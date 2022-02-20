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"Донбасс - наша земля!", - в окупованому Донецьку з'явилися мілітарні бігборди. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В окупованому Донецьку з'явилися бігборди мілітарістського характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Типичный Донецк".

Як зазначають користувачі соцмереж бігборди з'явилися 20 лютого.

Донбасс - наша земля!, - в окупованому Донецьку зявилися мілітарні бігборди 01
Донбасс - наша земля!, - в окупованому Донецьку зявилися мілітарні бігборди 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні готували проплачені мітинги, щоб дестабілізувати ситуацію та створити "телекартинку" для пропагандистських ЗМІ РФ, - Нацполіція
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Топ коментарі
+101
Психиатрической клиникой повеяло. Совковой.
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20.02.2022 14:26
+62
Совком повеяло.
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20.02.2022 14:23
+62
ваша земля - 2х2 метра, на кладбище, уроды
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20.02.2022 14:25
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С кем они воюют??? Их же не трогает никто! Шизофрения.
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20.02.2022 14:51 Відповісти
их и 2014 никто не трогал. Они сс*лись бандеровцев и правосеков
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20.02.2022 14:53 Відповісти
не зря регион называется "дамбас"! я вообще не понимаю, как англоязычная аудитория может воспринимать новости об этих событиях и сдерживать улыбку
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20.02.2022 14:53 Відповісти
Какой "мощный" креатив. Судя по всему это всё на что кацапня способна вкупе с обстрелами Украины из-за спин гражданского населения. Открытое вторжение-это максимум неделя боёв, с последующим запросом кацапами режима прекращения огня и полуразрушенной санкциями экономикой.
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20.02.2022 14:53 Відповісти
Для кого плакаты?? Все "защитники" в Таганроге в очередью за 10-ю тысячами..))
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20.02.2022 14:53 Відповісти
пазаді масьКВА?
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20.02.2022 14:58 Відповісти
Тобто, раісія вже нє впєрдє?
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20.02.2022 15:03 Відповісти
А мест все-равно нет.
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20.02.2022 14:59 Відповісти
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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20.02.2022 14:59 Відповісти
Майже заповіт!
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20.02.2022 15:05 Відповісти
Як казав колись Жванецький: "Прекрасно! Костянтин!"
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20.02.2022 15:12 Відповісти
коли розвішають "пралєтарії всєх стран саєдіняйтєсь" - можете бетонувати
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20.02.2022 14:59 Відповісти
Ваша !?...2 на метр..і то з нашого дозволу
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20.02.2022 15:00 Відповісти
Достатньо півлітрової банки, щоб зібрати попіл і відправити к московію..
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20.02.2022 18:47 Відповісти
Панове, вы на русвесну зайдите, мы там уже половину ордло захватили и успешно продвигаемся дальше. Сегодня ночью штурмуемся Донецк и Луганск одновременно…
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20.02.2022 15:02 Відповісти
А шо до Москвы еще не дошли??? Безобразие, медленно
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20.02.2022 15:19 Відповісти
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20.02.2022 15:26 Відповісти
Так, а чого вони заголовок в національні кольори України пофарбували?

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20.02.2022 15:49 Відповісти
Чет бедненько там у них. Любой украинский пгт и то побогаче выглядит! А говорят что кормили Украину! Если кормили то почему так бедненько живете когда Украину? Звиздите как всегда про кормешку Украины!
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20.02.2022 15:07 Відповісти
Это ты в шахтёрске и торезе не был… Там после 1945-го вообще мало что изменилось…
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20.02.2022 15:16 Відповісти
Снився долбоІОбам сон... Але він вєщій! Байрактари справляться!
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20.02.2022 15:07 Відповісти
Практично копія з мураєвського бігборду 😁 . Один і той же фашистський штаб в московії розробляв слоган .
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20.02.2022 15:13 Відповісти
а чего у них так пусто, хде холопы?
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20.02.2022 15:15 Відповісти
Загребли в проплаченцы
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20.02.2022 15:21 Відповісти
примитивненько
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20.02.2022 15:16 Відповісти
стисняюсь спрасить : все, это кто ?..
и исчо два вапроса :
- каво сабирают на т.н. "засчиту" и какой такой родины ,
если никто не сабираецца нападать ?
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20.02.2022 15:19 Відповісти
Была ваша до 2014-го. А теперь вас ждет Якутия или скотомогильник под Ростовом.

Братушки балалаечные уже обо всем позаботились.
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20.02.2022 15:22 Відповісти
Дебилы, блд...(с)
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20.02.2022 15:22 Відповісти
Клініка... а може вже і вона не допоможе?
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20.02.2022 15:24 Відповісти
всё что ваше , это гязь под ногтями .
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20.02.2022 15:27 Відповісти
А почему бигборды, а не бигморды? Словарик редакторам выдайте штоле? И, да! Разве там до этого не было всё облеплено "горжусь бамбасом, за русь-усрусь!"
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20.02.2022 15:29 Відповісти
Чому ж, сц ... ИКУНИ, драпаєте до растоффа???
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20.02.2022 15:29 Відповісти
хронікі наріка)
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20.02.2022 15:40 Відповісти
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20.02.2022 15:42 Відповісти
Стадо недоумков и люмпенов вообразили себя властелинами земли, мля
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20.02.2022 15:42 Відповісти
Ну ми ж знаємо, кого сотню років масово завозили на Донбас. А тепер це їхня земля?
Хоча, для них звичніший термін - "зона".
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20.02.2022 15:43 Відповісти
Я гатов умиреть атдать жись за родину, бо мне нах такая жисть не нужна
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20.02.2022 15:48 Відповісти
и пустота вокруг. на фото нет живых людей.
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20.02.2022 15:50 Відповісти
"Убогие всехъ странъ - объединяйтесь!"...
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20.02.2022 15:58 Відповісти
На улицах пустота полная.....зажил скот без биндеравцев , теперь все на мальдивах и кипрах отдыхают..Украину ж теперь кормить не надо..можно и на курорт махнуть..
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20.02.2022 16:38 Відповісти
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20.02.2022 16:40 Відповісти
Новость написана правильно, а вот почему на бигборде нет тире между дамбас и наша земля? Защитники русского языка, вам слово.
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20.02.2022 16:52 Відповісти
как оперативно
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20.02.2022 17:32 Відповісти
Плагіат з "Тут наша земля" чи навпаки?
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20.02.2022 18:01 Відповісти
Сєпари - ваша земля нижче рівня землі, в могилі
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20.02.2022 18:54 Відповісти
Prawde mówicie: tak! Donbas to wasza ziemia:
1,5 metra nad wami i 2x2 m
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26.02.2022 07:32 Відповісти
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