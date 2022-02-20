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Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною разом із учасниками Революції Гідності, родинами загиблих на Майдані, ветеранами і волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

Петро та Марина Порошенки взяли участь у панахиді за загиблими та поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні.

"Сьогодні в такий величний для всієї України день ми молимося за душі загиблих Героїв Небесної Сотні. Вічна і світла пам’ять всім. І ми ніколи їх не забудемо. І ніколи не пробачимо їхніх убивць", – говорить Марина Порошенко.

"Аж не віриться, що пройшло 8 років з цих трагічних і великих подій Революції Гідності. Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя, відіграли значну роль в історії України", – сказав Петро Порошенко журналістам.

Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 01
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 02
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 03
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 04
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 05
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 06
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 07
Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні 08

"8 років український народ веде боротьбу за збереження нашої святої великої України", – нагадав п’ятий президент.

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"Путін два роки тому виторгував "беркут", який мав сидіти у в‘язниці, для того, щоб врятувати цих злочинців і негідників. І недарма зараз Путін підтягнув під кордони України величезне військо для вторгнення, знищення України та вбивства українців. Але Україна вже інша. І українці вже інші. І армія наша інша", – переконаний Порошенко.

"Ми захистимо Україну. Сьогодні ми говоримо це тут, на цьому святому місці, де віддали своє життя Герої Небесної Сотні. А після цього віддали життя тисячі захисників України лише за те, щоб ми з вами мали право будувати українську державу, європейську державу і повернути Україну в європейську родину народів. Я вірю, що саме так і буде", – додав Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+77
Нормальный президент и человек живых людей не боится. Респект.
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20.02.2022 12:05
+53
Вони першими прийняли бій з росією.
Вічна слава ГЕРОЯМ !
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20.02.2022 12:05
+47
зебіл, нагадаю:
командував вбивцями людей на Майдані - нинішній заступник голови ОП(Г) зеленського...
Теж квіти принесе як зеленський?

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20.02.2022 12:08
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Что ж твориться то - Порошенко,вор ,предатель ,деньги на войне делал,в 10000000000 раз разбогател, а люди , родственники погибших его обнимают. Та сто % подставные. Он же и брата убил,и детей распинал,что ж твориться то
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20.02.2022 13:12 Відповісти
Тому,кто во время своего срока президентства не хватило ума быть порядочным,всегда приходится имитировать эту самую порядочность ,после. Как правило уже никому не нужную.
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20.02.2022 13:30 Відповісти
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЙ СОТНИ !!!
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20.02.2022 14:23 Відповісти
Підла,цинічна гнида.
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20.02.2022 14:28 Відповісти
Вічна пам'ять і Слава Українцям загинувшим за свободу України. Смерть ворогам державності і незалежності України.
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20.02.2022 14:32 Відповісти
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20.02.2022 16:16 Відповісти
И шо?
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20.02.2022 16:26 Відповісти
2014

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»

Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року Порошенко згадав полеглих Небесної сотні хвилиною мовчання, звернувся до жителів Донецької і Луганської областей, а також висловив думку, що, аби змінити країну, українці повинні змінитися самі.

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.

Словоблуд.....
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20.02.2022 17:32 Відповісти
Цинічний зрадник і торгаш на крові, будь ти проклят!
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20.02.2022 18:31 Відповісти
Проплатное и продажноеPakhomov , и тебе того же сторицей!
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21.02.2022 00:22 Відповісти
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