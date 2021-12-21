Податкова амністія набирає обертів. Українці вже задекларували понад мільярд гривень, - Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Сума задекларованих у межах податкової амністії активів нині становить 1,068 млрд грн, за останні два тижні вона зросла на 327%

Про це повідомив у Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Податкова амністія набирає обертів. Маємо перший мільярд (гривень. – Ред.) задекларованих у межах податкової амністії громадян України", – написав він.

Збір до державного бюджету із зазначених коштів перевищив 51 млн грн, додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка триватиме рік, до 1 вересня 2022 року.



