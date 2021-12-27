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Громадянин Нігерії вплав намагався перетнути українсько-словацький кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Щоб потрапити в Словаччину, громадянин Нігерії стрибнув в річку Уж, але вибратися на берег довелося допомагати прикордонникам Чопського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора під ранок прикордонний наряд відділення "Паладь Комарівці" помітив рух невідомої особи в бік кордону. Військовослужбовці одразу сповістили до прикордонного підрозділу та висунулись для його затримання.

Порушник встиг подолати загороджувальний паркан та рухався у напрямку річки Уж, якою проходить кордон зі Словаччиною.

Побачивши прикордонників, не зважаючи на холодну погоду, чоловік стрибнув у річку. Але він одразу зрозумів, що погарячкував, адже глибина річки та швидкість течії виявилися не такими як він собі уявляв і дістатися протилежного берега в таку пору року йому абсолютно не під силу. Тож порушник спробував повернутися назад, прикордонникам довелося йому допомагати вибратися на берег.

Правоохоронці швидко доставили відчайдуху до підрозділу, знайшли йому сухий одяг та взуття. Порушник жодних документів з собою не мав та розповів, що він є громадянином Нігерії, деякий час працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися країн ЄС. У двох наплічниках чоловіка знаходились 900 євро, ноутбук, планшет, мобільні телефони та інші речі. Наразі прикордонники перевіряють правдивість слів затриманого, проводять перевірочні заходи, зокрема по встановленню його особи.

Іноземець буде притягнутий до адмінвідповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" КУпАП. Рішення у справі ухвалюватиме суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колючий дріт та камери: На кордоні з РФ збудували сто кілометрів паркану. ФОТО

Громадянин Нігерії вплав намагався перетнути українсько-словацький кордон, - Держприкордонслужба 01
Громадянин Нігерії вплав намагався перетнути українсько-словацький кордон, - Держприкордонслужба 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
сом чернобыльский настолько мутировал, что начал курить и представляться гражданином Нигерии..
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27.12.2021 13:16
+7
Погано вибрав пору року , бо зараз сніг і на снігу його добре видно 😁
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27.12.2021 13:21
+5
поймали и поставили на военский учет
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27.12.2021 13:38
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сом чернобыльский настолько мутировал, что начал курить и представляться гражданином Нигерии..
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27.12.2021 13:16 Відповісти
Виявляється в Нігерії теж є моржі.
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27.12.2021 13:16 Відповісти
йому здалося що це Лімпопо
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27.12.2021 16:16 Відповісти
Погано вибрав пору року , бо зараз сніг і на снігу його добре видно 😁
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27.12.2021 13:21 Відповісти
Чего то на фотке не видно что он побывал в холодной воде. Даже рюкзаки сухие... Может он просто сфоткаться захотел?)
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27.12.2021 13:26 Відповісти
ТО его потом погранцы макали, чоб правду говорил.
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27.12.2021 13:35 Відповісти
Это он на фото сало.. сало... салидолом намазался.
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27.12.2021 18:11 Відповісти
Оно конечно, крокодилы то у нас в реке нее водятся.
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27.12.2021 13:37 Відповісти
поймали и поставили на военский учет
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27.12.2021 13:38 Відповісти
И чипировали сразу!
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27.12.2021 14:09 Відповісти
Отдайте этого нигерийского моржа картофельному *************, он там из них отряды камикадзе формирует, будут на НАТу нападать.
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27.12.2021 14:08 Відповісти
от ..загорелый...только собачку раздразнил...
географию бы надо было сперва почитать...и климатические условия проверить...морж хренов...
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27.12.2021 14:41 Відповісти
какой позор для этих африканцев: чёрные люди, неспособные навести порядок у себя дома, бегут к ненавидимыми ими белым европейцам ради миски похлёбки
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27.12.2021 14:57 Відповісти
Шо, так по бананах соскучился!
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27.12.2021 15:39 Відповісти
Не всякий нигериец доплывёт до середины речки Уж.
(Н.В.Гоголь)
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27.12.2021 16:04 Відповісти
Всех негров в Африку, там тепло и обезьяны.
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27.12.2021 16:15 Відповісти
Вночі в Ужгороді -14 було))) Може нігерієць думав, що то тропічна річка))
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28.12.2021 00:17 Відповісти
Ніл з крокодилами видався райською місциною.
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28.12.2021 03:01 Відповісти
 
 