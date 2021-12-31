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Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи за версією сайту Europe Best Destinations.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті.
Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.
На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.
Найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.
Топ коментарі
+29 Raisa Lenfer
показати весь коментар01.01.2022 00:02
+14 Dust
показати весь коментар01.01.2022 03:03
+12 Eugene Boyko 262dcec8
показати весь коментар01.01.2022 01:48
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а ви відразу , Іване , щось про роботу розповідаєте !
Економія знову ж)
Ми в Європі, памятаймо і борімося !
на тому фото, де велосипед - Амстердам. Ця ялинка і поруч із київською не валялася 😂🎉🎉🎉