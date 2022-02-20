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Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

20 лютого, на вулиці Інститутській у Києві, громадяни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій. 

Акція розпочалася о 10 годині. Після виконання державного гімну представники різних українських церков провели панахиду за загиблими. 

Після цього учасники акції поклали квіти до пам’ятних знаків, присвячених Героям Небесної Сотні та подіям Революції Гідності. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Помер ... помер ... помер ...", - Ірина Геращенко опублікувала журнал реєстрації пацієнтів 17-ї лікарні Києва за 20 лютого 2014 року. ФОТО

Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 01
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 02
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 03
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 04
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 05
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 06
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 07
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 08
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 09
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 10
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 11
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 12
Память Героїв Небесної Сотні вшанували у Києві 13

Фото, відео - Олег Богачук
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Топ коментарі
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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20.02.2022 13:43
+12
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20.02.2022 13:31
+12
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20.02.2022 13:52
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Не бреши троляка агліцька.
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20.02.2022 13:35 Відповісти
Мокшанська.
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20.02.2022 13:41 Відповісти
Кремлебот!Такого небыло,у тебя устарела методичька уже как 3 года.Ты что,из запоя только что вышел?
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20.02.2022 13:48 Відповісти
не він один.
певно нічого краще не придумали
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20.02.2022 13:50 Відповісти
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20.02.2022 13:31 Відповісти
Потрібно на державному рівні заборонити називати революцію гідності-переворотом...
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20.02.2022 13:33 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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20.02.2022 13:43 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) ·

Не можу не поширити розавчорашньої веселки над Дніпром (хто не в Києві - день був сонячний, я тільки на світлинах побачила, яка темна хмара йшла зі Сходу - але до Києва не сягнула, веселка "перегородила шлях"!).

А ще й дні ж які - страшних річниць, "розстрільних": 104 рр. тому в столиці - терор Муравйова, 8 рр. тому - розстріл Майдану... Мордор любить такі річниці, як упир, що йде на запах крови: "можем повторіть!" - А от і ні, відповідає Небесна Варта Вічного Міста так, щоб навіч усім було видно, - більше не зможете, сюди вам уже зась!

(Мимоволі пригадались Нострадамусові пророцтва - зокрема про "27 літ Антихристових воєн", рахуючи від приходу до влади в 1999 р. "Великого Монгольського Князя Жаху" (с), - отже, міркуєш собі підбадьорливо, ще 4 роки лишається Вові-Гексогену "бряцать оружієм", - ну що ж, почекаємо, ми терплячі, і не просто терплячі - ми вічні...)

...І над синцем Ріки,
де вогнів фотосток, -
Град попід облаки,
Як осіянний стовп!
Всі твої мертві в нім,
Дивляться з стін церков;
Більша за всі земні,
Горлом іде любов...
ну і т.д.

Частіше дивімося в небо. І нічого не біймося.
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20.02.2022 14:09 Відповісти
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20.02.2022 14:09 Відповісти
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20.02.2022 13:52 Відповісти
**
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих

Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
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20.02.2022 13:53 Відповісти
в рашке такого быть не может потому что они генетические бараны и холопы!сдохнут,но будут сидеть в цепях!
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20.02.2022 13:53 Відповісти
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20.02.2022 13:58 Відповісти
щоб трошки освіжити пам'ять у рибок гупі.. на той момент Порошенко ще не визначився на чиїй стороні він буде.
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20.02.2022 14:00 Відповісти
Не бреши кацап,Порох тоді був із народом на Майдані.
От для кого твої висіри на цієї гілці.Порох вам кацапам і досі спокійно спати не дає?
Тільки за це його потрібно поважати..
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20.02.2022 14:31 Відповісти
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20.02.2022 14:35 Відповісти
який раняний? там тітушку піймали і народ кричить на нього за кадром.. але тут мимо проходив добрий самарітянін Петро і заступився за тітушку поки не був посланий в куй і здимів швиденько.
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20.02.2022 14:43 Відповісти
Порошенко на камеру схилився над чоловіком в балаклаві та шоломі і каже щоб його на щиті виносили, а люди за камерою кричать "знімай свого героя 3.14 ти російский" усі навкруги стоять без балаклав. зрозуміло пораняний це тітушка і Порошенко швиденько здимлює... отак Порох в супроводі преси та кінокамер робив революцію...
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20.02.2022 14:52 Відповісти
Люди можуть подивитися ,для того я і виклала відео,щоб побачили яка ти брехлива мерзота. Що ховаеш свою ганчирку під прапором Брітані?Правильно робишь,бо твій триколор- брудна криваве ганчір,я ,а ти чеченській раб.
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20.02.2022 15:00 Відповісти
лиля дивись не всрись. бо злості в тебе зараз кришку зірве.
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20.02.2022 15:06 Відповісти
Що ж ти падла, начепив Юніон Джек, що є символом об'єднання і ллєш своє лайно між українцями? Як тобі вже кортіло сховати власний, узяв би толерантний смугастий, на кшталт німецького, якщо вже власівський не до вподоби.
Наразі, під ним будь який бруд щодо України сприймається органічно.
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20.02.2022 17:00 Відповісти


