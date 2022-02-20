В ОРДЛО насильно "мобілізують" всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ "Схід". ВІДЕО+ФОТО

На окупованих територіях Донбасу чоловіків насильно забирають до лав російських найманців. Упродовж сьогоднішньої доби з різних джерел надходить інформація щодо насильницької мобілізації населення по всій тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід".

"Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх. Важливо, щоб майбутнє гарматне м'ясо, а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян, могло тримати у руках зброю", - зазначається у повідомленні.

Обурення викликає й той факт, що всім, хто не бажає опинитися у перших рядах "200-ї" бригади, погрожують реальними тюремними строками.

"Людей зупиняють на вулицях спеціально створенні патрулі. На всіх пунктах виїзду за межі ОРДЛО всіх чоловіків забирають та відправляють до пунктів військового збору на спеціально підготовлених для цих цілей військових автомобілях. Також були зафіксовані випадки, коли людей заманювали під виглядом евакуації", - йдеться далі.





Повідомляється, що своє обурення жителі Донеччини та Луганщини висловлюють у соціальних мережах та закликають не підкорюватися окупаційній владі.

"В цілому ситуація викликає занепокоєння, адже мета таких дій очевидна. Російські окупанти мають намір, як і завжди, використати простих людей у своїх кривавих цілях, і ціна для них немає жодного значення. Разом з тим у Римському статуті міжнародного кримінального права є чітке визначення щодо цього. Зокрема, стаття 8 частина 2 п. b(xv) говорить, що примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони знаходилися на службі воюючої сторони до початку війни є ВОЄННИМ ЗЛОЧИНОМ!", - резюмували в ОТУ "Схід".

В мережі також з'явилося відео із так званих "військкоматів", на якому видно, як відбувається процес примусової мобілізації.