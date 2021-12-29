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Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з сім'ями чотирьох військових, яким були присвоєні звання Героя України посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України 01

"Ваші рідні віддали своє життя за Україну. Хтось звільняв схід нашої держави від ворога, бився під Попасною, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, але не вийшов з оточення під Іловайськом. Хтось на околиці Луганщини, в зоні АТО, віддав життя заради своїх побратимів. Хтось брав участь у миротворчих місіях України, миротворчих місіях ООН і зберіг багатьом життя. А хтось до останньої хвилини відбивав наш український Донецький аеропорт. На жаль, цих людей сьогодні немає. З великою повагою прийміть ці нагороди достойних героїв. Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні, а для вас ця нагорода – велика подяка й уклін від усього українського народу", – зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України 02

Так, звання Героя України було присвоєно полковнику запасу Миколі Верхогляду, який був учасником Миротворчих сил ООН у колишній Югославії в 1995-1996 роках. Під час зустрічі в ОП Зеленський передав орден "Золота Зірка" його дружині Тетяні та сину В'ячеславу.

Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України 03

Виконуючи обов’язки на посаді заступника командувача сектору "Сараєво" Контингенту ЗСУ України у складі Миротворчих сил ООН з підтримки миру, Верхогляд не допустив знищення близько 8 тисяч осіб мирного мусульманського населення, забезпечив безпечне виведення людей у визначений район і запобіг захопленню заручників зі складу миротворчого контингенту ООН (без жодної втрати), при цьому сам дістав поранення. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблому під Іловайськом полковнику Півоваренку присвоєно звання героя

Звання Героя України удостоєний посмертно полковник Павло Півоваренко. Зеленський вручив високу державну нагороду його дружині Світлані та синам – Євгену й Максиму.

Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України 04

У 2014 році Павло Півоваренко на посаді командира бригади брав участь у звільнені населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Папасна та інших, воював за селище Мар’їнка, брав участь у боях у районі селищ Дзеркальне та Кутейникове. 22 серпня 2014 року, командуючи зведеним підрозділом, з боєм прорвався до оточеного підлеглого особового складу бригади та згодом, під час виходу з оточення під Іловайськом, перебуваючи на броні бойової машини піхоти та ведучи бій, загинув 29 серпня 2014 року.

Президент України передав орден "Золота Зірка" батькам солдата Петра Полицяка.

Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України 05

Петро Полицяк з листопада 2014 року брав участь в АТО, серед іншого виконував завдання з оборони Донецького аеропорту. Під шквальним вогнем Петро Полицяк допоміг евакуювати важкопораненого побратима, а в січні 2015 року, після ураження хімічними речовинами, які застосували бойовики, відмовився від евакуації та продовжував виконувати бойові завдання. 14 січня 2015 року під інтенсивними обстрілами противника захисник підняв Державний прапор України над новим терміналом Донецького міжнародного аеропорту. До останнього ведучи бій, Петро Полицяк загинув внаслідок підриву бойовиками нового терміналу летовища.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Зеленський також передав нагороду солдата Рустама Хамраєва його сину Алішару та батькам Антоніні й Шонійозу.

Зеленський зустрівся з родинам чотирьох військових, яким посмертно присвоєно звання Героя України 06

