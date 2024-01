Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В суботу, 19 лютого 2022 року, розміщені у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей РФ військові з'єднання стали наносити на бронетехніку, вантажівки та інші транспортні засоби велику літеру Z у квадраті.

Відповідні фото- та відеоматеріали поширюються подорожніми й місцевими жителями в соцмережах. На це звернули увагу фахівці з OSINT-розвідки із різних країн світу, а також блоги, що відстежують переміщення військових, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Символ наноситься білою фарбою.

🇷🇺Numerous videos are being uploaded of Russian military vehicles with "Z" markings. Our assessment is it's "friend or foe" identification markings used by armies during wartime. pic.twitter.com/bkKbI97Iwe