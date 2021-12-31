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Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи за версією сайту Europe Best Destinations.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті.

Повідомляється, що київська новорічна ялинка посіла 13 сходинку рейтингу, між ялинками з Польщі та Італії. Популярний серед туристів з усього світу сайт відзначив, що київська ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 01

На сайті зазначається, що Київ є чудовим місцем для поїздки на різдвяні та новорічні свята, а також той факт, що у місті працюють одразу декілька різдвяних ярмарків.

Найгарніша ялинка стоїть на мальтійському острові Гоцо. На другому і третьому місці – ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 02
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 03
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 04
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 05
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 06
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 07
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 08
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 09
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 10
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 11
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 12
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 13
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 14
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 15
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 16
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 17
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 18
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 19
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 20
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 21
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 22
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 23

Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 24
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 25
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 26
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 27
Ялинка на Софійській площі в Києві увійшла до рейтингу найгарніших в Європі 28

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+29
З Новим Роком, хай згинуть всі вороги України, хай захистить Пресвята Діва Марія наших Воїнів. Слава Україні! Героям Слава!
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01.01.2022 00:02
+14
З Новим ром, Європейська Україно !!!!!!!!!!!!!
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01.01.2022 03:03
+12
З Новим роком, Україно-мати!
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01.01.2022 01:48
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31.12.2021 23:27 Відповісти
З Новим ром, Європейська Україно !!!!!!!!!!!!!
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01.01.2022 03:03 Відповісти
Да, поддерживаю, Украина уже Европа! А не поганая мордовия, пусть сдохнет скабеиха и удавится *****!!!
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01.01.2022 07:30 Відповісти
Дорогой Святой Михаил,убери пожалуйста эту проклятую табличку,,переглянути спрощену версію сайту,, с Цензор нет. Сил нет уже бороться с ней проклятущей с телефона.
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31.12.2021 23:30 Відповісти
Добре що там В.Клічко, не представник зелеБобіків, мали б прикраси у вигляді скумбрії по 8 і гречки по 12.
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31.12.2021 23:39 Відповісти
работать не пробовал?
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01.01.2022 00:19 Відповісти
придурок,он же тебе сказал что купил,а не украл
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01.01.2022 00:33 Відповісти
Перша леді вчора дала натирку , що скумбрія коштує всього 8 грн за кіло 😃от народ і ломанувся за цією занадто ,, дешевою" рибкою 😄
а ви відразу , Іване , щось про роботу розповідаєте !
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01.01.2022 02:22 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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01.01.2022 02:16 Відповісти
Вже другу годину за вікнами "фейерверкова канонада"! А кацапи кажуть що кияни "хрін без солі доїдають". У мене в холодець мясо заважає вилку встромити. Бідую...
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31.12.2021 23:41 Відповісти
Вопрос в том, что из одной голенки можно сварить 2 миски, а можно и 4. Соответственно будет и количество мяса в тарелке
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31.12.2021 23:49 Відповісти
Якщо мясо не покласти в виварку то доведеться їсти "голенки" з хрящами а не український холодець.
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01.01.2022 03:27 Відповісти
В настоящий холодец ложат для варки голенки и свинную ногу, в последней мяса нет это для желе.. У меня супруга в этом спец. Звиняйте за ошибки 1 января пьемс
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01.01.2022 11:45 Відповісти
Ну в своём фсб вы всю жизнь одни мослы грызли
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01.01.2022 07:32 Відповісти
Я таки не понял причем тут ФСБ, у нас КГБ. И селюк надо быть культурнее хотя бы в новый год
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01.01.2022 11:39 Відповісти
Селюк из кгб ты падаль зубило то прикуси , подстилка бульбофюрерная, Беларусы вашу мразь вешать будут в первую очередь
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01.01.2022 11:54 Відповісти
Национальная черта Украинцев уничтожать бульбофюрерных подстилок
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01.01.2022 12:28 Відповісти
Всё понятно, можешь не продолжать,мордовский беларус))) пшло отсюда падаль набутылочная
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01.01.2022 13:00 Відповісти
А в мене французький батон закінчився . Чорну ікру немає на що намистини. Жінка штурмує інтернет , чи можна містити ікру на хліб , чи мусить бути хфранцюзький батон?
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01.01.2022 02:05 Відповісти
Икра почем
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01.01.2022 12:56 Відповісти
Добре, що мені пофіг на свято)
Економія знову ж)
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31.12.2021 23:59 Відповісти
З Новим Роком, хай згинуть всі вороги України, хай захистить Пресвята Діва Марія наших Воїнів. Слава Україні! Героям Слава!
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01.01.2022 00:02 Відповісти
Цього року дійсно гарна ялинка, без лишнього пафосу, класичний стиль.
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01.01.2022 00:14 Відповісти
самі гарні ялинки на фото: 1,2,14,15
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01.01.2022 00:17 Відповісти
Чому на Гоцо найкраща,незрозуміло. Я розумію,смаки бувають різні. Але
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01.01.2022 02:13 Відповісти
Бо вона схожа на нормальну ялинку, а не на якусь пірамідку чи ще там щось.
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01.01.2022 03:02 Відповісти
гарні всі ялинки - кожна по своємо.!
Ми в Європі, памятаймо і борімося !
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01.01.2022 03:05 Відповісти
Сама гарна - у лісі.
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01.01.2022 07:27 Відповісти
Так)))
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01.01.2022 13:07 Відповісти
Всіх з Новим роком!

на тому фото, де велосипед - Амстердам. Ця ялинка і поруч із київською не валялася 😂🎉🎉🎉
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01.01.2022 00:33 Відповісти
З Новим роком, Україно-мати!
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01.01.2022 01:48 Відповісти
Батько наш Бандера!!
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01.01.2022 07:34 Відповісти
А Шухевич мати
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01.01.2022 12:59 Відповісти
***** тебе мати)))) шваброй кормит вас чуханов)))
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01.01.2022 14:05 Відповісти
Як мило . Ще тиждень і "українці" з росіянами святкуватимуть різдво, а дід мороз носитиме подарунки . Ідилія .
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01.01.2022 02:25 Відповісти
Справжні українці з кацапами будуть хіба що "кататися на гойдалці". Різдво відсвяткували, а ще раз в один день з свинособаками ****************** святкувати в падлу...
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01.01.2022 03:34 Відповісти
Таких у нас всього не більше 10%...
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01.01.2022 07:04 Відповісти
Думаю що разом з атеїстами Київського Патріархату нас уже переважна більшість. І з кожним днем прихильників "церковного єдінєнія" з свинособаками стає менше. От ***** і почало панікувати...
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01.01.2022 07:15 Відповісти
надо было подписать где какая елка. а то не все понятно)
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01.01.2022 03:40 Відповісти
... и що? наверное блогодаря ёлочным играшкам - Скумбрия свежезамороженая и недорого, всего по 8
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01.01.2022 05:11 Відповісти
І хтось нам повірить, що ми бідуємо?...судячи по коментарях
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01.01.2022 09:27 Відповісти
Сидить такий Яник ща в Ростові:"...моя Йолка покруче была бы...Так поставить не дали...")))
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01.01.2022 09:40 Відповісти
А що, шмаркля не згоден на таку ялинку ?
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01.01.2022 10:27 Відповісти
 
 