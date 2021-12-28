Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро. ФОТО

Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства". До складу групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства на Вінниччині: жертвами аферистів стали щонайменше 50 іноземців і громадян України. ФОТОрепортаж

За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. Викрили зловмисників співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту міграційної поліції та оперативними підрозділами поліції Києва та Харківщини. Процесуальне керівництво здійснювали працівники Офісу Генерального прокурора. Крім того, участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.

Також читайте: Справа про сурогатне материнство за підробленими документами: ексдиректор київського центру репродуктивної медицини піде під суд, - прокуратура

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.





