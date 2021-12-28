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Колючий дріт та камери: На кордоні з РФ збудували сто кілометрів паркану. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На Луганщині цього року на кордоні з РФ звели 100 кілометрів паркану. Його висота два метри, він обтягнутий колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри. Починається паркан ще на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Село Розсипне Троїцької об’єднаної територіальної громади знаходиться за 200 кілометрів від лінії розмежування. У селі проживають 350 осіб. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон навпростець.

Колючий дріт та камери: На кордоні з РФ збудували сто кілометрів паркану 01

"Укріпили, бачите й камери стоять, й рів, дріт. Раніше ходили до родичів, у мене сестра за 7 кілометрів живе. Тепер треба їхати за 500 кілометрів до Харкова", — розказує місцева жителька Любов Дмитрієва.

Колючий дріт та камери: На кордоні з РФ збудували сто кілометрів паркану 02

Протитранспортний рів та контрольно-слідова смуга, які облаштовані на кордоні, допомагають відслідкувати та затримати порушників кордону. Втримати наступ вони не зможуть.

"Даний комплекс нам не допоможе втримати важку техніку у разі її наближення до державного кордону, але допоможе виграти час. Тобто оператор комплексу буде бачити наближення важкої техніки та сповістить чергові сили та засоби, резерви прикордонного підрозділу, проінформує підрозділи збройних сил України", - розказала речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, аби захистити кордон Луганської області від вторгнення Російської Федерації, особового складу збройних сил та техніки вистачить.

"Ветеранів АТО на сьогодні орієнтовно 400 тисяч людей. Нехай частина, буквально 30% піде знову захищати батьківщину. Також ми проводимо збори тероборони, і якщо треба буде, вони будуть виконувати певні завдання, які ми їм будемо ставити, не буду говорити які, але тренування проходять, люди чітко розуміють, що вони повинні робити", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
я думал что ошибочно кликнул не на ту новость ..но нет перечитал правильно а смотрю на фото и ничего не понимаю ..Этот шутка типа никакого забора и камер там нет ..деньги как всегда освоили ..а камеры мыши сьели ,а проволка поржавела
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27.12.2021 12:55
+16
Чёто тоже не впитал - это новостной стёб, что ли?
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27.12.2021 13:00
+16
Оце фото за посиланням на джерело. Не вистачає рова з крокодилами.
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27.12.2021 13:12
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Что авиация?
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28.12.2021 02:27 Відповісти
О ,...так критикували Яценюка.....,а тепер і такій границі радуються ...
це яким треба було бути тормозом, щоб лити стільки бруду на Яценюка????
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27.12.2021 20:52 Відповісти
Це і є частина того проекту
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27.12.2021 22:44 Відповісти
Нужно заминировать всю границу!
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27.12.2021 20:57 Відповісти
Хорошая штука такой забор---как бы смешно не казалось. Дело ведь не в заборе---а от кого забор. Здесь конечно логично. Но есть сюрпрайз. 100 км отлично. Только вот осталось 1900км границы без забора. Сухопутная граница с братанами ведь 2000 км! Это не шутки. Надо давно вводить визовый режим.
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27.12.2021 21:19 Відповісти
Згідно Вікіпедії, стіна Яценюка в 2020 була готова на 40%
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27.12.2021 22:45 Відповісти
правильно.
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27.12.2021 22:51 Відповісти
Позорище. Надеюсь клоун посадит пороха а после посадят зелю, хотя увы мои соплеменники в подавляющем числе думают не мозгами и новостными ресурсами как и кацапы, жалко Украину не повезло с народом, он уже немного научился бороться за свои права, но у него нет мозгов что с этим делать.
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27.12.2021 23:22 Відповісти
15 камер на 100 км колючої проволоки? Пардон, камера коштує 25$, цікаво скільки витратили на забор. Кого вона має зупиняти? мігрантів чи російські танки?
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27.12.2021 23:35 Відповісти
камер мало. Вдоль всей Рашкинской и Беларусккой границы должны 24 часа в сутки украинские разведовательные дроны летать и мониторить обстановку. ведь с высоты видно гораздо дальше. А колючка и камеры на ней-это больше для того чтобы остановить нелегальную миграцию
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28.12.2021 01:05 Відповісти
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