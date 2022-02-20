Подружжя Порошенків разом з учасниками Революції Гідності, ветеранами та волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною разом із учасниками Революції Гідності, родинами загиблих на Майдані, ветеранами і волонтерами вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".
Петро та Марина Порошенки взяли участь у панахиді за загиблими та поклали квіти до меморіалу Небесної Сотні.
"Сьогодні в такий величний для всієї України день ми молимося за душі загиблих Героїв Небесної Сотні. Вічна і світла пам’ять всім. І ми ніколи їх не забудемо. І ніколи не пробачимо їхніх убивць", – говорить Марина Порошенко.
"Аж не віриться, що пройшло 8 років з цих трагічних і великих подій Революції Гідності. Герої Небесної Сотні, які віддали своє життя, відіграли значну роль в історії України", – сказав Петро Порошенко журналістам.
"8 років український народ веде боротьбу за збереження нашої святої великої України", – нагадав п’ятий президент.
"Путін два роки тому виторгував "беркут", який мав сидіти у в‘язниці, для того, щоб врятувати цих злочинців і негідників. І недарма зараз Путін підтягнув під кордони України величезне військо для вторгнення, знищення України та вбивства українців. Але Україна вже інша. І українці вже інші. І армія наша інша", – переконаний Порошенко.
"Ми захистимо Україну. Сьогодні ми говоримо це тут, на цьому святому місці, де віддали своє життя Герої Небесної Сотні. А після цього віддали життя тисячі захисників України лише за те, щоб ми з вами мали право будувати українську державу, європейську державу і повернути Україну в європейську родину народів. Я вірю, що саме так і буде", – додав Порошенко.
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«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»
Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року Порошенко згадав полеглих Небесної сотні хвилиною мовчання, звернувся до жителів Донецької і Луганської областей, а також висловив думку, що, аби змінити країну, українці повинні змінитися самі.
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.
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