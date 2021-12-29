Опубліковано розпорядження Кабміну про звільнення Гарбарука з посади заступника міністра освіти за власним бажанням. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Кабмін звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням.
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 1739-р від 28 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Гарбарука Ігоря Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки України за власним бажанням", - сказано в документі.
Раніше про звільнення Гарбарука повідомила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина.
Нагадаємо, раніше виник справжній скандал довкола Гарбарука. Як з'ясувалось, заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук є директором громадської організації "Національний інтерес України", яка займалася дискредитацією антикорупціонерів.
Зазначимо також, що в українських соцмережах обговорюють фото, на якому чиновники, зокрема заступник міністра освіти Ігор Гарбарук і мер Львова Андрій Садовий, у кабінеті останнього стоять поруч із молодою жінкою у відвертій сукні.
Будь ласка, зачекайте...
И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
И Садовый прокололся - нэ выстачыло смелости сказать, чтоб убрали экскортницу из фото. Сам там тёк около нее. Дрыгал худыми ножками.
Какаое лицемерие на грани вульгарного, почти порнографического фола!
Это фото можно взять за аватару для влады в Украине.
Mikhail Golub
@golub
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27 дек.
Теперь порядок