтах идиотов Зеленских планировалось 50 млрд ДОЛЛАРОВ ну шо амнистизаторы хреновы вкусили по полной тухлой морковки...
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21.12.2021 11:25 Відповісти
Да гениальный ты Гетманцев! Успокойся мы верим!
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21.12.2021 10:51 Відповісти
брешет как обычно...
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21.12.2021 10:51 Відповісти
Два нових податки , тіпа не ти ввів для українців ...
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21.12.2021 10:52 Відповісти
Про Гетманцева :

На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Даниил, шо там с маминой декларацией ???
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21.12.2021 10:53 Відповісти
Злодюги у захваті. 5% віддай і решта твоє. І не потрібно ділитися ні з суддями,ні з прокурорами та сБУшниками.
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21.12.2021 10:53 Відповісти
Куда , курво, ти тікать будеш від ощасливлених тобою українців ???
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21.12.2021 10:54 Відповісти
Для ощасливлених головне, з якого місця тікати це чмо буде.
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21.12.2021 10:55 Відповісти
А можно пофамильно этих честных людей и сколько они нажили честным трудом оприлюднить, что б заявленные цифры не были голословными?
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21.12.2021 10:55 Відповісти
Хотя бы тройку лидеров ...
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21.12.2021 11:26 Відповісти
В нормальних країнах такі, як цей поц гетьманцев, вже б давно нари тюремні полірували...
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21.12.2021 11:07 Відповісти
эту шоблу снесут, посадят! всю эту херь отменят как и все остальное!
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21.12.2021 11:16 Відповісти
Пару лет назад была публикация, что у населения на руках более 100 лрд.дол.
А все "сиротские хатынки" по всей Украине потянут на целый триллион.
А все долларовые миллиардеры заработали всё честным путем?
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21.12.2021 11:22 Відповісти
В эпоху Ковида любая рехВОРма прокатит что почтальон Печкин на лисипеде...набрали дятлов по объявлению... каждый с себя корчит Рузвельтом и Черчиллем...а то и Лешеком Бальцеровичем... Вам до Польши что до Луны на заднице...,не говоря о Британии или США с Норвегией...
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21.12.2021 11:22 Відповісти
Не я вообще в диком восторге от зеленого офисного планктона.Американцы заявляют открыто что с бюджета сперли 40 млрд. а они с простых граждан кошмарят.
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21.12.2021 11:23 Відповісти
Голобородька вернул Украину в прошлое когда Данилыча назначили первый раз в 1994 году....вот сейчас Украина живет в том 1994 году...Купоны скоро введут Догнать цивилизованный Мир практически невозможно...Поздравляю вас 73% долподятлов...
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21.12.2021 11:30 Відповісти
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21.12.2021 11:31 Відповісти
Сраный рыг
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21.12.2021 11:50 Відповісти
"Налоговая амнистия набирает обороты. Есть первый миллиард гривень, задекларированных в рамках налоговой амнистии граждан Украины".

И теперь у гетманцева работы непочатый край - как их правильно присвоить освоить.
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21.12.2021 12:08 Відповісти
 
 