Передові частини військ РФ недалеко від України наносять на бронетехніку особливу позначку "Z". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В суботу, 19 лютого 2022 року, розміщені у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей РФ військові з'єднання стали наносити на бронетехніку, вантажівки та інші транспортні засоби велику літеру Z у квадраті.
Відповідні фото- та відеоматеріали поширюються подорожніми й місцевими жителями в соцмережах. На це звернули увагу фахівці з OSINT-розвідки із різних країн світу, а також блоги, що відстежують переміщення військових, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Символ наноситься білою фарбою.
19.02.2022. Білгородська обл.https://t.co/Bv2smJpZKh pic.twitter.com/0Zco9pRWZp— Идзанаги 🇺🇦 🇰🇿 (@Idzanagi4) February 19, 2022
🇷🇺Numerous videos are being uploaded of Russian military vehicles with "Z" markings. Our assessment is it's "friend or foe" identification markings used by armies during wartime. pic.twitter.com/bkKbI97Iwe— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 19, 2022
🇷🇺Numerous videos are being uploaded of Russian military vehicles with "Z" markings. Our assessment is it's "friend or foe" identification markings used by armies during wartime. pic.twitter.com/bkKbI97Iwe— Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 19, 2022
Belgorod region, reportedly todaypic.twitter.com/unO3tVQZE7— marqs (@MarQs__) February 19, 2022
More Russian "Z" troops in Belgorod today, including Grad MLRSpic.twitter.com/BYkvRfm7sL— marqs (@MarQs__) February 19, 2022
Будь ласка, зачекайте...
А если их берут за жопу - камуфляж охотничий, карабин охотничий,
кгрузовик колхозный, а все они - ккуи с бугра нанятые за 100 баксов.
Путин знает, что все разведки отслеживают ПРИЗНАКИ (госпитали, запасы топлива, крови, передвижные морги и т.д.) и будет тыкать всем косвенные и прямые "признаки"....
А когда увидит, что всем нассррать - скажет: учения окончены.
Також відновили понтонний міст...
У Бред Питта идею своровали, как обычно ниче придумать не могут
Видають себе за напів фашистів.
В народі літера Z означає "зелені чоловічки - їхтамнети".