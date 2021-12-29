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Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Від травм жінка померла на місці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий телеканал "Відкритий".

Трагедія сталася на перетині проспекту Яворницького та вулиці Пастера. Трамвай, розвертаючись, зійшов з колії та затиснув жінку-пішохода між вагоном та світлофором. Вона померла на місці.

Видання зазначає, що у Дніпрі нині випало багато снігу, і це призвело до численних аварій та заторів. Над вечір ситуація лише погіршилася - пішов дощ та почалася ожеледиця.

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Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку 01
Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Наскільки я знаю, то в Дніпрі потихеньку міняють совкове трамвайне полотно, зрозуміло, що не так як хотілося б, але в цьому допомагає наркоман зеленський - відбираючи останні два роки з бюджету міста по 2,5 млрд грн.
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28.12.2021 22:55
+7
У Києва також забирає, причому ще більше, а потім критикує Кличка, що міст недобудований... Така-от "децентралізація" від зелених!
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28.12.2021 23:20
+7
розповідаю, Льоша: набагато менше, ніж зеко *****
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28.12.2021 23:26
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Ці трамваї, а особливо стан рейок- ганьба наших міст.
Адже при нормальному підході- трамваї є супертранспортом
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28.12.2021 22:50 Відповісти
Наскільки я знаю, то в Дніпрі потихеньку міняють совкове трамвайне полотно, зрозуміло, що не так як хотілося б, але в цьому допомагає наркоман зеленський - відбираючи останні два роки з бюджету міста по 2,5 млрд грн.
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28.12.2021 22:55 Відповісти
У Києва також забирає, причому ще більше, а потім критикує Кличка, що міст недобудований... Така-от "децентралізація" від зелених!
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28.12.2021 23:20 Відповісти
Вы лучше расскажите сколько филатов с корбаном отбирает у Днепра.
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28.12.2021 23:23 Відповісти
розповідаю, Льоша: набагато менше, ніж зеко *****
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28.12.2021 23:26 Відповісти
Так может расскажешь сколько Филатов с Корбаном забирает у Днепра?
Или на бутылке будешь сидеть молча?
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28.12.2021 23:29 Відповісти
Мелочь,по сравнению с мародерством Зе команды.
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29.12.2021 08:33 Відповісти
Мелочь? Это только город!! А если бы он страной руководил?
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29.12.2021 10:56 Відповісти
Небыло бы такого мародерства,как устроила зеленая плесень,под руководством ЗЕрмака!
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29.12.2021 20:59 Відповісти
Молодежь, что вы все время вспоминаете бутылку? Это у вас такая фишка, сидеть на ней? Если ты с Днепра и не пасешься у филатовской кормушки, то и сам должен знать что у нас творится.
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29.12.2021 11:01 Відповісти
Скучаеш за кормушкой киндерсюрприза?
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29.12.2021 21:01 Відповісти
молодой человек, вы не по адресу обратились. Скорее всего я вам в отцы или деды гожусь. Идите поиграйте в песочнице.
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29.12.2021 22:17 Відповісти
Сопляк ты еще! Хотя за "молодого человека"- спасибо!
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30.12.2021 17:12 Відповісти
Реконструкцию нового моста помнишь? Там деньги дважды выделялись и как была проведена реконструкция знаешь? А кто деньжата подгреб помнишь? Не помнишь как специалистов задерживали после так называемой реконструкции, и так их и не допустили к осмотру?
Дристать еще будешь или заткнешься?
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30.12.2021 15:52 Відповісти
Так кто там деньги подгреб? Давай рассказывай как была прведена реконструкция.
Рассказывай чья была первая контора которая первой взялась за ремонт Нового моста и как она изменила цену буквально через неделю после начала ремонта и как город с ней судится до сих пор. Давай рассказывай сколько времени город потерял на новый контракт и во сколько это обошлось налогоплательшикам Днепра. Давай рассказывай, что первые полгода на ремонте моста были такие себе волонтеры так как им никто не платил деньги за работу, так как первый подрядчик всех кинул. Все же в открытом доступе. Давай рассказывай как после завершения ремонта на Новом мосту уже два года нет ни одной ямки. Давай рассказывай сколько было ДТП на Новом мосту до ремонта и сколько за последние пару лет. Давай рассказывай про безмозглых блогеров "специалистов"которые постили фото до начала ремонта моста которых якобы не допустили к осмотру .
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31.12.2021 03:53 Відповісти
Мне нас рать на ваши конторы, я знаю что деньги спи-ли а реконструкцию не сделали. Так что... на х это туда 👉
Гугл все помнит - гуглить умеешь?
Тогда в путь...
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31.12.2021 22:30 Відповісти
на цій ділянці нормальні рейки
скоріш за все, причина - велика кількість снігу, що випала сьогодні в Дніпрі
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28.12.2021 23:17 Відповісти
Ці трамвайчики можна оновити і вони ще довго ходитимуть. Ганьба - це мери, які гребуть бабло на маршрутках, а в трамваї ні копійки не вкладають.
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29.12.2021 00:53 Відповісти
До чого тут "стан рейок", коли водителька трамваю грубо порушила правила безпеки на поперлася на геть занісені снігом рейки! Це спричинило смертельний випадок і за це судити треба.
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29.12.2021 10:08 Відповісти
Шо це за рейки такі, якшо 5 см снігу для них-катастрофа)
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29.12.2021 14:09 Відповісти
Чморота ты брехливая, там выпало 20 см снега. читай новости!
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29.12.2021 18:07 Відповісти
Відчувається кацапщина у вихованні)
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29.12.2021 19:07 Відповісти
В Дніпрі на дорогах цілий день апокаліпсис.

