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Новий рік (356) опитування (1078) подарунок (43) КМІС (197)

У подарунок на Новий рік українці найбільше хотіли б отримати романтичну подорож, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У "доковідні" роки українці воліли отримувати на Новий рік гроші, а тепер вони скучили за подорожами.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль та аксесуари до нього (12%). Наступні три подарунка, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%) мобільний і інші електронні пристрої (9%) та побутова техніка (7%). Всі інші подарунки хочуть отримати менш ніж 5% опитаних", - йдеться у повідомленні КМІС.

Найменш бажаними подарунками виявилися одяг (1,2%) та прикраси (1,4%). На цукерки та квіти розраховують тільки 2,4% опитаних.

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"Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах. Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернет (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було біля 55% користувачів, а зараз біля 75%)", - зазначили соціологи.

Також відзначається, що автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок, побутову техніку 8,3% жінок і 4,5% чоловіків. У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків, а туалетну воду, парфуми, косметику хотіли б отримати 6% жінок і 3% чоловіків.

У подарунок на Новий рік українці найбільше хотіли б отримати романтичну подорож, - опитування КМІС 01

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Зазначимо, що опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Топ коментарі
+5
Ага... Их не интересует, что их страна в полной жопе, что на границе орки готовятся напасть, что долг внешний чудовищно огромный. Им в путешествие хочется...
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31.12.2021 15:14
+4
Олена Зеленська мріє про власне житло.

Дружина Володимира Зеленського розповіла про життя родини в президентській резиденції у Конча Заспі і поділилася своїми турботами й мріями.

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати [в резиденцію]. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зазначила Зеленська.

Також, дружина гаранта розповіла, що в резиденції вони з Володимиром Зеленським "збили золото зі стін" і пофарбували їх у сірий колір, а також зняли люстри.

"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", - похвалилася Зеленська.

Дуже співчуваємо гаранту і його дружині. Не мати власного житла - це важко. Можливо, на збите зі стін резиденції золото вони зможуть придбати собі хоча б хрущовку на Троєщині.

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31.12.2021 15:18
+4
Видимо в Изумрудный город хотят, за мозгами....
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31.12.2021 15:21
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А Ленка плачет и говорит, что хочет скумбрию по 8 гривен.
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31.12.2021 15:07 Відповісти
Олена Зеленська мріє про власне житло.

Дружина Володимира Зеленського розповіла про життя родини в президентській резиденції у Конча Заспі і поділилася своїми турботами й мріями.

"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати [в резиденцію]. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зазначила Зеленська.

Також, дружина гаранта розповіла, що в резиденції вони з Володимиром Зеленським "збили золото зі стін" і пофарбували їх у сірий колір, а також зняли люстри.

"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", - похвалилася Зеленська.

Дуже співчуваємо гаранту і його дружині. Не мати власного житла - це важко. Можливо, на збите зі стін резиденції золото вони зможуть придбати собі хоча б хрущовку на Троєщині.

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31.12.2021 15:18 Відповісти
1. это не фотошоп?
2. они тупо ржут.(что и видно по высеру шо жрут мол скумбрию дома, правда цена на порядок(в 10 раз) ниже, чем у норота, к которому они примазаться хотят.
3. я например спокоен - ибо знал что им тот народ до одного места.

не. но реально смешно - мультимиллионерша.... оказывается.... хатынку хочет
больные - тупо лгут миллионам и от этого "кайфуют". кстати да - кто поверил в это все - тот как раз и лох, а не тот что "Яне(лох)"
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31.12.2021 15:44 Відповісти
фотошоп, но то что она в фейсбуке репостила получение координат передвижения украинских войск за 15 000 деревянных это реальный факт. И по этому у нее одна из кличек ленка ополченка.
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31.12.2021 16:14 Відповісти
видел скрин шо типо это она не то и не так поняли ее.так шо.... за такой зашквар точно было бы не так как за скумбрию.хотя, уже и не знаю, но вроде врага и его жену, ой, врага-жену и Зелю уложить в первое кресло, и ничего не расследовать... опять не так... эээ, Ермак и Тартаров, но все же....
тьху!
стараюсь оправдать, но Лещенко не дал мне "скилла"(навыка) "угорь(угрь)", смазанный толстым слоем солидола)))

