УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5008 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
5 306 32
діти (4418) Нацполіція (13906) сурогатне материнство (26)

Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства". До складу групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства на Вінниччині: жертвами аферистів стали щонайменше 50 іноземців і громадян України. ФОТОрепортаж

За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. Викрили зловмисників співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту міграційної поліції та оперативними підрозділами поліції Києва та Харківщини. Процесуальне керівництво здійснювали працівники Офісу Генерального прокурора. Крім того, участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.

Також читайте: Справа про сурогатне материнство за підробленими документами: ексдиректор київського центру репродуктивної медицини піде під суд, - прокуратура

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро 01
Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро 02
Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро 03
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Суррогатное материнство не имеет никакого отношения к торговле людьми. Так как тут же в статье указано, что дети полноценные граждане, а не рабы какие-то.
показати весь коментар
28.12.2021 14:28
+6
И что криминального? Не поделились с сбу?
показати весь коментар
28.12.2021 14:40
+5
Это и является криминалом. Заставляют птенцов Бакланова на одну зарплату жить.
показати весь коментар
28.12.2021 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это Третьякова неполноценных детей за полцены отдает.
показати весь коментар
28.12.2021 14:13 Відповісти
нет. Это зеленкоиды проголосовали за запрет предоставления услуг суррогатного материнства для иностранцев.
Теперь, если раньше вполне официально украинки зарабатывали деньги, клиники зарабатывали деньги, иностранцы получали своих детей - то теперь все подпольно.
Зато менты могут звездочку очередную на погоны навесить.
дебилыб..
показати весь коментар
28.12.2021 20:26 Відповісти
Небось чехи накрили, а наші в догонку.
показати весь коментар
28.12.2021 14:14 Відповісти
чехи информировали - вашей крыше крышка)
показати весь коментар
28.12.2021 17:17 Відповісти
Подобные кейсы доказывают что государство по природе свое отсталое. Оно всегда преследует всё новое и современное как незаконное.
показати весь коментар
28.12.2021 14:24 Відповісти
Торгівля людьми ніколи не стане нормальним явищем, як би хтось не марив тут про нове і *******.
показати весь коментар
28.12.2021 14:27 Відповісти
Суррогатное материнство не имеет никакого отношения к торговле людьми. Так как тут же в статье указано, что дети полноценные граждане, а не рабы какие-то.
показати весь коментар
28.12.2021 14:28 Відповісти
Современным подобный кейс был бы в том случае, если бы ребенок полностью был вырощен в колбе с момента зачатия. Сначала зародыш, потом плод, ну и на финише новорожденный. Тогда бы ребенок считался собственностью лаборатории. И такое учреждение могло бы через процедуру усыновления получать прибыль. Здесь же мать продала своего ребенка. Это и есть торговля людьми. Суррогатное материнство известно с древности. Первое упоминание мы находим в Библии. Как зачала Мария науке точно неизвестно. Но сути это не меняет.
показати весь коментар
28.12.2021 16:16 Відповісти
Это не её ребенок. Она к нему не имеет никакого отношения, что подтвердит любой тест ДНК на материнство.
показати весь коментар
03.01.2022 15:33 Відповісти
Она его выносила, родила. Ребенок ее. Неважно как она зачала. генетически мы все братья. Современная наука определяет даже наличие генов неандертальцев у того или иного индивидуума. Поэтому с ее стороны имела место торговля людьми. Следователи правы.
показати весь коментар
03.01.2022 16:55 Відповісти
То что ты написал это та самая дремучесть и вера в магию. Это то о чем я пишу, когда говорю что государство отсталое. Ты ненаучен и имеешь мышление примитивных племен.
показати весь коментар
05.01.2022 10:14 Відповісти
Просуммирую тему.
1. Ребенок не раб. Он гражданин.
2. Его настоящие родители его будут растить.
3. Если ты веришь, что она настоящая мать, то она имеет право передавать ребенка, но вот тут твоя логика сбоит. Так как ты не считаешь что настоящая мать имеет право отказываться от ребенка и усынавливать его имеют право другие. Тоесть, ты против института усыновления.

