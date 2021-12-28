На фасаді Тернопільської облради вивісили гігантський банер з портретом Бандери. ФОТО

1 січня до Дня народження Степана Бандери в Тернополі пройде смолоскипна хода.

Про це повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко, передає Цензор.НЕТ.

"Банер, на якому зображений портрет лідера української нації, керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери, для привернення уваги населення Тернопільської області до відзначення Дня народження Провідника та Героя України, за моїм розпорядженням, розмістили на адміністративній будівлі Тернопільської обласної ради!" - розповів він.

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"1 січня ми відзначатимемо 113-ту річницю від Дня народження Степана Бандери. Цього дня о 16:30 год. в Тернополі розпочнеться традиційна смолоскипна хода. Збір біля стадіону ім. Р. Шухевича", - додав політик.

"Теоретик українського націоналістичного руху XX століття Степан Бандера народився у 1909-му році на Івано-Франківщині. Його життя обірвалося в досить молодому віці та пам’ять про нього живе у наших серцях. Переконаний, саме на таких постатях, як Степан Бандера повинні зростати наші діти! Нагадаю, Тернопільська обласна рада закликала Президента повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Степану Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу", - наголосив Головко.