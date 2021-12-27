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Зеленський (17517) Новий рік (421) привітання (700) Беленюк Жан (56) Верняєв Олег (3)

В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Зірки спорту взяли участь у новорічному зверненні президента України.

Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан виставили у мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися у новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони 01

Жан Беленюк 

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В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони 02

Олег Верняєв

В новорічному привітанні Зеленського знялися три олімпійські чемпіони 03

Юрій Чебан 

35-річний одесит Юрій Чебан вже завершив кар'єру спортсмена та працює тренером збірної України з веслування на байдарках та каное. У 2012 та 2016 роках він був олімпійським чемпіоном з веслування на каное (одиночка, 200 метрів).

30-річний киянин Жан Беленюк виграв єдине для України золото в Токіо-2020. Борця греко-римського стилю визнали найкращим спортсменом 2021 року в Україні. Беленюк також є нардепом від фракції "Слуга народу".

28-річний Олег Верняєв є уродженцем Донецька. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро він став олімпійським чемпіоном зі спортивної гімнастики (вправи на брусах). 
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Топ коментарі
+43
Кто-то будет это все смотреть?
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27.12.2021 10:57
+39
З Беленюком все зрозуміло, а от Чабану і Верняєву нащо так шкваритись? Вони потім не відмиють свою репутацію.
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27.12.2021 10:53
+37
І це, на жаль, не військові герої...
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27.12.2021 10:58
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Ну кто-то же должен быть фоном ....
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27.12.2021 10:50 Відповісти
І це, на жаль, не військові герої...
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27.12.2021 10:58 Відповісти
Схоже, для цих бути фоном для злодійкуватого вата на-гумориста - не западло. Вони не розуміють що після цього бути кумирами для підростабчого покоління у них не вийде. І це добре. Бо у воюючої за власну свободу нації кумирами мають бути військові і державники, а не спортсмени-космополіт.
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27.12.2021 11:22 Відповісти
З Беленюком все зрозуміло, а от Чабану і Верняєву нащо так шкваритись? Вони потім не відмиють свою репутацію.
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27.12.2021 10:53 Відповісти
Це той самий цех, що і артисти: "Внє палітікі".
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27.12.2021 10:57 Відповісти
За бабки конечно, как же по другому…
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27.12.2021 11:15 Відповісти
У Верняя ватные мозги, он недавно сявкал, что "артисты - вне политики", когда Магучих сфоткалась с кацапкой и украинцы возмутились.
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27.12.2021 11:27 Відповісти
Після усіх "зашкварів" з нашими спортсменами стосовно відносин з Росією і росіянами , контакти з ними - не "комільфо" Це все одно що заявить у чоловічій компанії , яка дотримується традиційних гетеросексуальних стосунків , що "геї" - "класні мужики"!
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27.12.2021 10:54 Відповісти
Зеленський пхав байдарку?
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27.12.2021 10:55 Відповісти
в сысле - "пхав" ?
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27.12.2021 11:27 Відповісти
Пхав - пхав.... И байдарку , и байдарочника...... Гадкое зрелище....
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27.12.2021 13:44 Відповісти
ничего нового, - актеришка погрелся в лучах чужой славы... "величайший" лох современности
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27.12.2021 10:56 Відповісти
Ці спортсмени - це не його досягнення , а їхні особисті 😠
отож нехай про свої повідає громадянам краіни !
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27.12.2021 10:56 Відповісти

