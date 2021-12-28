Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин Хмельницької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Військовослужбовець-контрактник разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки. Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу", - йдеться у повідомленні.





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Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме:

прилади нічного бачення;

гідропідсилювачі башт;

генератори;

перископи;

оптичні прилади;

засоби управління вогнем;

світломаскувальні комплекти та інше.





За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн гривень.

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У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.