Наслідки ранкового обстрілу військами РФ околиць Мар'їнки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти знову порушують режим тиші у Донецькій області, внаслідок обстрілів пошкоджені будинки у селі Побєда та місті Залізне.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

За оперативною інформацією, вранці стався інтенсивний обстріл околиць Мар'їнки - снаряди російської важкої артилерії долітали до школи-інтернату.

Крім того, сьогодні зранку було зруйновано 4 будинки у селі Побєда.











А з боку Горлівки окупанти ведуть обстріл міста Залізне — 2 снаряди влучили в приватний будинок, пошкодили вікна, дах та одну кімнату.

"На щастя, станом на цю мить жертв немає. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу", - зазначив очільник області.

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