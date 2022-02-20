Війська РФ 19 лютого вели масовані обстріли на Донбасі, застосовуючи важку артилерію. Зафіксовано понад 900 попадань лише із крупнокаліберної зброї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

19 лютого внаслідок російських обстрілів загинули смертю Героїв двоє українських воїнів, четверо зазнали поранення. На фронті фіксувалися масовані обстріли.

Про це у своєму відеострімі заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Третю добу продовжуються терористичні обстріли Донбасу, Росія наносить удар за ударом по українських позиціях, сьогодні обстріли були безпрецедентними за своїми масштабами. Станом на 21.00 за офіційними даними наших військових, зафіксовано 103 обстріли з боку російських агресорів. Це сотні боєприпасів. Сьогодні зафіксовано понад 900 попадань тільки з крупнокаліберної зброї по український землі. Обстріли йдуть по всій лінії фронту, сьогодні вони стали більш інтенсивними. Противник застосовував артилерію, гаубиці калібру 152 мм, танки, переважно застосовувалися гаубиці 122-мм та міномети 122-мм", - заявив журналіст.

"Ми змушені відповідати. Українські війська не можуть подавити всі вогневі точки ворога, так як росіяни розміщують їх у населених пунктах, вони намагаються спровокувати обстріли населених пунктів українськими військовими. Але досі ніяких інцидентів з українського боку немає, наші б'ють точно в ціль, а ворог стріляє абикуди, однак щільність вогню зросла", - додав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ 136 разів відкривали вогонь на Донбасі: 2 українських воїнів загинули, 4 - поранені, один отримав бойову травму, - штаб ООС

За оцінками Бутусова, на Донбасі наразі відбувається ескалація бойових дій.