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Бандера (190) історія (1046) облрада (269) Тернопіль (290) Головко (10) банер (20)

На фасаді Тернопільської облради вивісили гігантський банер з портретом Бандери. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

1 січня до Дня народження Степана Бандери в Тернополі пройде смолоскипна хода.

Про це повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко, передає Цензор.НЕТ.

"Банер, на якому зображений портрет лідера української нації, керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери, для привернення уваги населення Тернопільської області до відзначення Дня народження Провідника та Героя України, за моїм розпорядженням, розмістили на адміністративній будівлі Тернопільської обласної ради!" - розповів він.

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"1 січня ми відзначатимемо 113-ту річницю від Дня народження Степана Бандери. Цього дня о 16:30 год. в Тернополі розпочнеться традиційна смолоскипна хода. Збір біля стадіону ім. Р. Шухевича", - додав політик.

"Теоретик українського націоналістичного руху XX століття Степан Бандера народився у 1909-му році на Івано-Франківщині. Його життя обірвалося в досить молодому віці та пам’ять про нього живе у наших серцях. Переконаний, саме на таких постатях, як Степан Бандера повинні зростати наші діти! Нагадаю, Тернопільська обласна рада закликала Президента повернути звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Степану Бандері за незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну Українську державу", - наголосив Головко.

На фасаді Тернопільської облради вивісили гігантський банер з портретом Бандери 01
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Топ коментарі
+33
Кацап, запомни - если ты бухаешь 1 Января, ты отмечаешь день рождения Степана Бандеры! Слава Украине!
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28.12.2021 10:54
+30
Шана тернопільчанам !!!
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28.12.2021 10:52
+25
Батька наш Бандера, Україна - мати !

Козаки підростають...

https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc&lc=UgylRPS4zD1NMJJa9Kp4AaABAg.9UYM9ZcXSr79VmOxBg97Az
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28.12.2021 10:53
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Шана тернопільчанам !!!
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28.12.2021 10:52 Відповісти
Батька наш Бандера, Україна - мати !

Козаки підростають...

https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc&lc=UgylRPS4zD1NMJJa9Kp4AaABAg.9UYM9ZcXSr79VmOxBg97Az
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28.12.2021 10:53 Відповісти
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28.12.2021 11:14 Відповісти
Кацап, запомни - если ты бухаешь 1 Января, ты отмечаешь день рождения Степана Бандеры! Слава Украине!
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28.12.2021 10:54 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.12.2021 10:55 Відповісти
Бл на 2 хвилини не встиг🥺
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28.12.2021 10:57 Відповісти
От так. Тримай очко в кулаці.
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28.12.2021 11:27 Відповісти
Як писав тут хтось на форумі: -"Кацапе,москалику,підіймаючи келих вина чи стакан самогону Ти Вітаєш Степана Бандеру з Днем Народження!!!😉
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28.12.2021 10:56 Відповісти
А хто це на фоні портрета Бандери з таким придурковатим виразом обличчя?Хіба не було світдини без посторонніх предметів?..
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28.12.2021 10:56 Відповісти
То, мабуть, негр-хфашист із НАТО....
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28.12.2021 11:00 Відповісти
Ні, то распятий мальчік в струсіках
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28.12.2021 14:29 Відповісти
А новину прочитати можна, чи "чукча не чітатєль"?
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28.12.2021 11:02 Відповісти
Майбутній депутат!
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28.12.2021 11:12 Відповісти
молодці- чекаєм підгороння дуп у лаптеногих- скабеева давай тявкай-
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28.12.2021 10:56 Відповісти
Смолоскипи горітимуть і в московії після цієї новини
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28.12.2021 10:57 Відповісти
Уявляю,як вата зубами скрегоче!
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28.12.2021 10:57 Відповісти
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры. Будем надеяться что нынешний посол не такой придурок как его предшественники.

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28.12.2021 10:57 Відповісти
А Голодомор он не осудил ?
Вот вам честность израильтян. И "гуманизм". И "человечность".
А также "толерантность", проявляемая лишь к **********.
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28.12.2021 11:15 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!

Московит помни, ВЫПИЛ 1 ЯНВАРЯ - ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНА БАНДЕРЫ!
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28.12.2021 10:57 Відповісти
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28.12.2021 11:07 Відповісти
ФСБ на заметку,- бухающие росияне 1 января за Украину и против росии! На " карандаш" из всех! 1 января в рАсии ВСЕ должны быть трезвыми!😅
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28.12.2021 11:09 Відповісти
Тернопільчанам Слава..Тричі!!!
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28.12.2021 11:11 Відповісти
Молодцы!!!!! А в ДНЕПРЕ МОЖНО???? Я тоже хочу!!
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28.12.2021 11:13 Відповісти
В Дніпрі ще й Бєню повішайте.
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28.12.2021 11:30 Відповісти
але Бєню на ялинку.
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28.12.2021 11:45 Відповісти
Пройшли ходою і на тому все.
А справжні бандерівці відомі не маршами зі смлоскипами,
а реальними справами, від яких у більшовиків мурашки по спині ішли.
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28.12.2021 11:14 Відповісти
Зря Ви так.Від цієї ходи з смолоскипами ой як у рАсіян срака підгорає!
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28.12.2021 11:19 Відповісти
Від цієї ходи у Скабєєвої слина тече.
Вона матиме чудовий відеоматеріал для заяв про "украінскій фашізм".
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28.12.2021 11:29 Відповісти
Нічччого вона нового не придумає.А на її "мечты" якось ( цензор🤬)А папірцем з чудовим відеоматеріалом хай сраку путіну підитре.!
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28.12.2021 12:22 Відповісти
хороший баннер . тем более у него ДН скоро
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28.12.2021 11:16 Відповісти
Степане Андрійовичу,тут моцкалі питають,як їм доїхати до штабу Романа Шухевича?Кажуть що дуже хочуть бачити генерала?

Скільки їх?П*ятеро Пане Степане...тоді кожному налий літру горілки...якщо виживуть,то наші хлопці...
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28.12.2021 11:18 Відповісти
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28.12.2021 11:20 Відповісти
Батько наш Бандера, Україна - Мати !

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28.12.2021 11:20 Відповісти
Ну конечно.В Киеве есть проспект😂😂😂🌷
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28.12.2021 11:33 Відповісти
Абсолютно плевать на мнение ублюдков.Я обычно смеюсь над коцапскими проксенышами,стесняющихся своей тряпки😂🌷
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28.12.2021 12:28 Відповісти
https://youtu.be/ATV6fC0U5lI..Тарас Чубай...буде нам з тобою що згадати...
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28.12.2021 11:23 Відповісти
"..в Тернополе пройдет факельное шествие.."

а на Масковии - фекальное
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28.12.2021 11:32 Відповісти
____________СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !_____________

І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!

СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
___
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28.12.2021 14:37 Відповісти
Слава Україні! Слава Бандері Степану Андрійовичу! Героям Слава!
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28.12.2021 14:50 Відповісти
кацапы, 1 января вы тоже празднуете День рождения Бандеры С.А.
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28.12.2021 14:52 Відповісти
 
 