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мобілізація (1437) Ян Осока (1495) найманці РФ (1968) ОРДЛО (299)

В ОРДЛО насильно "мобілізують" всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ "Схід". ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На окупованих територіях Донбасу чоловіків насильно забирають до лав російських найманців. Упродовж сьогоднішньої доби з різних джерел надходить інформація щодо насильницької мобілізації населення по всій тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресгрупу ОТУ "Схід".

"Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх. Важливо, щоб майбутнє гарматне м'ясо, а саме таке ставлення окупаційної влади до громадян, могло тримати у руках зброю", - зазначається у повідомленні.

Обурення викликає й той факт, що всім, хто не бажає опинитися у перших рядах "200-ї" бригади, погрожують реальними тюремними строками.

"Людей зупиняють на вулицях спеціально створенні патрулі. На всіх пунктах виїзду за межі ОРДЛО всіх чоловіків забирають та відправляють до пунктів військового збору на спеціально підготовлених для цих цілей військових автомобілях. Також були зафіксовані випадки, коли людей заманювали під виглядом евакуації", - йдеться далі.

В ОРДЛО насильно мобілізують всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ Схід 01
В ОРДЛО насильно мобілізують всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ Схід 02

Повідомляється, що своє обурення жителі Донеччини та Луганщини висловлюють у соціальних мережах та закликають не підкорюватися окупаційній владі.

"В цілому ситуація викликає занепокоєння, адже мета таких дій очевидна. Російські окупанти мають намір, як і завжди, використати простих людей у своїх кривавих цілях, і ціна для них немає жодного значення. Разом з тим у Римському статуті міжнародного кримінального права є чітке визначення щодо цього. Зокрема, стаття 8 частина 2 п. b(xv) говорить, що примус громадян протилежної сторони до участі у військових діях проти їхньої власної країни, навіть якщо вони знаходилися на службі воюючої сторони до початку війни є ВОЄННИМ ЗЛОЧИНОМ!", - резюмували в ОТУ "Схід".

В мережі також з'явилося відео із так званих "військкоматів", на якому видно, як відбувається процес примусової мобілізації.

В ОРДЛО насильно мобілізують всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ Схід 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
хай отримують зброю та "валят" кацапів з середини))
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20.02.2022 17:02
+56
Ми ще за донбаський криміналітет не переживали.
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20.02.2022 17:03
+50
Один гомосоветикус не ставший офицером в совке мне такое казал,
« мне нечего в Украине защищать, я не пойду воевать»
Я ему и сказал
ничего придут кацапы погонят тебя кадыровские заградотряды как пушечное мясо
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20.02.2022 17:15
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хай отримують зброю та "валят" кацапів з середини))
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20.02.2022 17:02 Відповісти
Ви у це вірите?
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20.02.2022 17:06 Відповісти
Один гомосоветикус не ставший офицером в совке мне такое казал,
« мне нечего в Украине защищать, я не пойду воевать»
Я ему и сказал
ничего придут кацапы погонят тебя кадыровские заградотряды как пушечное мясо
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20.02.2022 17:15 Відповісти
делая такое сегодня-принудительная мобилизация всех и вся Путин и Рашка перешли Рубикон и Точку невозврата насильственное вооружение тех кто не хочет воевать приведет тому что количество перейдет в качество и тогда военные Рашки попадут между двух огней внутренние восстания и вооруженные отряды вчерашних "союзников" и с иной Украины ВСУ вот тогда Путин и Рашка пойдут во все тяжкие бомбардировки обстрелы Градами и артобстрелы ракетные удары с воздуха применение иприта и прочей херни еще увидят города Донецк Луганск и прочие...
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20.02.2022 17:35 Відповісти
зассут
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20.02.2022 18:06 Відповісти
Кстати, мне тоже приходило в голову - нельзя ли организовать там маленькое симпатичное восстание? / Кремлёвские, пожалуй, от такой радости сразу стартовали в космос на ректальной тяге.
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20.02.2022 19:28 Відповісти
Вы с ватой никогда не пересекались в жизни?
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20.02.2022 20:36 Відповісти
Ми ще за донбаський криміналітет не переживали.
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20.02.2022 17:03 Відповісти
Вот что ждёт тех кто против войны,
«пускай хоть бутил лишь не было бы бойня»
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20.02.2022 17:04 Відповісти
«пускай хоть путин лишь бы не было войны»
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20.02.2022 17:08 Відповісти
Моя бабушка в 46-ом, после Фултоновской речи. От деда отказалась.
"С неба звёздочка упала, прямо милому в штаны, пусть бы всё там оторвало. Лишь бы не было войны"
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20.02.2022 17:47 Відповісти
"Письма из Донецка и не только"
https://www.youtube.com/watch?v=mN2_U0IfCuk
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20.02.2022 17:04 Відповісти
А с троллейбусов снимают или уже нет такого транспорта?
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20.02.2022 17:05 Відповісти
С троллейбусов снимают. Медь и алюминий.
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20.02.2022 17:48 Відповісти
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20.02.2022 17:52 Відповісти
ОРДіЛ-мени за це голосували і просили їм ввести... Отже - жодних співчуттів, нехай насолоджуються.
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20.02.2022 17:05 Відповісти
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20.02.2022 17:09 Відповісти
Тепер "всє мы апалчєнцы"...
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20.02.2022 17:09 Відповісти
Скоро....луГандонський "гітлерюген"..
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20.02.2022 17:09 Відповісти
Якісь неякісні раби будуть...
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20.02.2022 17:09 Відповісти
Уявляю какая ето будєт ахрєнєнная армія...
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20.02.2022 17:10 Відповісти
...бєз заградотрядов тут явна нє обойтісь...
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20.02.2022 17:15 Відповісти
Сбылись мечты трактористов и шахтеров...
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20.02.2022 17:18 Відповісти
как видосы пилить в и-нет о принудительном выселении, "мобилизации" так донбасс умеет, а как почитать о Майниле, операции "Консервы" - так мозгов не хватает... натурально, это стадо - консервы
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20.02.2022 17:10 Відповісти
Что есть такое госбанк лнр на второй фотке ?
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20.02.2022 17:10 Відповісти
Банк есть,а денег в нем нет.
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20.02.2022 17:15 Відповісти
То место вкуда нужно нести деньги на коммуналку, налоги и штрафы.
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20.02.2022 17:33 Відповісти
россияне захватили донбасцев и заставляют их умирать!

