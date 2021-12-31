У подарунок на Новий рік українці найбільше хотіли б отримати романтичну подорож, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У "доковідні" роки українці воліли отримувати на Новий рік гроші, а тепер вони скучили за подорожами.
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль та аксесуари до нього (12%). Наступні три подарунка, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%) мобільний і інші електронні пристрої (9%) та побутова техніка (7%). Всі інші подарунки хочуть отримати менш ніж 5% опитаних", - йдеться у повідомленні КМІС.
Найменш бажаними подарунками виявилися одяг (1,2%) та прикраси (1,4%). На цукерки та квіти розраховують тільки 2,4% опитаних.
"Якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то крім суттєвого зростання бажання подорожувати зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях, (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах. Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернет (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було біля 55% користувачів, а зараз біля 75%)", - зазначили соціологи.
Також відзначається, що автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок, побутову техніку 8,3% жінок і 4,5% чоловіків. У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків, а туалетну воду, парфуми, косметику хотіли б отримати 6% жінок і 3% чоловіків.
Зазначимо, що опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
Дружина Володимира Зеленського розповіла про життя родини в президентській резиденції у Конча Заспі і поділилася своїми турботами й мріями.
"Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати [в резиденцію]. Звичайно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, вона здійсниться. Поки це все мрії і плани", - зазначила Зеленська.
Також, дружина гаранта розповіла, що в резиденції вони з Володимиром Зеленським "збили золото зі стін" і пофарбували їх у сірий колір, а також зняли люстри.
"Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували стіни в сірий колір", - похвалилася Зеленська.
Дуже співчуваємо гаранту і його дружині. Не мати власного житла - це важко. Можливо, на збите зі стін резиденції золото вони зможуть придбати собі хоча б хрущовку на Троєщині.
2. они тупо ржут.(что и видно по высеру шо жрут мол скумбрию дома, правда цена на порядок(в 10 раз) ниже, чем у норота, к которому они примазаться хотят.
3. я например спокоен - ибо знал что им тот народ до одного места.
не. но реально смешно - мультимиллионерша.... оказывается.... хатынку хочет
больные - тупо лгут миллионам и от этого "кайфуют". кстати да - кто поверил в это все - тот как раз и лох, а не тот что "Яне(лох)"
тьху!
стараюсь оправдать, но Лещенко не дал мне "скилла"(навыка) "угорь(угрь)", смазанный толстым слоем солидола)))
не, вроде она не просила же светить ВСУ, просто бы щас активно это продвигали? там я думаю шо либо фотошоп, либо все патриоты и мы(зрители), "сглотнули" это.
мол у сепарши жены стал клоун-мущинка президентом Ермака, ой, чего то там, но стал.
я вот не пьян, но такое смешение - заморачивает.... опа - и баран верит в (что-то там говорят). Путин недурно так напосел на тупое задалбливание, оно действует. Я стараюсь не ненавидеть кого либо кроме попов - там то понятно шо тупо вздор - но скока щас "верующих"?
номинально, ибо истинных - тупо нету.
мужественный, активный, всегда патриотичен и свободен. прямо как .... ну кто такой есть еще.... мож*д сцарь соломон(правда еще тот тиранозавр был)
ну то тіпа смішно було, але все ж.... я спілкувався з пацаном Зазе - ..... скажу по японски - дануна.
чо генерал був прєдатєль = та його ж Генштабом поставили, ...... (починається стандарт - всьовкралє....)
Чи гадаєте, що над *********** паличками сміялись скрізь зуби?
)))