https://t.me/+qkbyIYOT3_gzNzdi
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28.12.2021 22:53 Відповісти
ганьба Дніпро !
скількі ворья грабують там країну в три горла жеруть
а трамваї досі совкові...
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28.12.2021 22:54 Відповісти
Це трамваї Шкода б/в - були закуплені в Чехії пару років тому.
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28.12.2021 22:58 Відповісти
гниды позорные
трамваи делать свои у себя
ни ума ни желания
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28.12.2021 23:20 Відповісти
Делают на ЮМЗ. Но нашим пройдохам выгоднее купить металлолом.
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28.12.2021 23:25 Відповісти
Ты цену на тот трамвай видел? Он дороже львоского Электрона.
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28.12.2021 23:27 Відповісти
Почему гнидвы, все совковые трамваи уже пару лет как сняты с маршрутов. В данный момент на маршроутах ездят немецкие и чешские трамваи. Трамвай производства ЮЖМАШ стоит больше 2 млн. дол.
Ты будешь за него платить?
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28.12.2021 23:26 Відповісти
Дешева рибка, та дорога юшка. Чув таке прислів'я?
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29.12.2021 11:05 Відповісти
Так не нужно продавать трамваи (как и троллейбусы) через свои левые фирмы прокладки в три дорога. Продавай напрямую по себестоимости с минимальной накруткой и будет выгодно и заводу и городу.
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30.12.2021 15:56 Відповісти
Так может ты приедешь на ЮЖмаш и скажешь - продавай напрямую по себестоимости с минимальной накруткой и будет выгодно и заводу и городу.

Вот почему-то уверен, что такого тупорылого экономиста как ты сначала обоссут, а потом ноги об тебя вытрут.
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31.12.2021 03:56 Відповісти
Ох ты ж и звездун на букву п, гнида еще та, при филе в холуях наверное состоишь?
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30.12.2021 15:58 Відповісти
Конечно состою. )
Готов тебе об этом лично в глаза сказать.
Ты как подпишешься на стрелку?
Нас сейчас 75% таких.
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31.12.2021 03:58 Відповісти
На стрелку? Ты че **-тый? Или ты супермен?
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31.12.2021 22:21 Відповісти
Слыш ты недоделанный я с начала проэктирования тролейбусов в теме был, и знаю всю подноготную так что не звизди мне тут. Все своими глазами видел и руками щупал, и в вашем ООО был, через которое вы изделия и комплектуюшие гоняли.
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31.12.2021 22:26 Відповісти
Рейки забиті снігом, ось і зійшов з них.
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28.12.2021 22:56 Відповісти
Когда то был в Лиссабоне. Там трамвай не выскакивая с рельсов может прижать человека к стене на повороте на некоторых улицах. даже угллы домов бывают подпилены для прохождения трамваем изгиба улицы.
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28.12.2021 23:26 Відповісти
В Украине проблема не в трамваях, а в изношенных трамвайных полотнах.
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28.12.2021 23:31 Відповісти
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28.12.2021 23:34 Відповісти
Подонок.У тебя вообще думать есть чем?
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29.12.2021 10:03 Відповісти
Шалом. Це згідно Тори ти можеш так звертатись до гоїв?)))
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29.12.2021 11:43 Відповісти
По мне так трамвай должен двигаться по закрытой полосе и с приличной скоростью. То есть какое то подобие метро. В современном варианте он себя изжил. Как, в принципе, и классический тролейбус.
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28.12.2021 23:42 Відповісти
Не обов'язково закритій, просто виділеній, щоб не стояти в заторах з панами на коритах.

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29.12.2021 00:56 Відповісти
в одессе покруче есть
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29.12.2021 02:17 Відповісти
Электро-силосный комбайн.
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29.12.2021 12:19 Відповісти
странно он же не танк сколько он весит фанера и крапаль металла ..
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29.12.2021 01:09 Відповісти
"А на киевском движении
Случилось рельсорасширение"(с)
Старая еврейская народная песня.
Ничего не изменилось в славном городе
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29.12.2021 03:54 Відповісти
При совке такого бардака не было. В сильный снегопад трамваи не ходили по рельсам и не подвергали горожан опасности.
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29.12.2021 08:42 Відповісти
Це ще так треба опинитись перед світлофором куди вдарив зійшовший з рейок трамвай.
Ангел охоронець у жіночки був у відпустці.
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31.12.2021 01:03 Відповісти
Щось не чутно урбаністів та трамваєфілів
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01.01.2022 14:17 Відповісти
 
 