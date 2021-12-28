Поліцейські викрили схему продажу дітей іноземцям: за свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тис. євро. ФОТО
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Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого "сурогатного материнства". До складу групи входили двоє організаторів - засновників приватної клініки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.
За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.
Поліцейські задокументували весь ланцюг кримінальної діяльності. Викрили зловмисників співробітники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з працівниками Департаменту міграційної поліції та оперативними підрозділами поліції Києва та Харківщини. Процесуальне керівництво здійснювали працівники Офісу Генерального прокурора. Крім того, участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги.
Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь, если раньше вполне официально украинки зарабатывали деньги, клиники зарабатывали деньги, иностранцы получали своих детей - то теперь все подпольно.
Зато менты могут звездочку очередную на погоны навесить.
дебилыб..
1. Ребенок не раб. Он гражданин.
2. Его настоящие родители его будут растить.
3. Если ты веришь, что она настоящая мать, то она имеет право передавать ребенка, но вот тут твоя логика сбоит. Так как ты не считаешь что настоящая мать имеет право отказываться от ребенка и усынавливать его имеют право другие. Тоесть, ты против института усыновления.
Почему ты за. Потому что происходит странный магический ритуал, который запрещен твоим мировоззрением. Суррогатное материнство. А это грех, который должен преследоваться. Вот и всё. Это как проституцию называют торговлей людьми, чтобы прикрыть преследование за грех секса за деньги, который недопустим при консервативном мировоззрении. Также и здесь. Дикость и варварство.
Логика следствия очень простая - оно хочет чтобы дети от суррогатных матерей не существовали, так как это грех.
Ты не защищаешь ребенка - ты не хочешь чтобы он рождался
Ты не защищаешь мать - ты хочешь наказать её за то что она родила ребенка и передала его генетическим родителям.
Всё что ты защищаешь это таинство вынашивания ребенка. Святость на которую покушается суррогатное материнство. Вот такой вот расклад.
Вот наша доблестная полиция здесь отыгрывает роль обычной инквизиции, которая борется с грехом. Также когда это дело касается преследование частной жизни в других областях.
Подивіться на дитячі будинки. ХТОСЬ тих САМОК та самців змусив бодай платити?
А далі ЯК ця дитина в 18 років житиме хтось думає? Де житиме, праюватиме?
НІ. Діти циган в конвейреному режимі. В додачу вони в основному матері-одиночки. Хтось СМАЦЯ кастрував? Самку? Це навіть не 3 чи 4 дитина. Живуть в голоді, холоді, необуті та неодіті. Більшість псів та котів в людей живуть далеко краще. Їх годують, чешуть, миють, стрижуть, одівають та водять до ветиринара.
Простіше та логічніше узаконити суррогатне материнство та отримувати податки. Так чи інакше схема працюватиме, навіть через "буферні" країни.