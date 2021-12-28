У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
На державному підприємстві "Антонов" у Києві представили перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р.
Заходи з нагоди викатки літака відбулися у вівторок, 28 грудня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Міністр оборони Олексій Резніков під час огляду літака зазначив, що Україна створенням Ан-178-100Р доводить, що українці вміють себе захищати.
"Всі ми в дитинстві мріяли бути льотчиками, літати, але найскладніше збудувати літак. Мені здається, що символічним є те, що Україна демонструє свою обороноздатність завдяки об'єднаним зусиллям. Ця синергія і є запорукою нашої перемоги", - сказав міністр.
Він підкреслив, що цих літаків буде випущено не лише три, як передбачено контрактом для Збройних сил України. "Їх буде більше", - заявив Резніков.
"Сьогодні ми демонструємо, що ми вміємо будувати, вміємо літати і вміємо себе захищати", - підкреслив міністр.
У свою чергу заступник головнокомандувача України генерал лейтенант Сергій Мойсюк зауважив, що Збройні сили України потребують сучасної, високотехнологічної, надійної і простої в користуванні військової техніки.
"Адже така техніка підвищує наші спроможності, збільшує нашу стійкість та наближає нас до перемоги. Даний літак є представником техніки, яка нам потрібна. Я впевнений, що цей літак буде своєчасно поставлений в ЗСУ і пілоти Повітряних сил ЗСУ будуть використовувати його на благо нашої перемоги", сказав він.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук запевнив, що Повітряні сили готові до прийому першого за роки незалежності України літака - Ан-178-100Р.
"Нам потрібно ще нелегкий шлях пройти - підготувати особовий склад пілотів на цей літак, нам потрібно підготувати інженерно-технічний склад для того, щоб ми могли освоювати, ремонтувати і виконувати завдання", - додав він і запевнив, що цей шлях буде швидко подолано.
Літак Ан-178-100Р призначений для перевезення людей (до 100 осіб), техніки, вантажу; десантування спеціальної техніки та парашутистів; а також медичної евакуації поранених та постраждалих.
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"Антонов" підтвердив - двигун для Ан-178-100Р закуповувався у компанії пов'язаній з РФ
А ще є резервний двигун-генератор електроенергії. Його вмигають, коли літак знаходиться на стоянці. Або в небі, якщо екстремальна ситуація трапиться. Ось той двигун - із Росії. Але далі Антонов замінить його, бо є така можливість.
А винищувачі та бомбардувальники в умовах ******** війни- одноразові.
В Удмуртии (не в Якутии какой-нибудь) пятый час не могут найти разбившийся вертолёт, хотя пилот жив и по рации говорит, где искать.
Собрались воевать с НАТО.
лучше несколько тысяч беспилотников таких, как Байрактары.
"Серийный", значит запускают конвейер по производству этих красавцев?
На самом деле желающие на такие самолеты есть. Их не устраивают условия. Готовы на лизинг или оплату при получении товара.
Далі буде.
"Копейку" возвращать на конвейер не планируют ?
А "Оку" ?
Що тільки Зе клоуни не роблять щоб попіаритись і відосік зняти
Аэродинамический шашлык - они будут продвигаться вдоль фюзеляжа,
пока их не затянет в движки.
Це не новий літак, а випущений у 2016 році за часів Пороха Ан-178 з бортовим номером UR-EXP (експериментальний). Минулого року його вивели з реєстру повітряних суден України, зробили 2 додаткових двері і видають за новий. У нього навіть бортовий номер майже той самий, одну літеру замазали - UR-EX