Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Мар'їнки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти знову порушують режим тиші у Донецькій області, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки у селі Побєда та місті Залізне.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
За оперативною інформацією, вранці стався інтенсивний обстріл околиць Мар'їнки - снаряди російської важкої артилерії долітали до школи-інтернату.
Крім того, сьогодні зранку було зруйновано 4 будинки у селі Побєда.
А з боку Горлівки окупанти ведуть обстріл міста Залізне — 2 снаряди влучили в приватний будинок, пошкодили вікна, дах та одну кімнату.
"На щастя, станом на цю мить жертв немає. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу", - зазначив очільник області.
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Они бы у меня бетон мешали ладошками и штукартурку зубной щеткой накладывали.
И чтобы переделывали столько раз, чтобы блестела работа, как у кота яйтсо.
А как отстроят - так можно и на зону отдыхать, шить что нужное ВСУ.
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455418/
Народ Российской Федерации не сможет пойти войной против Украины, Источник: https://censor.net/ru/n3317350