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Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин Хмельницької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 01

"Військовослужбовець-контрактник разом зі своїм батьком організували викрадення комплектуючих до бронетехніки. Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражному приміщенні для подальшого продажу", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 02
Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 03

Також читайте: З початку агресії РФ в Україні викрито понад 20 російських шпигунів, - контррозвідка СБУ

Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, а саме:

  • прилади нічного бачення;
  • гідропідсилювачі башт;
  • генератори;
  • перископи;
  • оптичні прилади;
  • засоби управління вогнем;
  • світломаскувальні комплекти та інше.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 04
Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 05

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн гривень.

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 06

Також дивіться: Військова контррозвідка СБУ запобігла передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо системи управління ППО України. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець з батьком викрали на Хмельниччині комплектуючих до бронетехніки на 1 млн грн, - СБУ 07

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
****, гниди...
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28.12.2021 17:04
+6
Звісно видно що підняли , якщо є де нові запчастини красти , а у 2014 завести двигуни не могли бо акумуляторів не було ( кажеш шлак радянський - озвуч що ти для армії ************** передав , може хоч на одну гвинтівку снайперську стягся , чи прилад нічного бачення , тепловізор , дрон (( згадуваний тобою Порошенко це робив і не триндів про велике президентське переозброєння , на відміну від зеленого чуда (( а що зробив ти для армії крім того що тут щойно ляпнув ?
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28.12.2021 17:23
+5
Два дурка-мародера...
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28.12.2021 16:39
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Два дурка-мародера...
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28.12.2021 16:39 Відповісти
Свинарчуки напевно.
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28.12.2021 17:29 Відповісти
Свинарчуки откручивали запчасти от военной техники? У расеян разве что.
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29.12.2021 17:15 Відповісти
100%! Поки гетьман втiк, по Путлер на кордонi...
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29.12.2021 17:52 Відповісти
Металлолом,не более
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28.12.2021 16:41 Відповісти
Але не завадило б позабивати їм частину цього брухту до дупи. Кожному.
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28.12.2021 20:33 Відповісти
вот это так да.....интересно. и что этим петушкам гребешкам за такое преступление подрывающее боеготовность армии будет вовремя войны....? я даже о пожизненном или 25 годам не говорю на рыло... не то что растрел...(( воровали по взрослому мрази...
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28.12.2021 16:43 Відповісти
Готовились к территориальной обороне.
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28.12.2021 16:43 Відповісти
Дюрали и меди заготовили. Хозяйственные, падлы.
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28.12.2021 16:47 Відповісти
На бочку з порохом обох!
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28.12.2021 16:56 Відповісти
А при чем тут акцент на военнослужащий?а?дискредитация?давайте писать мать имеющая детей напилась, или учитель украл 2бутылки водки,инженер побил столяра..дурдом шапито
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28.12.2021 16:59 Відповісти
Невже там на мільйон? Там певно деякі вузли один коштує мільйон?
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28.12.2021 17:00 Відповісти
Сбу шники ціну вираховували по кілограмах кольорового металу ))
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28.12.2021 17:25 Відповісти
на площади расстрелять
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28.12.2021 17:04 Відповісти
****, гниди...
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28.12.2021 17:04 Відповісти
Звісно видно що підняли , якщо є де нові запчастини красти , а у 2014 завести двигуни не могли бо акумуляторів не було ( кажеш шлак радянський - озвуч що ти для армії ************** передав , може хоч на одну гвинтівку снайперську стягся , чи прилад нічного бачення , тепловізор , дрон (( згадуваний тобою Порошенко це робив і не триндів про велике президентське переозброєння , на відміну від зеленого чуда (( а що зробив ти для армії крім того що тут щойно ляпнув ?
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28.12.2021 17:23 Відповісти
Таких би відразу під бетонну стінку як Чаушеску...
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28.12.2021 17:40 Відповісти
Крали генератори, - зрозуміло, - можна продати🤔 Але для чого це бидло тупориле ******** буссоль ПАБ-2А, це не теодоліт, не нівелір, її будівельникам не продали, воно тупе навіть не знає для чого цей оптичний прилад призначається,- ржунємагу, - країна не ляканих дурнів 😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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28.12.2021 17:58 Відповісти
В буссоль хоть наблюдать можно что-то.Вот зачем украли ПРХР для танка?
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29.12.2021 16:28 Відповісти
дегенераты
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28.12.2021 21:37 Відповісти
перед тим як красти, потрібно було б крадіям, проконсультуватися зі Свинарчуками, в тих добре виходило, та і нетаких машштабах!!!!!!!!!!!
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29.12.2021 11:55 Відповісти
Набутылочник украиномовный, ты опять заблудился? От какой украинской военной техники Свинарчуки откручивали запчасти?
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29.12.2021 17:16 Відповісти
 
 