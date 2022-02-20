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Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В суботу, 19 лютого 2022 року, розміщені у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей РФ військові з'єднання стали наносити на бронетехніку, вантажівки та інші транспортні засоби велику літеру Z у квадраті.

Відповідні фото- та відеоматеріали поширюються подорожніми й місцевими жителями в соцмережах. На це звернули увагу фахівці з OSINT-розвідки із різних країн світу, а також блоги, що відстежують переміщення військових, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Символ наноситься білою фарбою.

Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку Z 01
Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку Z 02
Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку Z 03
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Топ коментарі
+94
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20.02.2022 10:02
+47
z - це від слова жо*а? Бо їм вона точно буде, якщо попруться в Україну.
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20.02.2022 09:57
+45
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20.02.2022 10:53
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В духе Коломойского, когда к объекту,захваченному рейдерами, подлетают крытые грузовики, из выскакивают лихие спецназовцы с оружием в чехлах.
А если их берут за жопу - камуфляж охотничий, карабин охотничий,
кгрузовик колхозный, а все они - ккуи с бугра нанятые за 100 баксов.
Путин знает, что все разведки отслеживают ПРИЗНАКИ (госпитали, запасы топлива, крови, передвижные морги и т.д.) и будет тыкать всем косвенные и прямые "признаки"....
А когда увидит, что всем нассррать - скажет: учения окончены.
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20.02.2022 14:18 Відповісти
Ось ще сепарський тг канал https://t.me/Radioskaner, де також ця інфа раніше з'явилась.

Також відновили понтонний міст...
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20.02.2022 14:51 Відповісти
Буква какая то не скрепная.
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20.02.2022 14:59 Відповісти
Допоки ця кремлівська мразь буде шантажувати українців? По досвіду знаю- поки козломордому Москвою пику не наб'єш то він не відчепиться мразь
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20.02.2022 16:06 Відповісти
Z - остання буква англійського алфавіту. Остання спроба кремлівської курви..
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20.02.2022 16:13 Відповісти
Война миров Z

У Бред Питта идею своровали, как обычно ниче придумать не могут
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20.02.2022 16:34 Відповісти
От сволота. "20 млн русских вас освободили от фашистов,, жизни свои положили..." Більшість з тих мільйонів були українцями. 400 тисяч українців жуков тільки в Дніпрі втопив, а один українець з трьох встановив прапор на рейхстагу, але про нього й не згадують. 9 млн заморив голодом, ще кілька млн репресував вислав до Сибіру. Росіяни і є фашисти.
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20.02.2022 17:44 Відповісти
А почему не Ы
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20.02.2022 20:13 Відповісти
Дві Z рашисти сцять наносити, бо це як відомий з 1939р. нацисткий знак - палево.
Видають себе за напів фашистів.
В народі літера Z означає "зелені чоловічки - їхтамнети".
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21.02.2022 01:08 Відповісти
Зе? як символічно...
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21.02.2022 01:26 Відповісти
Zombie...
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21.02.2022 09:07 Відповісти
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