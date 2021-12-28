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Півтора метра снігу випало у високогір’ї Карпат. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У високогір’ї Карпат випало півтора метра снігу. Для забезпечення проїзду дорожні служби застосовують снігоочисні самохідні роторні установки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу автомобільних доріг (САД) в Івано-Франківській області.
Тим часом, синоптики прогнозують у Карпатах хмарну погоду. Температура повітря - до 6 градусів морозу. У зв’язку з продовженням снігопадів та хуртовини зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). На дорогах збережеться ожеледиця.
Диспетчери та керівники Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області відстежують ситуацію на дорогах у режимі онлайн на всіх напрямках через камери відеоспостереження та дані GPS- трекерів.
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