У подарунок на Новий рік українці найбільше хотіли б отримати романтичну подорож, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У "доковідні" роки українці воліли отримувати на Новий рік гроші, а тепер вони скучили за подорожами.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль та аксесуари до нього (12%). Наступні три подарунка, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%) мобільний і інші електронні пристрої (9%) та побутова техніка (7%). Всі інші подарунки хочуть отримати менш ніж 5% опитаних", - йдеться у повідомленні КМІС.

Найменш бажаними подарунками виявилися одяг (1,2%) та прикраси (1,4%). На цукерки та квіти розраховують тільки 2,4% опитаних.

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"Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах. Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернет (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було біля 55% користувачів, а зараз біля 75%)", - зазначили соціологи.

Також відзначається, що автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок, побутову техніку 8,3% жінок і 4,5% чоловіків. У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків, а туалетну воду, парфуми, косметику хотіли б отримати 6% жінок і 3% чоловіків.

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Зазначимо, що опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.