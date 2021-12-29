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Одеса (4020) Нацполіція (13911) стрілянина (1676)

Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі в місті. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи. 

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 01
Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 02
Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 03
Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
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29.12.2021 08:35
+20
Ну так и йух с ним
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29.12.2021 08:28
+18
Бидло на кожному кроці... Понти та агресія.
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29.12.2021 08:12
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Бидло на кожному кроці... Понти та агресія.
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29.12.2021 08:12 Відповісти
В телеграм-каналах подейкують про таке:

"Убитый - некто Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Стрелявший - Шохраддин Г. "
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29.12.2021 08:13 Відповісти
Ну так и йух с ним
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29.12.2021 08:28 Відповісти
ну, но не в одессе
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29.12.2021 08:48 Відповісти
Ну як сказати..? Скорш за все - переділ сфер впливу - одна групіровка вижимає іншу.
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29.12.2021 10:29 Відповісти
Не знав, що сьогодні правоохоронці використовують скотч, а не кайданки. Цікава новація...
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29.12.2021 08:31 Відповісти
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29.12.2021 08:35 Відповісти
наверное, его до приезда полиции скрутили, зафиксировав, чем под руку попалось.
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29.12.2021 08:37 Відповісти
В повідомленні про це ні слова. Навпаки : "Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю" Джерело: https://censor.net/ua/p3307660
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29.12.2021 08:49 Відповісти
В телеграм-каналах пишуть, що співробітники клубу затримали того, хто стріляв, до приїзду поліції. От і зафіксували... такий собі БДСМ!
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29.12.2021 10:31 Відповісти
Дожились! У реформированной полиции нет даже наручников! Дожились! Граждане должны сами обезвреживать преступников! Дожились! Все пропало! Ментовский беспредел! Дожились! В сообщении не указано про скотч! Доколе?!
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29.12.2021 11:58 Відповісти
Ст. 45 ЗУ Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580

1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.

2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.

3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;б) під час затримання особи;
6. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Тому краще скотчем, або підручними матеріалами, навіщо поліцейському ще півдня залишатись на службі і 10 разів переписувати повідомлення про застосування спецзасобів. Крім того, застосування спецзасобів мож оскаржити в суді.
Цікаво, а слідство у справах Майдану перевіряло наявність таких повідомлень про застосування звукошумових гранат, водометів, рушниць з гумовими кулями ?
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29.12.2021 09:05 Відповісти
"Цікаво, а слідство у справах Майдану перевіряло наявність таких повідомлень про застосування звукошумових гранат, водометів, рушниць з гумовими кулями ?" - Питання в яблучко! Хоча на фоні тяжких наслідків, неповідомлення про застосування спецзасобів - це дрібниця.
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29.12.2021 09:57 Відповісти
Далі буде клей.
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29.12.2021 09:30 Відповісти
Цитируя одного персонажа из ютуба: это разборка питорская
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29.12.2021 08:34 Відповісти
Хачи бабло не поделили 🙁
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29.12.2021 08:41 Відповісти
Sehr gut ! Як добре, одне звірятко знищило іншого звірятка, внутрішньовидова боротьба за кормову базу. Головне що не за гроші платників податків !
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29.12.2021 08:46 Відповісти
у бандюков короткоствол есть. у мусоров есть. у граждан нет.
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29.12.2021 08:49 Відповісти
У бандюков еще и гранаты есть. Тоже будешь требовать их свободной продажи?
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29.12.2021 11:53 Відповісти
У граждан нет прав ....все права сейчас у ментов .Потому и нет короткостволов .
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29.12.2021 13:23 Відповісти
Кроме прав, есть еще и необходимость соблюдать законы, а с осознанием этого у украинцев туговато.
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29.12.2021 13:47 Відповісти
у вас явно якісь проблеми зі сприйняттям реальності. де хоч хтось написав про вільний продаж? вільного продажу не існує навіть в сша, ви про що взагалі?

а якщо на те пішло, то в чому проблема законослухняному громадянину мати гранати у обмеженій кількості?
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29.12.2021 13:29 Відповісти
Ну если ты не видишь проблемы в том чтобы у гражданского населения были гранаты, то тебе нельзя и оружие разрешать.
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29.12.2021 13:50 Відповісти
аргументував, так аргументував.
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29.12.2021 13:55 Відповісти
Ну Иннокентий наверное не слышал про существование в цивилизованных странах отрядов территориальной обороны . Настоящих а не эфимерных на бумаге как у нас .В Швейцарии и в Эстонии (Кайтселиит например) так вот у них там есть и гранаты и пулеметы , если что. И ничего не поубивали друг друга и всю местную полицию . И живут же неплохо там у себя
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29.12.2021 15:20 Відповісти
Живут они неплохо потому что законы соблюдают, но идиоты вображают что из-за того что у них дома оружие.
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29.12.2021 17:18 Відповісти
Живут они не плохо потому что действительно соблюдают законы и обуздали коррупцию . И помогло им хотя и не в первую очередь НО и не в последнюю то что у них есть ПРАВО! иметь дома оружие . А те у кого такого права нет и тем кому это в принципе не нужно обречены вечно как наше хоплофобствующее пронизанное совком население плавать в зловонном советско-евразиатском болоте коррупции под одобрительное кваканье откормившихся на мусорных отбросах ,мусорных зеленых и соевых жаб -покончим с коррупцией-изведем всех раков! Сделаем наше болото самым зеленым среди мусорных болот в округе! А соседнее болото еще более смердючее чем наше-вся вонь не от нас а от него!
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30.12.2021 13:18 Відповісти
Я уже говорил про идиотов и их зацикленность на оружии.
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30.12.2021 13:42 Відповісти
да, буду. проблемы? так не покупай. сиди тихонько, ссысь в тапки.
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29.12.2021 17:03 Відповісти
Ну иди покупай, ссысь себе в голову мечтатель.
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29.12.2021 17:10 Відповісти
уже давно купил. а в голову прилетать будет тебеподобным. вы только ссаться в тапки и можете.
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29.12.2021 17:14 Відповісти
Звездун ты. "В голову прилетать" - выдает в тебе специалиста по метанию гранат.

Из-за таких как ты в стране и не легализованы пистолеты.
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29.12.2021 17:21 Відповісти
"Я его слепила из того,что было" Чем они его обмотали?Позорище
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29.12.2021 08:56 Відповісти
Где они берут пистолеты?
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29.12.2021 09:01 Відповісти
У Авакяна спроси. Может у него еще подарочные остались.
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29.12.2021 09:51 Відповісти
о хоть норм ствол Браунинг хай пауеэр а не какой то там флобер или пневмат..наконец то
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29.12.2021 10:17 Відповісти
Чувак в колхоз не рассчитался? )
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29.12.2021 10:39 Відповісти
Дивіться серіал "Бандитская Одесса". Там мова іде про мононаціональні банди. А зараз щось змінилося?
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29.12.2021 18:04 Відповісти
 
 