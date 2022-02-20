Війська РФ 19 лютого вели масовані обстріли на Донбасі, застосовуючи важку артилерію. Зафіксовано понад 900 попадань лише із крупнокаліберної зброї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
19 лютого внаслідок російських обстрілів загинули смертю Героїв двоє українських воїнів, четверо зазнали поранення. На фронті фіксувалися масовані обстріли.
Про це у своєму відеострімі заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Третю добу продовжуються терористичні обстріли Донбасу, Росія наносить удар за ударом по українських позиціях, сьогодні обстріли були безпрецедентними за своїми масштабами. Станом на 21.00 за офіційними даними наших військових, зафіксовано 103 обстріли з боку російських агресорів. Це сотні боєприпасів. Сьогодні зафіксовано понад 900 попадань тільки з крупнокаліберної зброї по український землі. Обстріли йдуть по всій лінії фронту, сьогодні вони стали більш інтенсивними. Противник застосовував артилерію, гаубиці калібру 152 мм, танки, переважно застосовувалися гаубиці 122-мм та міномети 122-мм", - заявив журналіст.
"Ми змушені відповідати. Українські війська не можуть подавити всі вогневі точки ворога, так як росіяни розміщують їх у населених пунктах, вони намагаються спровокувати обстріли населених пунктів українськими військовими. Але досі ніяких інцидентів з українського боку немає, наші б'ють точно в ціль, а ворог стріляє абикуди, однак щільність вогню зросла", - додав Бутусов.
За оцінками Бутусова, на Донбасі наразі відбувається ескалація бойових дій.
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Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».
А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».
Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )
Виктор Шевчук
Нема ніяких президентів, держав, правових систем і Конституцій. Пландемія це дуже наочно показала. Всі війни - суцільний зрежисований від початку до кінця кривавий цирк, необхідний споживачам гавваху.
Где деньги брать на его восстановление.
Там одно разминирование стоит миллиарды.
Роман Москаль@RomanMoskal70
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Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
чтото мне кажется что на донбассе идет отвлечение всу этими обстрелами.
не даром через припять они переправу делают.
хотят зайти в чернобыль и от туда начать обстреливать Киев. В ответку тяжелей туда дать так как там саркофаг и чаэс с еще присутствующим излучением и если туда пальнуть то бздык будет всей европ