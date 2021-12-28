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Півтора метра снігу випало у високогір’ї Карпат. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У високогір’ї Карпат випало півтора метра снігу. Для забезпечення проїзду дорожні служби застосовують снігоочисні самохідні роторні установки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу автомобільних доріг (САД) в Івано-Франківській області.

Тим часом, синоптики прогнозують у Карпатах хмарну погоду. Температура повітря - до 6 градусів морозу. У зв’язку з продовженням снігопадів та хуртовини зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). На дорогах збережеться ожеледиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики прогнозують сильні снігопади в Україні та попереджають про можливість відключення світла

Диспетчери та керівники Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області відстежують ситуацію на дорогах у режимі онлайн на всіх напрямках через камери відеоспостереження та дані GPS- трекерів.

Півтора метра снігу випало у високогір’ї Карпат 01
Півтора метра снігу випало у високогір’ї Карпат 02
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Спасибі дорожникам.
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28.12.2021 12:18 Відповісти
До цензора - "півтора МЕТРИ снігу...". Вивчіть українську нарешті!
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28.12.2021 12:30 Відповісти
Їм іврит не піддався , а ти хочеш українську мову щоб вивчили.
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28.12.2021 12:47 Відповісти
Пора любителям в Карпати .
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28.12.2021 13:13 Відповісти
Яка краса!
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28.12.2021 14:26 Відповісти
 
 