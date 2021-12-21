Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Економіка
Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%
Про це повідомив у Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень. – Ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", – написав він.
Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн, додав Гетманцев.
Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.
Топ коментарі
+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.12.2021 10:53
+8 vadym sestritsyn
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+8 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар21.12.2021 10:51
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На банковских счетах «слуга народа» Гетманцев хранит 184,3 тыс. гривен,
наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен.
При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов.
Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс. долларов.
Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Даниил, шо там с маминой декларацией ???
А все "сиротские хатынки" по всей Украине потянут на целый триллион.
А все долларовые миллиардеры заработали всё честным путем?
И теперь у гетманцева работы непочатый край - как их правильно
присвоитьосвоить.