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27.12.2021 11:12 Відповісти
Кто-то будет это все смотреть?
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27.12.2021 10:57 Відповісти
Мудрий наріТ , таки да 😄мусить дивитися і слухати
це наркозплежне неподобство під Новий рік 😠
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27.12.2021 11:25 Відповісти
Особисто Я буду дивитися Новорічне привітання свого президента Порошенка!
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27.12.2021 12:40 Відповісти
👍
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27.12.2021 13:08 Відповісти
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27.12.2021 17:18 Відповісти
Тільки я здивувався, чому немає Ломаченко? Чи це було б вже занадто паливно?
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27.12.2021 10:59 Відповісти
даже Лома отказался!
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27.12.2021 12:20 Відповісти
И гундяевская овца усик мог бы пропердеть, что мы с мокшанскими опарышами - одинарод, а Крым не украинский, а Божий........ Тьфу, говно безмозгло-продажное. Кусок мяса без совести и чести, как и 90% спортсменов и актёришек, певичек и плясунов......
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27.12.2021 13:50 Відповісти
любит Зеленский пиариться на чужих достижениях ....
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27.12.2021 10:59 Відповісти
Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) дисквалифицировал украинского гимнаста Олега Верняева на 4 года, начиная с ноября 2020 года, в связи с превышением концентрации мельдония в организме
Двукратный олимпийский призер в спортивной гимнастике Олег Верняев хотел бы сократить срок своей дисквалификации, чтобы представлять Украину на Олимпиаде-2024, однако в таком случае поставит ультиматум сборной: все условия подготовки - или смена гражданства.
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27.12.2021 10:59 Відповісти
тварь зеленая законтачила героев
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27.12.2021 11:00 Відповісти
Вони чомусь в однакових черевиках!
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27.12.2021 11:00 Відповісти
Так одежду непосредственно перед сьемкой выдавали.Туфель оказалась одна пара.Были еще клоунские 56 размера,но их фотограф забраковал-не влазили в кадр.
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27.12.2021 11:16 Відповісти
Зесопля їде на підніжці чужого авторитету. Пасажир.
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27.12.2021 11:08 Відповісти
Глава Крыма Аксенов пообещал подать иск на президента Украины Зеленского Аксенов сказал, что у Зеленского есть квартира в Ливадии, за которую он раньше «стабильно вносил по шесть тысяч рублей в месяц», но потом перестал.На вопрос, что собираются делать крымские власти, Аксенов ответил: «Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым».
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27.12.2021 11:08 Відповісти
Как он мог, ну как он мог.....