З початком збройної агресії на сході України Рустам Хамраєв добровільно вступив до лав батальйону територіальної оборони "Айдар", у складі якого брав участь в АТО. Під час звільнення з оточення десантників 80-ї бригади в районі населеного пункту Металіст (околиця міста Луганська) Рустам вирішив утримувати займану позицію та прикрити відхід своєї групи вогнем. Стримуючи натиск противника, дозволив побратимам перегрупуватися й вийти з оточення. Забезпечуючи відхід групи, Рустам Хамраєв героїчно загинув.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
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29.12.2021 20:33
+9
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29.12.2021 21:03
+8
привезут домой тело усталого хлавнокомандующего а там ополченка как раз с размороженной скумбрией по 8 гривен - красота - они такое едят
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29.12.2021 20:28
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привезут домой тело усталого хлавнокомандующего а там ополченка как раз с размороженной скумбрией по 8 гривен - красота - они такое едят
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29.12.2021 20:28 Відповісти
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29.12.2021 20:33 Відповісти
хтось бубе сказал ,шо пианино тут неуместно...
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29.12.2021 20:41 Відповісти
В цьому випадку потрібен рояль !!!)))
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29.12.2021 20:47 Відповісти
крышкой рояля по бубну..
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29.12.2021 20:49 Відповісти
Цікаво ,в якого Сірка ,це чотирикратний уклоніст ,очі позичив !!!)))
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29.12.2021 20:44 Відповісти
А що та Буба робила чим займалась коли гинули наші захисники ?
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29.12.2021 20:46 Відповісти
По Мокшандії гастролювало !!!)))
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29.12.2021 20:48 Відповісти
Ця потвора зустрічається з рідними воїнів, яки загинули в той час, коли це чмо від повісток бігало.
З батьками Журавля цей покидьок зустрічатись ситься.
Цуко, коли цю падлу удавлять?
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29.12.2021 20:48 Відповісти
- діду, а що було б, якби "чорний пояс" з карате Зеленський зустрівся у тісному провулку з Марусею Звіробій чи з Фединою?
- отримав би ще й "майстра спорту" із легкої атлетики.
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29.12.2021 20:50 Відповісти
- Отож слухай, куме. Нюхнув якось клован Зє і зявився перед ним дух Голди Мейер і каже "проси що хочеш". І забажав Зє стати "Героєм України". Ну таким щоб всі признавали. Справжнім. Ти ж розумієш шо воно конєшно ну дуже обідно коли тебе "ослом оманським" кличуть. І тут загуркотів грім, затріщали блискавиці і очухався Зє в хмарі пилу в Донецькому степу з однією гранатою в руках. Бачить пруть на нього чотири кацапські танки.
- І що? Став Героєм?
- Ага ... Прийшов до тями перед тєлєком засранцем...
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29.12.2021 21:13 Відповісти
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29.12.2021 21:03 Відповісти
Падло ти. Зараз не час його критикувати. В нього яйця більші за твої, і він це довів.
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01.03.2022 10:27 Відповісти
Згадайте коли Ви останній раз бачили Героя України? Я точно памятаю - Фіму Звягільського в гробу. А живих? Таке враження що всіх Героїв України нагородили посмертно. Це якась **** змова! Ну щоб живих Героїв не було. Бо воїни раптом почнуть щось про владу не те говорити, стануть зразком для молоді. А навіщо владі такі зразки? Є ж "громадянин України" з 2019 року, орденоносець Гогілашвілі якого всі підлеглі мають пізнавати по морді ліца і "четирєжди уклоніст" з Лєнкой-ополчєнкой...
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29.12.2021 21:11 Відповісти
Неделю назад, видел двух Героев в один день, с разницей в пять часов.
Забродского и Порхуна.
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30.12.2021 00:40 Відповісти
Смотрю (чисто, ради эксперимета) очередную серию СвАтов 7...
ПЗЦ

вова, ты смотрел, что там наснимали?
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29.12.2021 21:11 Відповісти
А гамнокомандуючому вручить Оскара, за сватів-7!
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29.12.2021 21:22 Відповісти
Це навіть не піар, блюзнірство від уклоніста-малороса
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29.12.2021 21:56 Відповісти
Мабуть вони наразі такі щасливі від цієї зустрічі!!!! Він же несе тількі нещастя!
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29.12.2021 22:26 Відповісти
дуже прикро.
дуже.
коли людина, яка ховалася від служби в ВСУ,
від свого імені нагороджує людей, віддавших свое життя,
в тому числі і за нього.
це несумісні речі.
дуже прикро.
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29.12.2021 22:35 Відповісти
а по другому так.
я живий бо сховався.
хлопці загинули бо не змогли зробити так як я
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29.12.2021 22:38 Відповісти
Журавля запросили надіюсь?
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29.12.2021 22:44 Відповісти
Какое кощунство! Четырежды уклонист вручает награды четырем героям посмертно.
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30.12.2021 10:14 Відповісти
І не встидно тобі перед ними, Верховний Ухилянт?
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02.01.2022 13:00 Відповісти
 
 