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Кабмін (6255) звільнення (1512) Міносвіти (1130)

Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1739-р від 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Гарбарука Ігоря Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням", - сказано в документі.

Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням 01

Раніше про звільнення Гарбарука повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МОН Гарбарук очолює ГО, яка займалася дискредитацією антикорупціонерів. ФОТО

Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.

Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням 02
Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Садовой выглядит таким счастливым как-будто он с ней провел переговоры перед фотосессией 🤣
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29.12.2021 10:33
+12
Что интересно - посмотрите на ВСЕХ присутствующих на фото. Какой-то грёбаный цирк уродов в "пинджаках". Дегенераты.
И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
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29.12.2021 10:53
+10
Ну цей звільнився, а корабельна сосна залишилась для наступника. В чому новина???😂😂
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29.12.2021 10:39
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Садовой выглядит таким счастливым как-будто он с ней провел переговоры перед фотосессией 🤣
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29.12.2021 10:33 Відповісти
Как знать, может Садовый и договорился... засадить
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29.12.2021 10:54 Відповісти
Жесть! Продемонстрував свою ескортницю-помічницю з виваленою сиською і усьо!!! Який заступник Міністра, така і кар"єра...
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29.12.2021 11:10 Відповісти
«Стыдно ему стало, - писал отец Федор, - и он ушел от меня прочь - в публичный дом, должно быть…» (с)
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29.12.2021 14:35 Відповісти
она взяла у него глубокое интервью)))
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29.12.2021 11:22 Відповісти
подругу в міністерстві, сподіваюсь залишили
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29.12.2021 13:31 Відповісти
Ну цей звільнився, а корабельна сосна залишилась для наступника. В чому новина???😂😂
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29.12.2021 10:39 Відповісти
Узко мыслите, сразу видно не заканчивали Трускавецких Кембриджей... Сосна не слабо хайпонула и теперь ей открыта дорога в министры образования. Новые лица и новые сиськи, хуже не будет
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29.12.2021 11:26 Відповісти
Ну судячи по обвислості сісяндр не такі вже вони й нові. Як вуха спаніеля😂😂😂. Так що є сумніви щодо її призначення на якогось міністра.😂
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29.12.2021 11:42 Відповісти
Это потому что зп маленькая и на пластику нахватает. А таскают все кому не лень
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29.12.2021 11:49 Відповісти
Та ще й групою😂
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29.12.2021 11:51 Відповісти
Да девка то работящая, ее толпой не испугаешь!
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29.12.2021 11:56 Відповісти
Вона йому хоч мінєта посьорбати встигла?
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29.12.2021 10:39 Відповісти
Читайте вище, про те що Садовий виглядить зададто щасливим))) От, ****, такі встигла)))))))
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29.12.2021 10:44 Відповісти
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29.12.2021 10:54 Відповісти
и не тока ему
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29.12.2021 10:47 Відповісти
хайпанул так хайпанул чувак на старости
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29.12.2021 10:46 Відповісти
Что интересно - посмотрите на ВСЕХ присутствующих на фото. Какой-то грёбаный цирк уродов в "пинджаках". Дегенераты.
И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
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29.12.2021 10:53 Відповісти
У него от папаньки с маманькой достались не мозги, а таки да - широкий шнобель 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😜🤪
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29.12.2021 10:57 Відповісти
Да есть у того хитрожёппого моск, только он на фоне общей вседозволенности сильно *********.
И Садовый прокололся - нэ выстачыло смелости сказать, чтоб убрали экскортницу из фото. Сам там тёк около нее. Дрыгал худыми ножками.
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29.12.2021 10:59 Відповісти
eскортниця вiд власноi тупостi сама спалилася: цe фото нe було виставлно на офiцiйному сайтi посадових осiб - фото виставила соска у своєму iнстаграмi.
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29.12.2021 11:42 Відповісти
"Пинжак - это главная хформа. Хформы нету и человека нету". ))
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29.12.2021 10:58 Відповісти
И еще. Оно на свою голую цыцю прицепило огромадный крест. Ибо верует.
Какаое лицемерие на грани вульгарного, почти порнографического фола!
Это фото можно взять за аватару для влады в Украине.
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29.12.2021 10:55 Відповісти
нe у вiрi справа. а у тому що цe норма у Львовi. а вона лвiв"янка.
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29.12.2021 11:44 Відповісти
На хрена он эту шалаву с собой притащил?
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29.12.2021 11:05 Відповісти
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29.12.2021 11:23 Відповісти
Чтобы две недели перед увольнением не заставили отработать)
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29.12.2021 11:25 Відповісти
Сиськами светить это опаснее чем ментов на постах кошмарить и секретами торговать.
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29.12.2021 11:06 Відповісти
вот так норм..

Mikhail Golub


@golub

·
27 дек.



Теперь порядок

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29.12.2021 11:16 Відповісти
Так а за що, власне, звільнили? Труси і хрестик на місці. Дивна країна: красти з буджету, купляти дипломи то ОК, а пофоткатись з дівицею не ОК.
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29.12.2021 11:29 Відповісти
Это ханжеством называется вообще-то! Высокоморальный министр культуры, а может и сам премьер потребовали увольнения зама. И не жалко, раз хватило ума притарабанить членососку в круг таких высокоповажных лиц. Хотя, было бы на ней нормальная одежда по дресскоду никто бы ничего и не сказал. Может, только подумал бы!
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29.12.2021 11:44 Відповісти
а вчитeлiв за фото у пристойному купальнику з роботи виганають
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29.12.2021 11:45 Відповісти
Какие сиськи? Вон у Садового ноги,как ходули.
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29.12.2021 11:32 Відповісти
Да там ко всему еще и сиськи висячки.
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29.12.2021 11:34 Відповісти
НЕ насосала.
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29.12.2021 11:33 Відповісти
ну ничего , подружка в эскорт подтянет , оно ба який самець
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29.12.2021 11:41 Відповісти
Банальная история, жена увидев эту фотку в истерике вскричала, ну ни х..........., себе или я, или работа, выбирай.
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29.12.2021 12:29 Відповісти
приэал порешать и как бабло попилить, поляну накрыли. песни пели цыган и медведей не заказывали. Все хорошо, прекрасная маркиза. А гражданка Никанорова не выдержала и похвасталась подругам -смотрите, а я в тренде.
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29.12.2021 12:31 Відповісти
А помощница его как же? Беспризорная останется? Или следующему заму автоматически перейдет?
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29.12.2021 13:44 Відповісти
Ну хайло в цього зама....
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29.12.2021 14:36 Відповісти
Деякі коментатори пишуть, що вона жє жєнсчіна, і свабодна вибірать наряд. Шановні ви, з дуба з'їхали?! Як можна займатися таким сексизмом?! Вона - не жєнсчіна! Вона - юристка міністерства освіти України. Й треба інколи розуміти - навіть якщо тобі удобна в піжамє ілі ваапсчє бєс адєжди - в міську раду чи на роботу так не ходять.
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29.12.2021 19:09 Відповісти
 
 