Да за такое на пожизненное надо!
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27.12.2021 11:12 Відповісти
тобі із Подоляком так точно
а зюзі вже і шибениці буде замало
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27.12.2021 11:30 Відповісти
я ж і дивлюсь, що ти якесь повішене
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27.12.2021 11:36 Відповісти
Теперь клован будет на камеру этим троим сказки рассказывать,как в прошлый раз детишкам.
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27.12.2021 11:15 Відповісти
Скорее всего Зебеня будет рассказывать своему 73-х процентному лохторату как он этих троих тренировал.
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27.12.2021 11:19 Відповісти
Казала редька:я з медом добра! Мед відповідав: я без редьки ще смачніший.
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27.12.2021 11:15 Відповісти
Порошенко будет стыдно с зешмарклей вместе быть,деле с яныком- это да
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27.12.2021 12:21 Відповісти
А какая разница все равно его видосик смотреть не буду чтоб не испортить себе настроение и телевизор
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27.12.2021 11:16 Відповісти
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27.12.2021 11:18 Відповісти
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27.12.2021 19:18 Відповісти
А зайцы будут?
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27.12.2021 11:19 Відповісти
вот этому шоколадке можно одеть заячий костюм и чтобы он поздравлял украинский народ с Годом Льва
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27.12.2021 11:28 Відповісти
Это хороший показатель. Никто больше не согласился в этом новогоднем позорище принимать участие.
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27.12.2021 11:20 Відповісти
мож не предлагали?чойто на День Незалежності чималенько було
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27.12.2021 12:01 Відповісти
Думаю что многим предлагали. Но в зеленые сопли уже никто здравомыслящий влезать не собирается. 5 минут позора перед Новым Годом могут обернуться позором на всю жизнь.
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27.12.2021 12:04 Відповісти
Видосики-гундосики… мля , как вижу - сразу на другой канал… лучше про футбол или про бокс, а то сблевать можно… из за него теперь не смотрю никакие кварталы, даже дизель-шоу и другие притулы, потому как они сразунапоминают мне лживого гундоса.
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27.12.2021 11:20 Відповісти
это у вас на генетическом уровне..
у меня та же муйня..
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27.12.2021 11:31 Відповісти
А как же детишки? В прошлом году втирал что они живут в самой прекрасной стране под руководством "найвеличнішого сонцесяйного" пРезидента...что же теперь - на спортсменов переключился.
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27.12.2021 11:21 Відповісти
Я Вам завидую , вашей изумительной пам'яти и выдержке , так как вы помните даже его прошлогодние поздравления 😃
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27.12.2021 11:31 Відповісти
Блазнем был, БЛАЗНЕМ и остался. НАВЕЧНО...
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27.12.2021 11:22 Відповісти
Ничего удивительного в том , что эти жопализы зеленского сфоткались с ним!! черножопому беленюку надо лизать, что бы жить в Украине!! Ну а допингист гимнаст верняев-давно пророссиский хрен!! А вот , что Чебана заставило лизать зеленскому жопу ,я не понимаю?
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27.12.2021 11:24 Відповісти
Наверное, у Беленюка были другие мотивы, а не необходимость жить в Украине. Он гражданин Украины с рождения, здесь родился, мама украинка,. Но он ведь влез в это дерьмо, в слуги, да еще и стал зачем-то депутатом от них, это и есть скорее всего его мотив.
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27.12.2021 14:05 Відповісти
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27.12.2021 11:28 Відповісти
якщо до гівна додати меду, воно не стане медом
навпроти, мед стане гівном
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27.12.2021 11:31 Відповісти
Нехай Лєнці у дупу засуне своє поздоровлення, ця мерзотень!
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27.12.2021 11:33 Відповісти
угрозами и шантажом Зеле таки удалось собрать команду чемпионов с собой-великолепной во главе, тоже чемпионкой всего, всегда и вИзде...
дебилы-экспериментаторы, вы хоть в курсе, что выбрали чорти шо и сбоку бантик?...
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27.12.2021 11:35 Відповісти
чемпіонів вже замало, щоб привернути до себе увагу
рояль - саме те
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27.12.2021 11:35 Відповісти
Кому воно потрібне те "привітання". Я з 2014 року не дивлюся цієї маячні, а Новий рік зустрічаю в 23-00.
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27.12.2021 11:40 Відповісти
С Путиным.
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27.12.2021 11:54 Відповісти
Па мАсквє?
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27.12.2021 12:54 Відповісти
квартальный шут-недоумок
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27.12.2021 11:43 Відповісти
Верняєв відбуває дворічну дискваліфікацію за допінг. В Пекіні участі не брав
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27.12.2021 12:04 Відповісти
Хто притомний буде дивитися Шмарклю?
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27.12.2021 12:08 Відповісти
І тут обсьор. Мальдонієвого, дисквалыфікованого спортсмена запросив...
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27.12.2021 12:10 Відповісти
А Смердючка на паравозі буде? А "плейбойський" Зайчик з прапором України? А могилевска зі своїм " дівним садом"???
Якщо ні, то тоді не цікаво, бо брєд Зєлі іншими "звєрюшками" не поикриєш....
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27.12.2021 12:13 Відповісти
Особисто Я буду дивитися Новорічне привітання свого президента Порошенка!
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27.12.2021 12:17 Відповісти
Цікаво, а зебілки у цьому році ще є на Цензорі та й взагалі в Україні чи вони вже всі перевзулися та будуть факі показувати Коханому Зелі і викладати в інстаграм?
Чому жодна Зетепешка не з'являється більше на форумі? Порохоботи ж скучили, хоча це ми повинні були втікати на растов. Хоча скажу вам по секрету, що ми всі разом з Порохом туди і втікли.
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Верняєв це той, хто хотів до каців перейти ? Як і беленюк до речі
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27.12.2021 12:58 Відповісти
В артиста кабаре "Квартал" в голові тільки шоу й зароджуються. Нічим другим він ніколи не займався і не вміє. І то херовато виходить. Без дублів навіть повний текст промов не здатен програти.
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27.12.2021 13:12 Відповісти
Сдвинуть с места каноэ 200 м - чувак реально умеет грести под себя.
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27.12.2021 13:26 Відповісти
Ватно - колорадское говнючьё вырядилось в костюмчики - коллаборантская подтанцовка Банковой.... За 30 серебрянников.....Позор!!!!
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27.12.2021 13:55 Відповісти
И кто будет смотреть поздравления этого хриплого подкацапника ЗЕ?
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27.12.2021 14:12 Відповісти
Новогоднее поздравление:
"Шо? А-а? Я вам шо, лох? Я вам ничё не должен ! Дуже дякую !!!"
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27.12.2021 14:21 Відповісти
Хлопці! Невже вам не встидно?
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27.12.2021 14:42 Відповісти
Смотреть это не буду.
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27.12.2021 15:02 Відповісти
А це обов язково дивитися чиєсь привітання з Новим роком?
Ми навіть по суті і не знаємо коли той рік кінчається і коли починається новий насправді,бо якщо все так плине швидко,що не встигаєшь оглянутися назад.
Як його впізнаєш вже новий, чи ще добігає старий?
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27.12.2021 15:07 Відповісти
У радянських людей без привітання олів'є не лізе в горло
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27.12.2021 17:00 Відповісти
Я буду дивитись привітання іншого президента.
Цей клован для мене ніхто.
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27.12.2021 15:25 Відповісти
Відосики - наше ВСЬО!
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27.12.2021 16:14 Відповісти
какая страшненькая зрадулечка.
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27.12.2021 23:07 Відповісти
 
 