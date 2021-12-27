В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Зірки спорту взяли участь у новорічному зверненні президента України.
Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан виставили у мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися у новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Жан Беленюк
Олег Верняєв
Юрій Чебан
35-річний одесит Юрій Чебан вже завершив кар'єру спортсмена та працює тренером збірної України з веслування на байдарках та каное. У 2012 та 2016 роках він був олімпійським чемпіоном з веслування на каное (одиночка, 200 метрів).
30-річний киянин Жан Беленюк виграв єдине для України золото в Токіо-2020. Борця греко-римського стилю визнали найкращим спортсменом 2021 року в Україні. Беленюк також є нардепом від фракції "Слуга народу".
28-річний Олег Верняєв є уродженцем Донецька. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро він став олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики (вправи на брусах).
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отож нехай про свої повідає громадянам краіни !
це наркозплежне неподобство під Новий рік 😠
Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев хотел бы сократить срок своей дисквалификации, чтобы представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако в таком случае поставит ультиматум сборной: все условия подготовки - или смена гражданства.
Да за такое на пожизненное надо!
а зюзі вже і шибениці буде замало
у меня та же муйня..
навпроти, мед стане гівном
дебилы-экспериментаторы, вы хоть в курсе, что выбрали чорти шо и сбоку бантик?...
рояль - саме те
Якщо ні, то тоді не цікаво, бо брєд Зєлі іншими "звєрюшками" не поикриєш....
Чому жодна Зетепешка не з'являється більше на форумі? Порохоботи ж скучили, хоча це ми повинні були втікати на растов. Хоча скажу вам по секрету, що ми всі разом з Порохом туди і втікли.
"Шо? А-а? Я вам шо, лох? Я вам ничё не должен ! Дуже дякую !!!"
Ми навіть по суті і не знаємо коли той рік кінчається і коли починається новий насправді,бо якщо все так плине швидко,що не встигаєшь оглянутися назад.
Як його впізнаєш вже новий, чи ще добігає старий?
Цей клован для мене ніхто.