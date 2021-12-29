Трамвай зійшов з колії у Дніпрі та збив на смерть жінку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Від травм жінка померла на місці.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий телеканал "Відкритий".
Трагедія сталася на перетині проспекту Яворницького та вулиці Пастера. Трамвай, розвертаючись, зійшов з колії та затиснув жінку-пішохода між вагоном та світлофором. Вона померла на місці.
Видання зазначає, що у Дніпрі нині випало багато снігу, і це призвело до численних аварій та заторів. Над вечір ситуація лише погіршилася - пішов дощ та почалася ожеледиця.
Топ коментарі
+10 DJ ZE baryga 73%
показати весь коментар28.12.2021 22:55
+7 Ned Stark
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+7 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар28.12.2021 23:26
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Будь ласка, зачекайте...
Адже при нормальному підході- трамваї є супертранспортом
Или на бутылке будешь сидеть молча?
Дристать еще будешь или заткнешься?
Рассказывай чья была первая контора которая первой взялась за ремонт Нового моста и как она изменила цену буквально через неделю после начала ремонта и как город с ней судится до сих пор. Давай рассказывай сколько времени город потерял на новый контракт и во сколько это обошлось налогоплательшикам Днепра. Давай рассказывай, что первые полгода на ремонте моста были такие себе волонтеры так как им никто не платил деньги за работу, так как первый подрядчик всех кинул. Все же в открытом доступе. Давай рассказывай как после завершения ремонта на Новом мосту уже два года нет ни одной ямки. Давай рассказывай сколько было ДТП на Новом мосту до ремонта и сколько за последние пару лет. Давай рассказывай про безмозглых блогеров "специалистов"которые постили фото до начала ремонта моста которых якобы не допустили к осмотру .
Гугл все помнит - гуглить умеешь?
Тогда в путь...
скоріш за все, причина - велика кількість снігу, що випала сьогодні в Дніпрі
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скількі ворья грабують там країну в три горла жеруть
а трамваї досі совкові...
трамваи делать свои у себя
ни ума ни желания
Ты будешь за него платить?
Вот почему-то уверен, что такого тупорылого экономиста как ты сначала обоссут, а потом ноги об тебя вытрут.
Готов тебе об этом лично в глаза сказать.
Ты как подпишешься на стрелку?
Нас сейчас 75% таких.
Случилось рельсорасширение"(с)
Старая еврейская народная песня.
Ничего не изменилось в славном городе
Ангел охоронець у жіночки був у відпустці.