Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення. ФОТОрепортаж

Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі в місті. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.