В піарі Порошенку не має рівних.. але ж ми пам'ятаємо.
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20.02.2022 14:41 Відповісти
Ні хріна ты не "по,мятаєшь" ,казломорда тварина під проксі.
Порох буде наступним президентом, піди повісся
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20.02.2022 14:45 Відповісти
та не дай бог. ще одного правління цього батька Регіонів Україна не витримає. до речі, якщо я під проксі то чому в тебе ім'я російською?
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20.02.2022 14:47 Відповісти
При чому тут ім,я, мерзота лапотна? Тобі хтось сказав ,що російськомовні ім,я заборонені в Україні? Чи мрієте ,що російськомовні на вас тут чекають? Та будьте ви прокляті,до сьомого коліна.Це тобі від Одеси,особисто.
Вилізли кацаплячи роги ,кацап. Запам,ятай собі ,Порох наступний президент України.І чим більше ви ,козламорді тварюки , бризкаєте ядом,тим більше Порох заслужив бути наступним президентом в Україні.
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20.02.2022 14:56 Відповісти
російскомовне ім'я не заборонені. навіщо ти його російською написало, якщо ти таке патріот? ще й тупеньке.
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20.02.2022 15:02 Відповісти
Убогое, ты сказал,что Порох во время Майдана,еще не обозначился на чьей стороне ему быть.Я доказала что ты лживое кацапское падло.А теперь каждый твой комент - спам.
Мне с упырями говорить не о чем, дегенерат.
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20.02.2022 15:07 Відповісти
диви як консерву бамбануло! зразу перейшла на ізик. оце нада було з себе українку корчити. чума.
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20.02.2022 15:12 Відповісти
Написал рашотролль с ником Egor Shevtsov 094467b8 Ты зачем Бортникова ************ обозвал?
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20.02.2022 15:00 Відповісти
ще одна пордужка українки Лили?
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20.02.2022 15:04 Відповісти
Жди, сейчас тебе твой куратор объяснит что нельзя упоминать твоего шефа, директора ФСБ не то что обзывать, а и упоминать.
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20.02.2022 15:07 Відповісти
Лиля фсьо. википіла.. іди поможи соплі підтирать
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20.02.2022 15:14 Відповісти
іди поможи соплі підтирать

Кацапоид рашистский, ты настолько туп что не знаешь кличку Зе? Ты так тупоВАТО, что не слышал слово "шмаркля"?
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20.02.2022 15:18 Відповісти
Казламордий не вартий нашої уваги ,Сергію, у спам потвору.
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20.02.2022 15:30 Відповісти
Да легко, кацапню надо везде давить.
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20.02.2022 15:32 Відповісти
Тут ,сьогодні ,на ювілей Небесної Сотні цілу бригаду рашкотролів мобілізували,адмін не стигає деактивувати.І перше гімно на вентілятор то це про Пороха , він ім як кістка у горлянці.
Зрозуміло чому.Надо обирати Пороха знов, недарма так бояться і ненавидять його москалюги.
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20.02.2022 15:37 Відповісти
Поліція затримала ветерана за вигук у бік Зеленського та вимагала у нього документи

Сьогодні під час заходів до дня вшанування Героїв Небесної Сотні, де був присутній президент України Володимир Зеленський, один із ветеранів вигукнув у бік президента слово "чорт". За це присутні на події правоохоронці відвели його в сторону та перевірили документи, пояснивши свої дії тим, що ветеран використовував нецензурну лексику щодо очільника держави.
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20.02.2022 15:40 Відповісти
 
 