капец как россияне донбассцам помогли!
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20.02.2022 17:10 Відповісти
свежая методичка? "донбассцы"?)
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20.02.2022 17:22 Відповісти
а шо даунбассцы лучше звучит?
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20.02.2022 21:22 Відповісти
В российском сценарии написано "геноцид". И им необходимо сделать свое кино достоверным.
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20.02.2022 17:24 Відповісти
Даунбасякам и лохгандонам.
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20.02.2022 17:51 Відповісти
На это Украина должна моментально реагировать.Те кто взял оружие и завалит парочку сепаратистов и сдадутся ВСУ не получат срок и никаких обвинений.Более того можно ещё и деньжат подкинут на первоё время как помощь.Вот это мотивация завалит русских да ещё и получить мир и снятие всех обвинений !!!
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20.02.2022 17:12 Відповісти
Да как бы они сами, после такой мобилизации, получив оружие не направили его против своих командиров.
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Вот именно по этому должна быть оф заява.Что все кто хочет могут сдаться ВСУ и не получат срок и сразу будут официально оправданы и чисты.Плюс помощь.Что бы люди оф услышали что их тут ждут а там они трупы.
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20.02.2022 17:16 Відповісти
У нас рядовых, не замеченных в убийствах, и так амнистируют. Это всем известно. Уже были же перебежчики.
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20.02.2022 17:20 Відповісти
Давно есть. Просто об этом не кричат из всех утюгов.
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20.02.2022 17:54 Відповісти
кто им даст оружие?) это все понты для телевизора)
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20.02.2022 17:22 Відповісти
никакой амнистии сепарам
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20.02.2022 17:21 Відповісти
Программа " тебя ждут дома".
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20.02.2022 17:56 Відповісти
Завтра поставят заградотряды и погонят эту толпу на Украину, на убой под крики из всех рупоров "зачем украинцы убивают свой народ".
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20.02.2022 17:12 Відповісти
У них есть выбор или идти на убой или оружие повернуть против сепаров.Карма и расплата пришла за предательство.
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Если и там и там смерть, то выбора нет. Это парализует людей и они будут просто пассивно выполнять приказы.
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20.02.2022 17:16 Відповісти
Это их выбор жить или погибать.Но выбор есть всегда
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20.02.2022 17:17 Відповісти
Это называеться выбор "барана на бойне" - пасивно выполнять приказы.
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20.02.2022 17:47 Відповісти
никто не даст этому сброду оружие
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20.02.2022 17:40 Відповісти
Если эти обгонят заградотряды и успеют сдаться,то достанеться именно заградотрядам.
Представь картинку " руцкие расстреляют украинцев не желающих воевать с украинцами"!
И это по всем мироаым СМИ!
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20.02.2022 17:52 Відповісти
шото "гордый народ Донбасса", который "всех всегда кормил и "строил" ведёт себя как бараны..(
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20.02.2022 17:26 Відповісти
Снимают с поезда и отправляют в Нацгвардию.
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20.02.2022 17:28 Відповісти
не многолюдно там как то... я бы сказал почти вымершая территория
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20.02.2022 17:29 Відповісти
Створюють "масовку", під їхнім виглядом знову будуть "іхтамнєти", а ті просто "статистами" в тилу. Хіба що кинуть "на форсування Дніпра" як це робив Жуков.
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20.02.2022 17:33 Відповісти
ла-манша уже пиши
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20.02.2022 17:39 Відповісти
Все верно, пока руские войска будут штурмовать, журнашлюшки будут по телеку показывать сюжеты с донбасской алкашней для росийской быдлоалдитории.
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20.02.2022 18:18 Відповісти
Помню были сказки что грудных детей снимают в трамваев, дают им сходу прапорщика и отправляют в нацгвардию. От теперь посмотрим как оно в реальности все работает и даже с видосиками.
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20.02.2022 17:36 Відповісти
Ловят в нацгвардию бимбабве?
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20.02.2022 17:42 Відповісти
Straf batalioni budet formirovat iz nix.Budet pusecnoje miaso
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20.02.2022 17:42 Відповісти
И мосинку, одну на троих, по классике жанра?
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20.02.2022 17:43 Відповісти
Без патронов.
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20.02.2022 18:13 Відповісти
Кирпич на двоих проще.
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20.02.2022 18:23 Відповісти
