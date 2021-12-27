Підліток викрав вантажівку, щоб покатати дівчину на Київщині, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці затримали підлітків, які викрали вантажівку у Київській області.
Про це у Facebook повдомляє патрульна поліції Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
Учора близько 23-ї години інспектори села Чайок отримали орієнтування, де повідомлялось про викрадання транспортного засобу Iveco в смт Макарів. На території Бучанського району було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехват".
Близько 12-ї години ночі, на 32 км автодороги Київ - Чоп, патрульні помітили авто, яке підпадало під орієнтування. Побачивши службовий автомобіль, водій пришвидшився та намагався втекти, порушуючи правила дорожнього руху.
Через деякий час керманич зупинився, вийшов з транспортного засобу та побіг у лісосмугу. В автомобілі перебувала 17-річна пасажирка. Вона повідомила, що водій запропонував взяти цей транспортний засіб та покататися.
На місце було викликано слідчо-оперативну групу та кінологічну службу. Спільними зусиллями правоохоронних служб, близько 2-ї ночі, ймовірного 17-річного викрадача виявили та затримали.
Слідчі встановлюватимуть всі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Слуга Диявола, в своєму житті ще нічого не зробило, крім як за...рать труси, а машинку вже украло!
Такие нужны Коломойскому и Ахметову.
Вона цого забуде через неділю і полізе до другого, бо нормальна дівчина опівночі дома спить, а не бовтається по дорогах!
То вже путана!
А если серьезно, то ето ПЕтькина заслуга. Была бы у нас нормальная растаможка машины бы у нас копейки стоили и никто чужие не воровал. Например в Грузии где Саакашвили сделал копеечную растаможку угон машин спал на нет потому что шкурка вычинки не стоит. Конечно же преступность, мусора и Рашка которые на етом имели большие деньги возмущены етим, но в целом народ доволен.
И в бане финской мы купалися.
Тебе заметить я осмелюся,
Ты позабыла эти прелести.
(В.Токарев))
Бонні і Клайд.
Бодя і Клава.