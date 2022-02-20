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Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Мар'їнки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти знову порушують режим тиші у Донецькій області, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки у селі Побєда та місті Залізне.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

За оперативною інформацією, вранці стався інтенсивний обстріл околиць Мар'їнки - снаряди російської важкої артилерії долітали до школи-інтернату.

Крім того, сьогодні зранку було зруйновано 4 будинки у селі Побєда.

Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 01
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 02
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 03
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 04
Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Марїнки 05

А з боку Горлівки окупанти ведуть обстріл міста Залізне — 2 снаряди влучили в приватний будинок, пошкодили вікна, дах та одну кімнату.

"На щастя, станом на цю мить жертв немає. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу", - зазначив очільник області.

Читайте також: Війська РФ 19 лютого вели масовані обстріли на Донбасі, застосовуючи важку артилерію. Зафіксовано понад 900 попадань лише із крупнокаліберної зброї, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
У кацапів у крові не будувати , а знищувати. Це повинні розуміти навіть ваші діти!
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20.02.2022 14:38
+17
це повинен розуміти весь світ
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20.02.2022 14:46
+12
Кацап - это паразит на теле планеты.
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20.02.2022 15:05
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У кацапів у крові не будувати , а знищувати. Це повинні розуміти навіть ваші діти!
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20.02.2022 14:38 Відповісти
це повинен розуміти весь світ
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20.02.2022 14:46 Відповісти
Ненавиджу!(((((
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20.02.2022 14:58 Відповісти
Мы должны уничтожить росейских оккупантов ВСЕХ до единого во славу УКРАИНЫ !!!
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20.02.2022 14:58 Відповісти
Ну так хватит болтать с дивана! Собирайся, переходи на ту сторону и начинай уничтожать! По ночам сжигай комендатуры, убивай постовых, взрывай железную дорогу... Или лучше с дивана воевать?
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20.02.2022 15:08 Відповісти
Зря ты ватан, так нервничаешь ,тут ВСЕМ на кацапские истерики ТЬФУ и растереть ...
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20.02.2022 15:23 Відповісти
Е 6 ать ты клоун, ты просто давно в чужых руках не всырався
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20.02.2022 19:19 Відповісти
москва будет разрушена.
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20.02.2022 15:02 Відповісти
Когда Пушилин, Пасечник и все их террористические ОПГ будут арестованы и предстанут перед украинским судом, я бы их направила дома вот эти вот разрушенные отстраивать, причем голыми руками.
Они бы у меня бетон мешали ладошками и штукартурку зубной щеткой накладывали.
И чтобы переделывали столько раз, чтобы блестела работа, как у кота яйтсо.
А как отстроят - так можно и на зону отдыхать, шить что нужное ВСУ.
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20.02.2022 15:05 Відповісти
Кремировать, а из того, что останется, сортиры очковые построить, на въёзде из мордора. Как вариант, п.1 можно сократить.
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20.02.2022 15:37 Відповісти
Кстати, ещё сортиры можно сложить из голов лениных всяких. Вот это будет ватану дилемма, или в штаны наложить, или любимому вождю, на плешь.
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20.02.2022 15:58 Відповісти
Кацап - это паразит на теле планеты.
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20.02.2022 15:05 Відповісти
Напрасно вы так. Этих так сказать "паразитов " всё время били и вгоняли в нищету, дерут три лыка с них и сейчас. Богатейшая страна в мире где треть нищих. Разве виноваты они, что родились в России?
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20.02.2022 16:04 Відповісти
Неужели не понятно, что события последних дней это просто проверка реакции? Активные обстрелы из тяжелого оружия.. а в ответ? Украина молчит.. Весь мир молчит.. Типа всем плевать.. Подставь вторую щеку.. Ну значит с каждым днем будет все больше и больше...
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20.02.2022 15:06 Відповісти
А вот насчет достойного отпора поподробнее бы
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20.02.2022 15:11 Відповісти
Памежныя раёны Гомельскай вобласці загаціла вайсковая тэхніка РФ
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455418/
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20.02.2022 15:13 Відповісти
То не расєянци! Вони не могли! Як казав на Мюнхенській конференції один найвеличніший політик **********:
Народ Российской Федерации не сможет пойти войной против Украины, Источник: https://censor.net/ru/n3317350
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20.02.2022 15:16 Відповісти
а Порошенко сказав що почув гарну промову ...
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20.02.2022 15:23 Відповісти
Так там промова складалася не з одної цієї фрази. 😊 І мені приємно, що Порошенко для вас - авторитет!
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20.02.2022 15:27 Відповісти
та й він не за абзаци казав .
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20.02.2022 15:30 Відповісти
Ви про що? 😲 Зєлєнскій розмовляє абзацами? 🤔
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20.02.2022 15:38 Відповісти
та ні Порошенко похвалив промову Зеленського , виходить Порошенко Зелебоб
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20.02.2022 15:47 Відповісти
Цікава логіка! 🤔 Скажімо, якщо ти за щось похвали дитину, то ти - розбещувач дітей? 😲
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20.02.2022 16:55 Відповісти
навіть мову відняло від такої логіки і порівняння .
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20.02.2022 17:27 Відповісти
Мені теж. 😊 Тому працюйте над ловкоб, щоб самому від неї не отримувати шок. 😊
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20.02.2022 17:46 Відповісти
амінь ловкобу
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20.02.2022 17:51 Відповісти
Воістину амінь! 😊
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20.02.2022 17:55 Відповісти
Ждите это фото на рос.тв с пояснениями об обстреле ЗСУ Донецка или Луганска.
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20.02.2022 15:46 Відповісти
 
 