маршал Жуков по кличке "мясник", приказывал давать в руки кирпич и идти в атаку
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20.02.2022 21:25 Відповісти
Так а шо,таксистов и шахтеров уже не хватает ?
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20.02.2022 17:44 Відповісти
Экомусорный пакет надо давать в придачу.
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20.02.2022 17:47 Відповісти
Ни грамма сочувствия! Это они звали Путина ,это они проклинали Украину ,это они желали жить по-багатому.......Каждому воздастся по делам его!
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20.02.2022 17:47 Відповісти
а ещё было ху*ло, которое брехало про Сребреницы... так не тут ли всех подряд под геноцид террористы загоняют?
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20.02.2022 17:47 Відповісти
у енота нашего скоро от танца ноги отвалятся .
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20.02.2022 17:49 Відповісти
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20.02.2022 21:26 Відповісти
Это подготовка знаете чего?
"Добровольного референдума с явкой 106%".
Х*уйло требовал СЕБЕ "письменных гарантий безопасности". Его вежливо оплевали и отказали...
Сейчас, вероятно, он будет опять пытаться отмазываться от военных преступлений по старой схеме "это не мы - это трактористы и шахтёры к нам сами попросились"...
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20.02.2022 17:52 Відповісти
Но публика там еще та.. Помню с довоенных времен. Сборище алкоголиков и наркоманов. Русский мир, ****..
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20.02.2022 17:52 Відповісти
Почему там притихли гордые своводолюбивые шахтёры, любители стучать касками?
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20.02.2022 17:54 Відповісти
Они и сейчас стучат, только не касками😁😁
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20.02.2022 18:01 Відповісти
Отлавливают, как бродячих собак.
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20.02.2022 17:55 Відповісти
это уже не шутки ,Это соучаствие.
"АО МММ "
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20.02.2022 18:09 Відповісти
госбанк лнр
видно там прет достатком
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20.02.2022 18:18 Відповісти
Так русофашистам потрібне дармове пушечне сало.
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20.02.2022 18:19 Відповісти
Думаю,что переоденут их в форму ВСУ,и будут нападать на себя.
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20.02.2022 18:21 Відповісти
Или переодетые в украинскую форму вагнеровцы их перестреляют как "бедных мирных жителей" под объективы симоньянообразных TV чтобы обвинить ВСУ в невиданных зверствах. От этих сволочей можно ждать чего угодно.
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Вполне возможно. Сралин с кодлом молотовых и кагановичей до последнего изображал, что поляков в Катыни и других местах расстреляли немцы. Не смотря на очевидные факты.
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20.02.2022 19:41 Відповісти
"Путін, прийди..." Вже прийшов.
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20.02.2022 18:21 Відповісти
Многие из этих людей, родились в Украине, либо прожили в ней всю сознательную жизнь.
И все это время, они тупо ненавидели Украину!
Не государственную систему, а именно страну!
Я все могу понять кроме одного: как можно прожить 23 года в стране и ненавидеть эту страну, ее народ, историю, культуру, язык, обычаи?
А теперь, круг замкнулся: кацапы сгоняют их как бессловесное быдло, в бандформирования.
Возможно, для какой то кровавой провокации.
Ведь для кацапов, их "братья", это не русскоязычное население Донбаса.
Это всего лишь "хохлы", да еще и иуды, предавшие свой народ!
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20.02.2022 18:33 Відповісти
все так и есть. моральный нигилизм и дерьмовый нрав
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20.02.2022 18:48 Відповісти
всё включено. даже подвязку, шо на будущих трупах челюсть подвязывать будут, по размеру морды подбирают ))
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20.02.2022 18:34 Відповісти
И 100 грамм формалина, наркомовских, в фляжке, для бодрости духа, перед атакой. И второй волне приятно, по невонючим трупякам в атаку.
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20.02.2022 21:09 Відповісти
встречали танки кацапов цветами, теперь пойдут перед этими же танками на убой. ни малейшего сочувствия к этим негражданам я не испытываю.
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20.02.2022 19:27 Відповісти
Интересно, что будут делать кацапские офицерики и генералы с этой домбасюрской быдломассой, одетой с кацапскую униформу?
Я так думаю, что будут гнать толпой заградотрядами из бурятов и кадыровцев под массированный огонь ВСУ. Как комиссары в "отечественную". Жюковых помельче для этого у ***** хватает.
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20.02.2022 19:37 Відповісти
Мені вкрай цікаво що то за "ордер на майно" (ордер на имущество)? Я навіть боюся уявити що вони мають на увазі.
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20.02.2022 19:39 Відповісти
марш марш на фарш!
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20.02.2022 21:28 Відповісти
 
 