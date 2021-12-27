Прибічник "русской весны", націоналіст Просвірнін голим випав з вікна у центрі Москви. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Єгор Просвірнін загинув на місці. Йому було 35 років.
Першими про його смерть повідомили телеграм-канали, згодом інформацію підтвердили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Просвірнін випав з вікна орендованої квартири на Тверському бульварі у Москві. На ньому не було одягу.
За інформацією телеграм-каналу "112", спочатку Просвірнін викинув у вікно ніж та газовий балончик. Також цей канал повідомляє, що сусіди чули, як у квартирі сварилися. А сам Просвірнін міг перебувати у стані наркотичного сп’яніння.
Просвірнін - засновник російського націоналістичного видання "Спутник и погром". Він активно підтримував окупацію Криму та бойові дії росіян на Донбасі. У 2017 році "Спутник и погром" було заблоковано за вимогою Генпрокуратури РФ через пропаганду ідей національної та релігійної ворожнечі. Наступного року видання оголосило про закриття.
У 2016 році Просвірнін разом з письменником Едуардом Лімоновим та терористом Ігорем Гіркіним оголосив про створення органіхації "Комітет 25 січня". Згодом її перейменували у "Загальноросійський національний рух". Організація припинила своє існування фактично після створення.
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"У всех прохожих на виду
Возьму и грохнусь оземь.
Ну, в гипс я точно попаду,
Вот бы отлили в бронзе!
Какой я к славе путь нашел!
Трах-бах - и я персона!
Все потому, что если что -
Я прыгаю с балкона!"
А, взагалі, то могли бути, і вірмени, до яких він презирливо відносився, і Кадиров ...
В самогубство не вірю. Без штанів самі життя не закінчують. ІМХО
Голый Просвирин на крыше сидел
Был бы он бабочкой -
Он полетел
Сзади подкрался с дубинкою кто-то...
Вот и сбылася мечта идиота!!!
https://www.facebook.com/yegorprosvirnin/posts/954052432184272
Как вы лодку назовётe
"Егор Александрович Просвирнин родился во Владивостоке, в семье военного моряка"
https://lurkmore.to/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BD
Неплохо платили, раз жил на Тверском бульваре, особенно если ничем не брезговать.
Был бы скромнее, сховался бы в Абхазии, в пещере, может, остался бы и жив сей бывший "блогер".
Из какого же г*вна черпали идеологов "новороссии", уму непостижимо.
Впрочем чего стоит один бывший гауляйтер, то есть губернатор Донбасса, Губарев.
Ряженые уголовники. Ряженые в артифакты садисты.
Губарев еще жив?
Кто-нибудь верит в самоубийство?