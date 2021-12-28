Зведення найбільшого в області спорткомплексу завершено у Полтаві, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Полтаві завершилося зведення нового спортивно-видовищного комплексу "Акварена", який став найбільшим спортивним об’єктом області.
Про це повідомляє Полтавська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цей спорткомплекс є унікальним для області. Він розроблений на основі стандартів та правил проведення змагань міжнародної Федерації плавання FINA та відповідає усім вимогам доступності. У ньому зможуть тренуватися спортсмени у складі олімпійської та паралімпійської збірних команд. Також тут проводитимуть міжнародні змагання.
За площею вся будівля розміром з футбольне поле – понад 7,8 тис. метрів квадратних.
Спортивно-видовищний комплекс "Акварена" добудований за програмою "Велике будівництво". До цього він 10 років був класичним довгобудом: його то будували, то відмовлялися від цієї ідеї, то по кілька разів передавали з балансу області на місто й навпаки.
У межах програми Полтавщина отримала державну субвенцію у розмірі 105 млн на відновлення будівництва. Будівельні роботи завершили менше ніж за рік.
Спорткомплекс поєднує три басейни для плавання в одній споруді: основний довжиною 50 метрів, тренувальний 25-метровий та фізкультурно-оздоровчий.
Також тут облаштували тренажерну та спортивну зали, тренерські приміщення, сучасні душові й санвузли, конференц-зал, офісні та службові приміщення, роздягальні, кабінети лікаря, косметолога і масажиста, SPA-зону, кімнати відпочинку та персоналу.
Раніше в області не було 50-метрового спортивного басейну закритого типу. Через це спортсмени тренувалися у басейні відкритого типу, скорочуючи тренування в холодну пору.
Будівництво цього спортивного об'єкта – це можливість розвивати на Полтавщині щонайменше п’ять видів спорту: спортивне плавання, водне поло, синхронне плавання, плавання серед спортсменів з інвалідністю (дефлімпійські та паралімпійські види спорту), єдиноборства, такі як дзюдо, греко-римська та вільна боротьба й інші.
Нагадаємо, за програмами "Велике будівництво" та "Здорова Україна" в Україні оновили та збудували уже 193 стадіони та 25 басейнів.
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Почніть з себе.
Він так класово Порошенка ненавидить. Бо до його рівня ніколи не дотягне.
за рахунок пенсій. Там 1000 гр. не обійдешся.
Так , по программе Оманского или , таки за деньги налогоплательщиков ?
та и нет смысла - у него ж телевизор с Г+Г на том месте где мозК должен быть...
1. Что-то не увидел еще два бассейна
2. Что-то не увидел спортзал.
3. В комплексе с бассейнамИ (?) ставить кардиотренажеры - верх дебилизма.
4. Комплекс рассчитан на какую нагрузку? Т.е. сколько там одновременно могут заниматься человек? Парковка максимум на 40 авто, отсюда и вопрос ...
Ну вот почему? Ну ведь хочется похвалить хоть за что-то ... Так нет, все через жопу! Это не касаясь качества работ, сроков и цен. А если в это углубиться, то окажется, что это уже не просто "большое *********", а чистейший воды криминал с традиционным воровством и откатами.
Наверное для оккупантов вместо обороны