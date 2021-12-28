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Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Полтаві завершилося зведення нового спортивно-видовищного комплексу "Акварена", який став найбільшим спортивним об’єктом області.

Про це повідомляє Полтавська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей спорткомплекс є унікальним для області. Він розроблений на основі стандартів та правил проведення змагань міжнародної Федерації плавання FINA та відповідає усім вимогам доступності. У ньому зможуть тренуватися спортсмени у складі олімпійської та паралімпійської збірних команд. Також тут проводитимуть міжнародні змагання.

За площею вся будівля розміром з футбольне поле – понад 7,8 тис. метрів квадратних.

Спортивно-видовищний комплекс "Акварена" добудований за програмою "Велике будівництво". До цього він 10 років був класичним довгобудом: його то будували, то відмовлялися від цієї ідеї, то по кілька разів передавали з балансу області на місто й навпаки.

У межах програми Полтавщина отримала державну субвенцію у розмірі 105 млн на відновлення будівництва. Будівельні роботи завершили менше ніж за рік.

Спорткомплекс поєднує три басейни для плавання в одній споруді: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий.

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Також тут облаштували тренажерну та спортивну зали, тренерські приміщення, сучасні душові й санвузли, конференц-зал, офісні та службові приміщення, роздягальні, кабінети лікаря, косметолога і масажиста, SPA-зону, кімнати відпочинку та персоналу.

Раніше в області не було 50-метрового спортивного басейну закритого типу. Через це спортсмени тренувалися у басейні відкритого типу, скорочуючи тренування в холодну пору.

Будівництво цього спортивного об'єкта – це можливість розвивати на Полтавщині щонайменше п’ять видів спорту: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські та паралімпійські види спорту), єдиноборства, такі як дзюдо, греко-римська та вільна боротьба й інші.

Нагадаємо, за програмами "Велике будівництво" та "Здорова Україна" в Україні оновили та збудували уже 193 стадіони та 25 басейнів.

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Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА 01
Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА 02
Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА 03
Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА 04
Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
під час війни треба, мабуть, армію озброювати, а не басейни будувати.
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28.12.2021 10:14
+8
А для ватников , которые русских братьев ждут, вообще замечательная новость! Зачем нам ПВО ???Давай спортплощадки!!!
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28.12.2021 10:12
+8
Хотелось бы уточнить
Так , по программе Оманского или , таки за деньги налогоплательщиков ?
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28.12.2021 10:13
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Дуже гарна новини. Для дітей та молоді.
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28.12.2021 10:02 Відповісти
А для ватников , которые русских братьев ждут, вообще замечательная новость! Зачем нам ПВО ???Давай спортплощадки!!!
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28.12.2021 10:12 Відповісти
Перших потрібно рострілять панікерів.
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28.12.2021 10:16 Відповісти
ну так расстреляй своих родителей что они тебя тупого на свет родили!
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28.12.2021 10:21 Відповісти
«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову» (с) Ліна Костенко