не, вроде она не просила же светить ВСУ, просто бы щас активно это продвигали? там я думаю шо либо фотошоп, либо все патриоты и мы(зрители), "сглотнули" это.
мол у сепарши жены стал клоун-мущинка президентом Ермака, ой, чего то там, но стал.
я вот не пьян, но такое смешение - заморачивает.... опа - и баран верит в (что-то там говорят). Путин недурно так напосел на тупое задалбливание, оно действует. Я стараюсь не ненавидеть кого либо кроме попов - там то понятно шо тупо вздор - но скока щас "верующих"?
номинально, ибо истинных - тупо нету.
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31.12.2021 16:35 Відповісти
судя по разговорам в супермаркетах возле кассы нарид желает *процветания* чете косоворотек и их спиногрызам
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31.12.2021 15:14 Відповісти
Ага... Их не интересует, что их страна в полной жопе, что на границе орки готовятся напасть, что долг внешний чудовищно огромный. Им в путешествие хочется...
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31.12.2021 15:14 Відповісти
Видимо в Изумрудный город хотят, за мозгами....
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31.12.2021 15:21 Відповісти
73% и получат пешое путешествие с эротическим уклоном в 2022 году.
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31.12.2021 15:21 Відповісти
Ленка то только для протокола, ведь все мы знаем, что искренне зеленский любит только Андрея Елдака, бабушку Беню и деньги
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31.12.2021 15:26 Відповісти
Більшість людей думає як вижити, тут вже точно не до подорожей.
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31.12.2021 15:27 Відповісти
я думаю что на 4000 баксов учитель может шикануть нормально на курортах, а с учетом того что им на 25 % подняли получку, то это целых 5000 долларов!!!!
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31.12.2021 15:29 Відповісти
То все папереднікі.
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02.01.2022 16:59 Відповісти
народ довели до ручки, безработица, непод'емные цены, коммуналка, проезд в транспорте.. какое путешествие? кто этот бред вообще выдумывает?
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31.12.2021 15:28 Відповісти
и все равно суки никак не сдохнут? значит есть еще что доить с хохлопов
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31.12.2021 15:30 Відповісти
Кто, не знаю, но это из оперы скумбрии по 8 и гречки по 12, может ленка-брошенка употребила адженды с колей дупаякуким. А чё ей терять - зелю она потеряла, ушёл к дерьмаку.
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31.12.2021 15:42 Відповісти
опитування було серед малолєток?
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31.12.2021 15:32 Відповісти
Серед фанатів Бубочки
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31.12.2021 17:41 Відповісти
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України Джерело: https://censor.net/ua/p3308078
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02.01.2022 17:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
Какие милые пожелания. Пусть сбудутся у всех.
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31.12.2021 15:33 Відповісти
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД
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31.12.2021 15:33 Відповісти
А нового президента не хотіли би отримати ?
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31.12.2021 15:34 Відповісти
я - Антиколорадоса.
мужественный, активный, всегда патриотичен и свободен. прямо как .... ну кто такой есть еще.... мож*д сцарь соломон(правда еще тот тиранозавр был)
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31.12.2021 15:47 Відповісти
Зеленський своїм виборцям зі сцени теж видавася новим обличчям, розумним, не толерантним до корупції. Успішним управлінцем, цілеспрямованим молодим політиком, який ще і з москвою домовиться, щоб забути про війну і робити бізнес. А вийшло... - як і мало бути.
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31.12.2021 20:22 Відповісти
розумне ліцо яке тебе і мене називало салоїдом-геєм?
ну то тіпа смішно було, але все ж.... я спілкувався з пацаном Зазе - ..... скажу по японски - дануна.
чо генерал був прєдатєль = та його ж Генштабом поставили, ...... (починається стандарт - всьовкралє....)
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31.12.2021 20:34 Відповісти
То його виборцям саме це було до смаку.
Чи гадаєте, що над *********** паличками сміялись скрізь зуби?
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31.12.2021 20:49 Відповісти
а отримають ...( ну більшість - господарів)

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31.12.2021 15:37 Відповісти
опрос среди пенсионеров явно не проводился
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31.12.2021 15:40 Відповісти
Фигня какаята). Лучший подарок - уставший мухожук!
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31.12.2021 15:46 Відповісти
"мыухожу"(к))Ермачку(
)))
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31.12.2021 15:49 Відповісти
КМІС- саме найбільше бажання українців не тільки на Новий ,рік а на щодень- скумбрія по 8 грн і сало по 20 за кг
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31.12.2021 16:08 Відповісти
А чому сало дорожче? - от жеж бариги
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31.12.2021 17:52 Відповісти
Уверен что больше всего украинцы были бы рады голове путина наколотой на палку между границами Украины и Московии где то у реки Дон.
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31.12.2021 16:32 Відповісти
Я как патриот своей страны, хотел бы на Новый Год, чтобы зелох вместе со своей шоблой мародеров сгорели заживо в синегоре, и следующий новый год нас поздравлял бы нормальный президент, а не чучело гороховое, как в этом.
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31.12.2021 16:47 Відповісти
Поддерживаю.
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31.12.2021 17:40 Відповісти
Опитували фанатів СЛУГ УРОДА - 73% ЗЕ!лебобіків
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31.12.2021 17:40 Відповісти
Українці щасливі, що гетьмана послали в романтичну подорож. )
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31.12.2021 18:00 Відповісти
Твой осел укатил в пятидесятый за два года отпуск?
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31.12.2021 20:31 Відповісти
Укатіл, не укатіл, - але ж не драпанув як серливий кіт. )
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31.12.2021 20:49 Відповісти
А оно у вас по другому и не умеет. Только оно не кит,а осел.
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31.12.2021 21:36 Відповісти
Мозги себе закажите у Миколая.
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31.12.2021 20:32 Відповісти
..."Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами..." Джерело: https://censor.net/ua/p3308078 розвеселили. Можна подумати подорожі, авто, електроніка ті інше придбавається за дарма. Просто зараз тренд "полювання за емоціями" вийшов на перше місце і не тільки в нас.
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02.01.2022 17:06 Відповісти
 
 