Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України. ФОТОрепортаж

28 грудня, внаслідок прогнозованого погіршення погодних умов в Україні (сильний сніг, ожеледь та ожеледиця в окремих областях), рятувальники ДСНС залучаються до ліквідації негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, станом на 17:00 рятувальники Кіровоградщини вилучили з ускладнених ділянок доріг 34 одиниці техніки, з них: 28 вантажних автомобілів, 5 легкових автомобілів та 1 тролейбус (всього у транспортних засобах перебувало 39 осіб), також надано допомогу по розчищенню доріг від снігу в м. Олександрії (розчищено 20 км доріг).

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Підрозділи Головного управління ДСНС України у Запорізькій області здійснили 17 виїздів для надання допомоги водіям на автошляхах області. Врятовано 32 людини.

Загалом, станом на 17 годину, підрозділами ДСНС з 7 години ранку 28 грудня здійснено 48 залучень з буксирування автотранспорту, з них 10 карет швидкої медичної допомоги.















Крім того, з метою безперебійної роботи снігоочисної прибиральної техніки з 12 год. 28 грудня введено тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів на автодорозі М-30 на ділянці м. Олександрія Кіровоградської області до кордону із Дніпропетровською областю та з 13:00 тимчасово обмежено в’їзд великовагового транспортного засобу в м. Кропивницький (рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС).

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За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в т.ч. на перевалах). Для забезпечення проїзду на автошляхах країни від Укравтодору залучено 1 тис. 621 особу та 1 тис. 397 од. техніки.