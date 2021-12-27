Громадянин Нігерії вплав намагався перетнути українсько-словацький кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО

Щоб потрапити в Словаччину, громадянин Нігерії стрибнув в річку Уж, але вибратися на берег довелося допомагати прикордонникам Чопського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора під ранок прикордонний наряд відділення "Паладь Комарівці" помітив рух невідомої особи в бік кордону. Військовослужбовці одразу сповістили до прикордонного підрозділу та висунулись для його затримання.

Порушник встиг подолати загороджувальний паркан та рухався у напрямку річки Уж, якою проходить кордон зі Словаччиною.

Побачивши прикордонників, не зважаючи на холодну погоду, чоловік стрибнув у річку. Але він одразу зрозумів, що погарячкував, адже глибина річки та швидкість течії виявилися не такими як він собі уявляв і дістатися протилежного берега в таку пору року йому абсолютно не під силу. Тож порушник спробував повернутися назад, прикордонникам довелося йому допомагати вибратися на берег.

Правоохоронці швидко доставили відчайдуху до підрозділу, знайшли йому сухий одяг та взуття. Порушник жодних документів з собою не мав та розповів, що він є громадянином Нігерії, деякий час працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися країн ЄС. У двох наплічниках чоловіка знаходились 900 євро, ноутбук, планшет, мобільні телефони та інші речі. Наразі прикордонники перевіряють правдивість слів затриманого, проводять перевірочні заходи, зокрема по встановленню його особи.

Іноземець буде притягнутий до адмінвідповідальності за ст. "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" КУпАП. Рішення у справі ухвалюватиме суд.

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