Півтора метра снігу випало у високогір’ї Карпат. ФОТО

У високогір’ї Карпат випало півтора метра снігу. Для забезпечення проїзду дорожні служби застосовують снігоочисні самохідні роторні установки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу автомобільних доріг (САД) в Івано-Франківській області.

Тим часом, синоптики прогнозують у Карпатах хмарну погоду. Температура повітря - до 6 градусів морозу. У зв’язку з продовженням снігопадів та хуртовини зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). На дорогах збережеться ожеледиця.

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Диспетчери та керівники Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області відстежують ситуацію на дорогах у режимі онлайн на всіх напрямках через камери відеоспостереження та дані GPS- трекерів.