Почему ты за. Потому что происходит странный магический ритуал, который запрещен твоим мировоззрением. Суррогатное материнство. А это грех, который должен преследоваться. Вот и всё. Это как проституцию называют торговлей людьми, чтобы прикрыть преследование за грех секса за деньги, который недопустим при консервативном мировоззрении. Также и здесь. Дикость и варварство.
показати весь коментар
05.01.2022 10:19 Відповісти
Но она ж его ПРОДАЛА, а не просто отказалась, и это установило следствие. Именно она является МАТЕРЬЮ, а не поставщики генетического материала. Поэтому ребенок получился как РАБ, а не ГРАЖДАНИН, его продали, он - жертва. Но сам посуди: у белокурой матери Пушкина родился арап. Но она же все равно его мать. Или другой пример: в семье рождается Даун. Он не похож ни на кого из родителей. Все Дауны от разных семей разных рас больше похожи друг на друга, чем на своих родителей. Таковы последствия генетических аномалий. Поэтому еще раз подвожу итог нашей дискуссии: неважно какой генетический материал у родившегося ребенка, главное кто его выносил, выстрадал, родил. Кто родил - тот и является матерью. Именно такая логика у следствия. Думаю, и ты с этим согласен.
показати весь коментар
05.01.2022 11:17 Відповісти
Я не понимаю при чем здесь мать Пушкина. Мать Пушкина его настоящая мать. Далее, ты называешь ребенка жертвой, но ты понимаешь тот факт, что если бы не суррогатное материнство, то он бы не родился? Иначе говоря, не было бы этого ребенка. И так далее.
Логика следствия очень простая - оно хочет чтобы дети от суррогатных матерей не существовали, так как это грех.
показати весь коментар
05.01.2022 11:20 Відповісти
И суррогатная мать, и мать Пушкина - это настоящие матери. Кого они родили, гения или мутанта, непохожего ни на кого, неважно. Они матери и имеют право отказаться от ребенка. Но продавать и наживаться не имеют права. Следствие установило факт продажи, поэтому мать подводят под статью торговля людьми. А мотивы, родился бы - не родился, к делу не относится
показати весь коментар
05.01.2022 11:28 Відповісти
Мать Пушкина генетическая мать, а эта мать нет. В Пушкине половина генов от его матери. Про торговлю же людьми я написал отдельно - нет жертвы. Ребенок не раб и ничего не потерял в статусе. Так что не надо тут прикрываться его интересом. Ты просто хочешь чтобы он не рождался, вот и всё. В этом цель преследования суррогатного материнства - это желание остановить грех.
показати весь коментар
05.01.2022 11:33 Відповісти
Короче.
Ты не защищаешь ребенка - ты не хочешь чтобы он рождался
Ты не защищаешь мать - ты хочешь наказать её за то что она родила ребенка и передала его генетическим родителям.

Всё что ты защищаешь это таинство вынашивания ребенка. Святость на которую покушается суррогатное материнство. Вот такой вот расклад.
показати весь коментар
05.01.2022 11:36 Відповісти
Отдельно отпишусь, так как ты на это упираешь. Вот ты постоянно пишешь, что вот "выносил, выстрадал, родила", вот это и есть та самая вера в магию. Волшебство этого процесса. На который теперь влияет наука, что выглядит чем-то неправильным. Но это как раз то о чем я изначально написал. Это отсталость. В вынашивании нет ничего волшебного и священного.

Вот наша доблестная полиция здесь отыгрывает роль обычной инквизиции, которая борется с грехом. Также когда это дело касается преследование частной жизни в других областях.
показати весь коментар
05.01.2022 11:29 Відповісти
Розкажи мені, розкажи.
показати весь коментар
28.12.2021 14:30 Відповісти
И что криминального? Не поделились с сбу?
показати весь коментар
28.12.2021 14:40 Відповісти
Это и является криминалом. Заставляют птенцов Бакланова на одну зарплату жить.
показати весь коментар
28.12.2021 14:44 Відповісти
Выходит, что популяцию шведов украинки увеличивают. Не одними же арабами и чеченцами Европу укреплять. Здесь надо не следователей напускать, а государственные организации по наградам для участников подобных групп.
показати весь коментар
28.12.2021 14:43 Відповісти
самое гнусное преступление...--на костер
показати весь коментар
28.12.2021 15:04 Відповісти
Не занесли
показати весь коментар
28.12.2021 15:24 Відповісти
Безнадега
показати весь коментар
28.12.2021 16:01 Відповісти
А антиукраїнська держава "Україна" не хоче виділяти на немовлят хоча б половину того, що платять за них іноземці?
показати весь коментар
28.12.2021 16:12 Відповісти
Денис Александров 84ff0fda Кого на костер , Кабмин или Зеленского с бандой все равно лучше , чем аборт
показати весь коментар
28.12.2021 16:13 Відповісти
Не розумію, ЩО в суррогатному материнстві ЗЛО? Ну виносила вона дитину, родила. Єдине, що вона не повинна отримувати допомогу від держави. ЦЯ дитина точно буде жити в забезпеченій нормальній дитині.
Подивіться на дитячі будинки. ХТОСЬ тих САМОК та самців змусив бодай платити?
А далі ЯК ця дитина в 18 років житиме хтось думає? Де житиме, праюватиме?
НІ. Діти циган в конвейреному режимі. В додачу вони в основному матері-одиночки. Хтось СМАЦЯ кастрував? Самку? Це навіть не 3 чи 4 дитина. Живуть в голоді, холоді, необуті та неодіті. Більшість псів та котів в людей живуть далеко краще. Їх годують, чешуть, миють, стрижуть, одівають та водять до ветиринара.
Простіше та логічніше узаконити суррогатне материнство та отримувати податки. Так чи інакше схема працюватиме, навіть через "буферні" країни.
показати весь коментар
29.12.2021 11:36 Відповісти
Я с вами просто на все 1000% согласна, детки рожденные суррогатными мамами долгожданные и любимы. Их родители прошли тернистый путь чтобы взять на руки своего сына, или дочку. К сожалению в мире большая не справедливость, тем кто мечтает о детях ставят диагноз -бесплодие, а те, кому дети вообще не нужны с репродуктивной системой проблем не имеют.
показати весь коментар
19.01.2022 19:05 Відповісти
Согласна, когда стала суррогатной мамой, то только тогда поняла насколько много в мире бесплодных пар! Это просто какой-то кошмар, люди десятки лет не могут забеременеть, а тем кому дети не нужны рожают их чуть-ли не каждый год! На самом деле соглашаясь на сдачу своего тела в аренду, мы не только деньги зарабатываем, но и помогаем бездетным семьям стать полноценной семьей! Рано, или поздно пара приходит к тому, что нужно стать родителями, в детях и есть смысл жизни!
показати весь коментар
26.01.2022 21:19 Відповісти
 
 