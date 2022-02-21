Ймовірності бліцкригу для захоплення всієї України немає, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Станом на 17.00 19 лютого, суттєвих змін в обстановці біля кордону РФ з Україною не відбулося. Ніякого відведення військ РФ не спостерігається.

Про це у своєму відеострімі заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Станом на 17.00 19 лютого, суттєвих змін в обстановці біля кордону РФ з Україною не відбулося. З'явилися нові чинники, знизилась активність у двох військових таборах в Криму, техніка звідти виведена. Ми наразі не можемо встановити, куди саме. Втім, 2 табори в Криму, там активність дійсно знизилася", - зазначив Бутусов.

За даними журналіста, заявленого російською стороною відведення військ РФ від українських кордонів наразі не відбувається.

"Наразі все залишається на своїх місцях, ніякого відведення військ немає. Хочу підкреслити, що Росія з 15 по 19 лютого посилила свої угруповання поблизу українського кордону, зокрема угруповання в районі Речиця - Мозир. Там з'явилось буквально 15-17 лютого три нових табори російських військ", - додав Бутусов.

Також він згадав, що в районі Прип'яті з'явився, а потім зник понтонний міст.

"Тобто противник відпрацьовував наведення переправи", - зауважив головний редактор Цензор.НЕТ.

За даними Бутусова, зберігається загрозлива концентрація російських військ на напрямку Білгород - Курськ.

"Там зосереджено російські війська. За останні 4 дні противник розгорнув у цьому районі 5 таборів чи проводить активні дії в тих таборах, які уже розгорнуті. Відмічається підвищена активність та прибуття нових додаткових російських сил. Це те угрупування, яке загрожує Харкову...Швидше всього, там знаходиться до 6 батальйонно-тактичних груп", - зазначив він.

Крім того, за його словами, спостерігається перекидання військ та активність Воронежсько-Валуйського угрупування ворога.

"Не менше 13-14 батальйонно-тактичних груп. Судячи із відео перекидання у цей район 27-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, швидше всього, це угрупування також отримало якесь додаткове посилення", - додав Бутусов.

"Ми бачимо дислокацію противника, бачимо його сили. Ще раз хочу всім сказати, ймовірності такого бліцкригу для захоплення всієї України, його немає. Коли ви чуєте прогнози, що Росія розгромить українську армію за 24 години, за 48 годин, за 72 години, одразу хочу сказати - це неможливо. Наземні сили з такою швидкістю не діють", - додав Бутусов.

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"Україна має високий оборонний потенціал, готова до відсічі. Готова не лише наша армія,...але і весь український народ", - резюмує він.