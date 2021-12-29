Стрілянина в більярдному клубі Одеси: один чоловік загинув, один зазнав поранення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі в місті. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Одеської області.
Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+22 Дмитрий Карасев 3d3f2df9
показати весь коментар29.12.2021 08:35
+20 Сергей Яковлев e7f4e3fd
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+18 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар29.12.2021 08:12
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"Убитый - некто Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Стрелявший - Шохраддин Г. "
1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.
2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.
3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;б) під час затримання особи;
6. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Тому краще скотчем, або підручними матеріалами, навіщо поліцейському ще півдня залишатись на службі і 10 разів переписувати повідомлення про застосування спецзасобів. Крім того, застосування спецзасобів мож оскаржити в суді.
Цікаво, а слідство у справах Майдану перевіряло наявність таких повідомлень про застосування звукошумових гранат, водометів, рушниць з гумовими кулями ?
а якщо на те пішло, то в чому проблема законослухняному громадянину мати гранати у обмеженій кількості?
Из-за таких как ты в стране и не легализованы пистолеты.