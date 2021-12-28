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Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

28 грудня, внаслідок прогнозованого погіршення погодних умов в Україні (сильний сніг, ожеледь та ожеледиця в окремих областях), рятувальники ДСНС залучаються до ліквідації негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, станом на 17:00 рятувальники Кіровоградщини вилучили з ускладнених ділянок доріг 34 одиниці техніки, з них: 28 вантажних автомобілів, 5 легкових автомобілів та 1 тролейбус (всього у транспортних засобах перебувало 39 осіб), також надано допомогу по розчищенню доріг від снігу в м. Олександрії (розчищено 20 км доріг).

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Підрозділи Головного управління ДСНС України у Запорізькій області здійснили 17 виїздів для надання допомоги водіям на автошляхах області. Врятовано 32 людини.

Загалом, станом на 17 годину, підрозділами ДСНС з 7 години ранку 28 грудня здійснено 48 залучень з буксирування автотранспорту, з них 10 карет швидкої медичної допомоги.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України 01
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України 02
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України 03
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України 04
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України 05
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на дорогах України 06

Крім того, з метою безперебійної роботи снігоочисної прибиральної техніки з 12 год. 28 грудня введено тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів на автодорозі М-30 на ділянці м. Олександрія Кіровоградської області до кордону із Дніпропетровською областю та з 13:00 тимчасово обмежено в’їзд великовагового транспортного засобу в м. Кропивницький (рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС).

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За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в т.ч. на перевалах). Для забезпечення проїзду на автошляхах країни від Укравтодору залучено 1 тис. 621 особу та 1 тис. 397 од. техніки.
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28.12.2021 18:24 Відповісти
В Миколаєві льодові бурульки стіко гілок, дерев поломали, жах просто. Ще о сьомій годині ступити було ніяк, ще й вітер з дощем скажений.
Таке пам'ятаю десь року в 2001, 2
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28.12.2021 18:26 Відповісти
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28.12.2021 18:56 Відповісти
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28.12.2021 19:03 Відповісти
Странно шо УАЗик тянут.
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28.12.2021 19:07 Відповісти
А русские свиньи на чем по питеру рассекают? Приоры занижкенные, не так ли?
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28.12.2021 19:35 Відповісти
центр циклону - біля дуже Кривого Рогу
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28.12.2021 19:29 Відповісти
фейки опять где пруфы..кажн год всралися..в квартире нема снега а дураки выехали на трасу ))
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28.12.2021 20:34 Відповісти
 
 