Почніть з себе.
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28.12.2021 10:28 Відповісти
Зеленожопая консерва говорящая про украински- это, канеха, большой "патриот" Украины. Поддерживая врага страны, сдающего Украину врагу на каждом шагу, ты- такой же враг страны, поэтому не кизди тут про мову, говнюк.
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28.12.2021 11:12 Відповісти
Як же по -кацапськи звинувачувать всіх і називать ворогами. Мабуть , за Зеленського голосував.
Він так класово Порошенка ненавидить. Бо до його рівня ніколи не дотягне.
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28.12.2021 11:16 Відповісти
И от того что в голове каша! тоже
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28.12.2021 13:09 Відповісти
Ну давай просрем молодеж, которая с спортивных площадок перейдет в подворотни. Через 5 лет кого будешь на срочку призывать?? И так через одного освобождение от физкультуры, давайте сверху еще солей накинем. И будем карать геев-москалив.
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28.12.2021 10:22 Відповісти
Ты проживи эти % лет с тем что ты навыбирал!!
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28.12.2021 13:00 Відповісти
Ты подсвечник держал ?? Я не голосовал не одного из этих пидоров. Выборы без выбора. В сортах говна не разбираюсь
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28.12.2021 13:32 Відповісти
За Путина наверное голосоваьл. Да дядя!
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28.12.2021 20:55 Відповісти
мда, что Вата, что вышивата. Собрать бы Вас где-не будь под Марьенкой вместе и устроить "Игру в Кальмара"
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29.12.2021 09:44 Відповісти
ага . только не каждое дите и не любая молодь сможет себе позволить поплавать в новом бассейне . будем как и прежде плавать в старом Спартаке
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28.12.2021 10:52 Відповісти
Оце сюди хай записуються баби щоб витратити тисячу Голоборотька. А після утримувати все це за
за рахунок пенсій. Там 1000 гр. не обійдешся.
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28.12.2021 10:07 Відповісти
Тобто, нашій молоді це не потрібно? Ви обжерлися шоколадом і заняття фізичною культурою і вам не завадять.
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28.12.2021 10:15 Відповісти
А ты обжерся кремлевским дерьмом, и шо? Не финансировать армию- а строить спорткомплексы во время войны, когда есть реальная угроза массированного вторжения, наверно, чтобы казачки там потом развлекались, это сильно патриотично! Да, и стадионы и бассейны и спорткомплексы стране нужны, но какая суровая необходимость есть сейчас в этом? Зеленогнойные на этом натырили кучу бабла, иначе бы никто ничего и никогда из этой шушары не делал, если начнется открытая война- они с этим наворованным баблом смоются, а ты, мразь, будешь тут раком стоять перед кацабами, и смотреть только издалека на этот комплекс , потому как ты для руцких- третий сорт, а не человек. Хотя я понимаю- что тебе, рабу, как раз это нравится . Лижи и дальше зад гринпоцу , но только потом, падаль, не ори- что тебя, урода, кто-то ценой своей жизни должен защищать.
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28.12.2021 11:21 Відповісти
Хотелось бы уточнить
Так , по программе Оманского или , таки за деньги налогоплательщиков ?
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28.12.2021 10:13 Відповісти
під час війни треба, мабуть, армію озброювати, а не басейни будувати.
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28.12.2021 10:14 Відповісти
Чудове місце для поширення ковіду
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28.12.2021 10:14 Відповісти
І що? Ціни будуть на відвідування зазмарними і всюди комерсанти будуть
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28.12.2021 10:14 Відповісти
хорошо тратить бюджетные деньги, когда они есть. Комплекс красивый, тут не поспоришь. Оправданы ли траты? Но кто об этом думает когда везде большое крадивныцтво
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28.12.2021 10:16 Відповісти
мегадостижение. страшно представить, сколько украли на нем.
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28.12.2021 10:16 Відповісти
Якби нічого не будували, то й не крали б, як раніше. Але ж будують падлюки.
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28.12.2021 10:20 Відповісти
Читаєш коментарі, і стає сумно від того скільки у нас дебілів.... Війна, Зеленський.... А ви не подумали , що нам полтавчанам цей об'єкт необхідний з точки зору спорту для молоді?! Неадекватні істоти - ВСЕ перетягують в політичну площину
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28.12.2021 10:41 Відповісти
Аби кацапам не дісталось. А так зашибісь.
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28.12.2021 10:47 Відповісти
Якби будували у мирний час, за податки які зібрані в Полтаві - то на здоров'я! Але зараз весь світ у напруженні чекає чи бомбитиме Х-ло Україну, зелена пліснявка замість розбудови армії стеле асфальт для загарбників і нашим захисникам вже два з половиною роки не збільшують платню!!! Чи є кому пишатися Донбас Ареною зараз в окупації, ви не замислюєтесь???
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28.12.2021 11:17 Відповісти
тошно тупым кугутам и отвечать...
та и нет смысла - у него ж телевизор с Г+Г на том месте где мозК должен быть...
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28.12.2021 11:09 Відповісти
существо, ты за мэра Полтавы голосовало, животное?
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28.12.2021 11:10 Відповісти
Чувак, не парся - 90% місцевої фауни - російські боти, які засирають нашу владу, або місцеві люмпени, які ввесь день строчать "зелена пліснява" і збирають лайки - це верх їхньої самореалізації.
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28.12.2021 12:13 Відповісти
Ворсклу хлоруватимуть.
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28.12.2021 10:48 Відповісти
там вода мыться не возможно как и в кривом роге мыло не смыть я там жил год..
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28.12.2021 11:52 Відповісти
Спасибо ПРЕЗИДЕНТ!!!!!!!!
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28.12.2021 11:10 Відповісти
Очередное "большое *********"?
1. Что-то не увидел еще два бассейна
2. Что-то не увидел спортзал.
3. В комплексе с бассейнамИ (?) ставить кардиотренажеры - верх дебилизма.
4. Комплекс рассчитан на какую нагрузку? Т.е. сколько там одновременно могут заниматься человек? Парковка максимум на 40 авто, отсюда и вопрос ...

Ну вот почему? Ну ведь хочется похвалить хоть за что-то ... Так нет, все через жопу! Это не касаясь качества работ, сроков и цен. А если в это углубиться, то окажется, что это уже не просто "большое *********", а чистейший воды криминал с традиционным воровством и откатами.
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28.12.2021 11:20 Відповісти
Зе 3д макс где пруфы
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28.12.2021 11:51 Відповісти
Удивительные долбодятлы - построено всего 2, остальные отремонтированы, может быть... Ну кто-же уточнять будет...
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28.12.2021 15:06 Відповісти
Куда пускают средства

Наверное для оккупантов вместо обороны
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30.12.2021 20:56 Відповісти
 
 