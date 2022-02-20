Денісова про обстріли з боку військ РФ на Донбасі: Щогодини отримую повідомлення про нові руйнування житлових будинків. ФОТО

Ескалація збройного конфлікту Російською Федерацією на сході України, де за останні дві доби ОБСЄ зафіксувало 3600 порушень режиму тиші, призводить до втрати людських життів, як цивільних, так і військових, а також значних руйнувань обʼєктів інфраструктури та житла цивільного населення, що є порушенням Женевських конвенцій про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Про це написала в фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Піддаючи обстрілам об’єкти життєдіяльності та населені пункти, країна-окупант порушує право громадян України на життя. Щогодини отримую повідомлення про нові руйнування житлових будинків в населених пунктах переважно Донецької області", - зазначила вона.

Так, за даними Гуманітарної місії "Проліска", лише за ніч та ранок 19.02.2022 близько 40 будинків було пошкоджено у селах Миколаївка, Новогнатівка, Старогнатівка, Гранітне Донецької області та селах Сизе, Новозванівка Луганської області. Ведуться обстріли околиць Станиці Луганської та уздовж всієї лінії розмежування. Станом на цей час ця цифра подвоїлась.

Денісова зауважує, що люди в населених пунктах, що обстрілюються військами РФ, зазнають не лише матеріальних збитків, а й отримують психологічні травми, що призводить до негативних наслідків для здоровʼя.

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" Прошу органи української влади вжити всіх можливих заходів для забезпечення підтримки постраждалого населення, недопущення виникнення ризиків життю та здоровʼю людей, а також надання гуманітарної та психологічної допомоги. Звертаюся до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фіксувати факти воєнних злочинів проти мирних громадян України. Закликаю міжнародну спільноту посилити санкцій проти Російської Федерації з метою деескалації конфлікту, досягнення стабілізації ситуації на сході України та відновлення миру", - резюмує омбудсмен.