Розвідувальний літак ВПС США RC-135V моніторив ситуацію на Донбасі. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Американський літак-розвідник Boeing RC-135V Rivet Joint з позивним HOMER19 Повітряних сил США здійснив політ над Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані радара, опубліковані польським спотером з ніком 360°Radar у твіттері.
Літак радіолектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint піднявся у повітря з авіабази Ханья на грецькому острові Крит у Середземному морі вранці 27 грудня, інформує Мілітарний.
Близько 9-ї години ранку він дозаправився над Чорним морем і почав моніторинговий польот над Україною.
Топ коментарі
+11 piligrim
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+10 Андрей Лавриненко e607e4e3
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+7 Роман Кокоровець
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На Заході не можуть зрозуміти чого Зеленський з Єрмаком лізуть поперед батька в пекло з імпіментацією омріяною Путіним формулою Штанмайєра - яка руйнує незалежність та суверинітет України - до початку перемовин США та Росії
про прилетающие подарки от пиндоса-Санты.